Db2 Intelligence Centerの一般提供を発表：眠らないAIツイン

データベースの管理は、特に企業がクラウド環境に移行し、爆発的なデータ量の増加に直面し、スキル不足に直面するにつれて、ますます複雑になっています。DBAはますますスリムに拡張されており、性能と可用性を維持するために、複数の接続されていないツール、ダッシュボード、スクリプト間の切り替えに貴重な時間を費やすことがよくあります。

実際、最近の調査*は次のことを示しています。

DBAの62％は、最も時間がかかるタスクとして性能問題のトラブルシューティングを挙げています。

70％近くが毎日3～4個の接続されていないツールを使用しているため、可視性が断片化され、問題解決が遅れています。

Db2 Intelligence Centerはこれらの課題に正面から対処し、Db2チーム専用に設計された統合化されたインテリジェントなコントロール・プレーンを提供します。