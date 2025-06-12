Db2 Intelligence Centerの一般提供を発表：眠らないAIツイン

2025年6月12日

Satya Krishnaswamy

Ani Joshi

Miran Badzak

Db2を管理するための次世代AI搭載プラットフォームであるIBM Db2 Intelligence Centerは、すべてのお客様が正式にご利用いただけます。IBMで最初に発表されたDb2 Intelligence Centerは、データベース管理者（DBA）がオペレーションを効率化し、トラブルシューティングを簡素化し、大規模に複雑なデータベース環境を自信を持って管理できるように設計されています。

データベース管理者にとっての新たな現実

データベースの管理は、特に企業がクラウド環境に移行し、爆発的なデータ量の増加に直面し、スキル不足に直面するにつれて、ますます複雑になっています。DBAはますますスリムに拡張されており、性能と可用性を維持するために、複数の接続されていないツール、ダッシュボード、スクリプト間の切り替えに貴重な時間を費やすことがよくあります。

実際、最近の調査*は次のことを示しています。

  • DBAの62％は、最も時間がかかるタスクとして性能問題のトラブルシューティングを挙げています。
  • 70％近くが毎日3～4個の接続されていないツールを使用しているため、可視性が断片化され、問題解決が遅れています。

Db2 Intelligence Centerはこれらの課題に正面から対処し、Db2チーム専用に設計された統合化されたインテリジェントなコントロール・プレーンを提供します。

AIを活用したDBA向けに構築

Db2 Intelligence Centerは、高度なAI機能に支えられた統合された直感的なインターフェースをDBAに提供し、データベース・チームに次のような価値をもたらします。

  • 管理の一元化：オンプレミス、クラウド、SaaSとして実行されているかにかかわらず、すべてのDb2データベースの単一の統合ビューを取得します。
  • Database Assistantで問題を迅速に解決：組み込みのAI搭載Database Assistantは、高度な言語モデルとDb2に特化した深い知識を組み合わせ、チームが迅速かつ確信を持ってトラブルシューティングできるよう支援します
  • 高度なクエリ最適化によるパフォーマンスの向上：新しいクエリ最適化エンジンは、実行計画を分析し、ボトルネックを特定し、実際のワークロード・パターンに合わせたよりスマートなインデックス戦略を含むインテリジェントな推奨事項を提供します。
  • 反復的な管理を自動化する：強力な組み込み自動化機能により、ヘルス・チェック、スキーマの更新、バックアップなど、重要かつ日常的なDBAタスクを合理化します。

リアルタイムの洞察、プロアクティブな行動

Db2 Intelligence Centerのモニタリング・ハブを使用することで、DBAは問題を迅速に特定し、データベースの性能傾向を一目で把握できます。チームは、メトリクス、クエリ、ユーザー、または時間枠でフィルタリングすることができ、問題のあるクエリ、メモリーのボトルネック、またはリソースの競合など、速度低下の根本原因を迅速に切り分けることができます。

さらに、組み込みのDatabase Assistantは、リアルタイムでコンテキストに応じた洞察と実用的なアドバイスを提供し、診断を迅速化し、解決までの時間を短縮することで、通常はデータベースのトラブルシューティングに関連する複雑さを大幅に軽減します。

現在利用可能で、将来に向けて構築

Db2 Intelligence Centerは、Db2管理の次の進化を表し、クリティカルなワークフローを強力でインテリジェントなプラットフォームに統合します。エンタープライズ規模の複雑さを管理する経験豊富なDBAであっても、新しいチームメンバーが迅速に行動を開始する場合でも、Db2を使用すると、より迅速かつスマートに、より自信を持って運用できるようになります。

今日から、Db2 Intelligence Centerは、オンプレミス、ハイブリッド、クラウド環境へのデプロイメントが可能になりました。

合理化され、インテリジェントで、プロアクティブなDb2管理の価値をご覧ください。

*Db2製品管理チームが四半期ごとのワークショップ中に実施した、Db2の独立したグループであるDb2技術諮問委員会のメンバー24～40人を対象とした非公式の調査に基づく。

