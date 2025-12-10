Match 360からIBM Master Data Managementまで：新時代の始まり
IBM Match 360は、InfoSphere MDMポートフォリオの進化における次の段階として、IBM Master Data Management（MDM）に移行しました。この進歩により、定評のある信頼できる原則と実績のある機能を継承しながら、今日のデータの課題に対応するための最新の機能強化を導入しました。
データは、あらゆるビジネス上の意思決定や顧客とのやり取りの基盤となるものです。しかし、組織はしばしば、システム全体で断片化され、一貫性のない、重複した記録に苦労します。多くの組織では、データが依然として断片化されたサイロに存在し、さまざまな部門やシステムが個別のニーズに応じて独立してデータを保管しているため、情報に一貫性がなく、コストが高騰しています。
不完全で古い不正確なデータは、意思決定と業務効率に影響を与えます。データは信頼できる能力を失い、チームはどのデータが最も正確で最新のものかわからなくなり、非効率性、不必要なコスト、機会の損失につながるデータ品質の低下と闘わなければなりません。
IBM Master Data Managementは、次の方法でこれらの課題を解決します。
IBM Master Data Managementは、クライアントの状況に合わせてデプロイでき、変化するビジネス・ニーズに柔軟に適応できるように構築されているため、ビジネス価値の向上に役立ち、クライアントが次のことを行えるように支援します。
IBM Master Data Management は、最新のクラウドネイティブ・アーキテクチャー内で、より優れた透明性、柔軟性、および制御をすべて提供します。コンプライアンス、運用効率、顧客体験のいずれを重視する場合でも、これらの機能強化や新機能により、信頼できるデータをより迅速に実現できます。