Match 360からIBM Master Data Managementまで：新時代の始まり

IBM Match 360は、InfoSphere MDMポートフォリオの進化における次の段階として、IBM Master Data Management（MDM）に移行しました。

公開日 2025年12月10日
By Katie Kupec and Lin Alzein

IBM Match 360は、InfoSphere MDMポートフォリオの進化における次の段階として、IBM Master Data Management（MDM）に移行しました。この進歩により、定評のある信頼できる原則と実績のある機能を継承しながら、今日のデータの課題に対応するための最新の機能強化を導入しました。

今日、Master Data Managementが重要な理由

データは、あらゆるビジネス上の意思決定や顧客とのやり取りの基盤となるものです。しかし、組織はしばしば、システム全体で断片化され、一貫性のない、重複した記録に苦労します。多くの組織では、データが依然として断片化されたサイロに存在し、さまざまな部門やシステムが個別のニーズに応じて独立してデータを保管しているため、情報に一貫性がなく、コストが高騰しています。

不完全で古い不正確なデータは、意思決定と業務効率に影響を与えます。データは信頼できる能力を失い、チームはどのデータが最も正確で最新のものかわからなくなり、非効率性、不必要なコスト、機会の損失につながるデータ品質の低下と闘わなければなりません。

IBM Master Data Managementは、次の方法でこれらの課題を解決します。

  • データ・サイロの打破：MLを利用したマッチングを使用して、サイロ間でデータを統合し、エンティティーの信頼できる360度ビューを作成します。
  • 複雑なデータ関係の解明：エンティティー間の関係を特定、管理し、完全で接続されたビューを構築します。
  • データ・ガバナンスとスチュワードシップの実施：一致決定のための監査証跡とMLガイダンスを備えた組み込みのスチュワードシップ・ツールを提供します。
  • 拡張性と性能の提供：ハイブリッドクラウド・ベースのスケーラブルなアーキテクチャーにデプロイでき、スピードと俊敏性を最適化できます。

IBMのマスター・データ機能の次の進化

IBM Master Data Managementは、クライアントの状況に合わせてデプロイでき、変化するビジネス・ニーズに柔軟に適応できるように構築されているため、ビジネス価値の向上に役立ち、クライアントが次のことを行えるように支援します。

  • 進化するビジネス・ニーズに適応する：組織に合わせて拡張できる、包括的なマルチドメインの360度ビューを作成します。変化するダウンストリームの要件に合わせてMaster Data Management（MDM）モデルを簡単に調整できます。
  • リスクの低減とデータの信頼性の構築：機械学習、データの標準化、検証を通じて、マッチングの精度を向上させます。堅固なデータ品質管理に裏打ちされた柔軟なマッチングを実現します。
  • レコード・マッチングの自動化：AI駆動型のマッチングを活用して、ドメイン間のマスター・データを統合し、手作業なしで信頼できる唯一の情報源を提供します。
  • データ品質の実現と監視：重複や不一致を排除します。ビジネス・ユースケース向けに最適化された、クリーンで正確な、コンテキスト固有のデータにアクセスします。
  • 生産性の向上：ローコードまたはノーコード・ツール、インテリジェントなアルゴリズム、AI統合によりチームを強化し、ワークフローを合理化して、信頼できるデータの配信を加速します。
  • 洞察の加速：マスター・データをシームレスに接続してプロビジョニングし、AI、機械学習、分析の取り組みを促進することで、迅速な意思決定を実現します。
  • 組み込みの機械学習で、正確なデータをより迅速に取得：エンタープライズ規模のパフォーマンス向けに設計された、事前学習済みのモデルにより、管理オーバーヘッドを削減し、マッチングの精度を向上させます。

信頼できるデータを迅速に実現

IBM Master Data Management は、最新のクラウドネイティブ・アーキテクチャー内で、より優れた透明性、柔軟性、および制御をすべて提供します。コンプライアンス、運用効率、顧客体験のいずれを重視する場合でも、これらの機能強化や新機能により、信頼できるデータをより迅速に実現できます。

