Match 360からIBM Master Data Managementまで：新時代の始まり

データは、あらゆるビジネス上の意思決定や顧客とのやり取りの基盤となるものです。しかし、組織はしばしば、システム全体で断片化され、一貫性のない、重複した記録に苦労します。多くの組織では、データが依然として断片化されたサイロに存在し、さまざまな部門やシステムが個別のニーズに応じて独立してデータを保管しているため、情報に一貫性がなく、コストが高騰しています。

不完全で古い不正確なデータは、意思決定と業務効率に影響を与えます。データは信頼できる能力を失い、チームはどのデータが最も正確で最新のものかわからなくなり、非効率性、不必要なコスト、機会の損失につながるデータ品質の低下と闘わなければなりません。

IBM Master Data Managementは、次の方法でこれらの課題を解決します。