IBM Consultingは、RSA Conference 2026で、より迅速な意思決定と管理された対応のために構築された、ID脅威の検知と修復に対する新しいアプローチを導入しています。

長年にわたり、アイデンティティーはアクセス権の定義、ポリシーの適用、資格のレビューなど、制御の問題として扱われてきました。その基盤は依然として重要ですが、攻撃が実際にどのように展開するかを反映することはできなくなりました。今日の攻撃者は侵入する必要はなく、サインインするだけです。有効な認証情報、休眠アカウント、悪用された特権をエクスプロイトし、セキュリティー・チームが何が起こっているかを評価できるよりも速いことが多く、環境内を静かに動きます。

IDベースの攻撃は現在、実世界の侵入の共有のかなりの部分を占めており、その多くはマルウェアではなくゼロデイ・エクスプロイトではなく、有効なアカウントが関与しています。IDは、もはや単なるセキュリティー管理ではありません。これは、オペレーショナル・レジリエンス、信頼、継続性に直接関係するビジネス・リスクです。