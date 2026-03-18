ID脅威の検知と修復に対するインテリジェンス駆動型の新しいアプローチ。
IBM Consultingは、RSA Conference 2026で、より迅速な意思決定と管理された対応のために構築された、ID脅威の検知と修復に対する新しいアプローチを導入しています。
長年にわたり、アイデンティティーはアクセス権の定義、ポリシーの適用、資格のレビューなど、制御の問題として扱われてきました。その基盤は依然として重要ですが、攻撃が実際にどのように展開するかを反映することはできなくなりました。今日の攻撃者は侵入する必要はなく、サインインするだけです。有効な認証情報、休眠アカウント、悪用された特権をエクスプロイトし、セキュリティー・チームが何が起こっているかを評価できるよりも速いことが多く、環境内を静かに動きます。
IDベースの攻撃は現在、実世界の侵入の共有のかなりの部分を占めており、その多くはマルウェアではなくゼロデイ・エクスプロイトではなく、有効なアカウントが関与しています。IDは、もはや単なるセキュリティー管理ではありません。これは、オペレーショナル・レジリエンス、信頼、継続性に直接関係するビジネス・リスクです。
この新しいサービスは、IDシグナルと決定的な行動の間のギャップを埋めるために設計されています。
ITDRは、アラートレイヤーを追加するのではなく、IDアクティビティーを継続的に監視し、リスクを解釈し、構造化された反復可能なプロセスを通じて修復を調整するデジタルワーカーとして機能します。焦点は、検知だけでなく、より迅速な意思決定と管理された対応にまで及びます。
ほとんどの組織には、強力なIDおよびアクセス管理ツールがすでに導入されています。課題はシグナルの不足ではなく、断片化です。
IDアクティビティーは、ディレクトリー、エンドポイント、クラウド・プラットフォーム、セキュリティー・ツールに分散しています。シグナルはさまざまな速度、さまざまな形式で、共有コンテキストなしで到達します。チームはイベントを手動で関連付け、個人の判断に依存し、ツールを切り替えなければなりません。一方で、攻撃者はますます高速かつ巧妙に動きます。
一般的なID駆動型攻撃パターンには、次のようなものがあります。
個別的には、これらのシグナルは直ちに懸念を引き起こさない場合もあります。組み合わせると、多くの場合、アクティブな侵害を示しますが、これはチームが時間内に全体像を把握できる場合に限ります。AIを利用したフィッシング、なりすまし、認証情報の悪用の増加により、その時間枠はさらに縮小されています。
ITDRは、マルチベンダー環境のIDシグナルを単一の一元化されたケース・ビューに統合します。セキュリティーおよびIAMチームは、ツールを切り替えたり、手動の解釈だけに頼ったりすることなく、アクティビティーを調査し、リスクを理解し、修復を実行できます。
このサービスの中核をなすのは、決定論的で説明可能な意思決定モデルです。チームは、推奨されるアクションが提案された理由を正確に把握し、状況に応じたリスクを評価し、ガバナンスとポリシーに基づいて修復を自動的に適用することができます。すべてのアクションが追跡可能、監査可能で、一貫性があります。
ITDRワークフローには以下が含まれます。
この統合ワークフローにより、断片化された調査が一貫性のあるポリシー主導型の対応に置き換えられます。
セキュリティー・リーダーにとって、ITDRは手動によるトリアージを減らし、封じ込めを加速し、チームがプレッシャーの下で直面する最も複雑な意思決定のいくつかに一貫性をもたらします。
ビジネス・リーダーにとっては、運用、顧客アクセス、デジタル成長を可能にするID全体で、リスクがますます集中している組織を保護することになります。
主要なメリットには以下のようなものがあります。
ITDRにより、組織は孤立したアラートに対応するだけでなく、継続的でインテリジェンス主導のプロセスとしてIDリスクを管理することができます。
IBM Identity Threat Detection and Remediationサービスは、RSA Conference 2026で正式に開始されました。
ITDRのライブ・デモをご覧いただくか、IBM Consultingのエキスパートに相談し、IDセキュリティーの課題と優先事項についてご相談ください。アイデンティティー・インテリジェンスが、ビジネスを遅らせることなく、より迅速、よりスマート、より管理された修復を推進する方法をご覧ください。