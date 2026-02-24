FalconStor HabaneroがIBM Cloud Marketplaceで提供開始

従来のDRモデルは、手作業でのメディア取り扱い、分断されたツール、低頻度のDRテストに依存しているため、復旧への準備が整っているチームは安心感を得られません。接続されたシステムは、環境をランサムウェアの拡散やデータの破損にさらし、クリーンな復旧パスや検証可能なエアギャップ隔離を保証しません。課題をさらに増幅させているのは、ITチームが高い運用コスト、インフラの老朽化、専門スキルの不足、予測できないクラウド料金や転送料金に直面していることです。このような環境は、リスクが高いだけでなく、維持コストも高くなります。

FalconStor Habaneroは、予測可能な性能でバックアップ、アーカイブ、復元を高速化し、物理メディアへの依存を排除することでダウンタイムを大幅に削減します。エンタープライズ・グレードのSLAと最大20倍高速なデータ転送により、IBM Power環境で信頼性が高くテスト可能なリカバリー性が確保されます。

Habaneroは、変更不可能なボールト、オプションのWORM保持、ストレージネイティブの不変性によってサイバー・レジリエンスを強化し、ランサムウェアの拡散を阻止する改ざん不可能なリカバリー・ポイントを確保します。組み込みのエアギャップ保護により、監査の準備が簡素化され、規制コンプライアンスのフレームワークに準拠します。

IBM Cloud Object Storageを活用することで、このサービスは以下を実現します。

業界トップクラスの耐久性とレジリエンス

オブジェクトストレージ経済での大規模な拡張性

低コストで長期保存

グローバルな可用性と簡素化されたライフサイクル管理

想定外のクラウド取得料金が発生しない予測可能なOPEX

COSは、TCOを削減し、セカンドサイトのオーバーヘッドを排除しながら、クリーンで信頼性が高く、ランサムウェアに耐障害性の高い復旧の基盤となります。