FalconStor HabaneroがIBM Cloud Marketplaceで提供開始

FalconStorは、HabaneroがIBM Cloud Marketplaceを通じて直接利用可能になり、世界中のクラウドユーザーに利用可能になったことを発表します。
今日の組織は、ますます巧妙化するサイバー脅威から防御しながら、データ保護をモダナイズするという大きなプレッシャーにさらされています。しかし、多くの企業は依然としてレガシーの復旧アーキテクチャーに依存しており、その結果、オペレーションが遅くなり、リスクが高まり、不必要なコストがかかっています。
FalconStor Habaneroは、最新のデータ保護機能とIBM Cloud Object Storage（COS）の耐久性およびグローバル・スケールを組み合わせることで、画期的なエクスペリエンスを提供します。
従来のDRモデルは、手作業でのメディア取り扱い、分断されたツール、低頻度のDRテストに依存しているため、復旧への準備が整っているチームは安心感を得られません。接続されたシステムは、環境をランサムウェアの拡散やデータの破損にさらし、クリーンな復旧パスや検証可能なエアギャップ隔離を保証しません。課題をさらに増幅させているのは、ITチームが高い運用コスト、インフラの老朽化、専門スキルの不足、予測できないクラウド料金や転送料金に直面していることです。このような環境は、リスクが高いだけでなく、維持コストも高くなります。
FalconStor Habaneroは、予測可能な性能でバックアップ、アーカイブ、復元を高速化し、物理メディアへの依存を排除することでダウンタイムを大幅に削減します。エンタープライズ・グレードのSLAと最大20倍高速なデータ転送により、IBM Power環境で信頼性が高くテスト可能なリカバリー性が確保されます。
Habaneroは、変更不可能なボールト、オプションのWORM保持、ストレージネイティブの不変性によってサイバー・レジリエンスを強化し、ランサムウェアの拡散を阻止する改ざん不可能なリカバリー・ポイントを確保します。組み込みのエアギャップ保護により、監査の準備が簡素化され、規制コンプライアンスのフレームワークに準拠します。
IBM Cloud Object Storageを活用することで、このサービスは以下を実現します。
COSは、TCOを削減し、セカンドサイトのオーバーヘッドを排除しながら、クリーンで信頼性が高く、ランサムウェアに耐障害性の高い復旧の基盤となります。
FalconStor Habaneroは、IBM iおよびIBM Power環境向けの安全なオフサイト・データ保護を簡素化するために設計されたフルマネージド・ストレージ・サービスです。新しいインフラストラクチャーをデプロイしたり、既存のバックアップ・プロセスを変更したりすることなく、オブジェクトストレージと同等のコストモデルで、ランサムウェア対策としての保存、災害復旧用コピー、長期アーカイブを実現します。
このサービスは、FalconStorの特許取得済みデータ保護機能と、IBMの実証済みのPowerプラットフォームおよびクラウド・サービス（IBM Cloud Object Storageを含む）によって提供されます。これらを組み合わせることで、最新のリカバリーのための、耐久性が高く、変更不可能で、世界中で利用できる基盤が提供されます。
Habaneroが次のことを可能にします。
シンプルな2層料金体系と、何千ものIBM Powerのお客様から信頼されているテクノロジーにより、Habaneroはモダンでレジリエントかつコスト効率の高い前進の道を切り開きます。
IBM Cloud Marketplaceは、エンタープライズ・ソリューションを売買するための一元化されたチャネルを提供し、お客様が以下のことを実現できるようにします。
Habaneroは、IBM Cloud Marketplaceで400を超えるエコシステム提供に参加しており、IBMのグローバル・リーチ、企業のフットプリント、およびフォーチュン500組織のユーザーを含む60万人を超える訪問者との毎月のエンゲージメントのメリットを受けています。
IBM Cloud MarketplaceでFalconStor Habaneroを使用することで、組織はクラウドによって最適化された最新のデータ保護への取り組みを加速でき、より強力なサイバー・レジリエンス、予測可能なコスト、IBM Cloud Object Storageを活用した運用の簡素化を実現できます。
