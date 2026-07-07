IBM z17を拡充：より多くのエンタープライズ環境で大規模なAIを実現

IBM z17ポートフォリオの拡充により、組織はAI、セキュリティー、レジリエンス、パフォーマンスの各機能を活用し、AIファースト時代に競争力を維持するために必要な機能へ、より多くの方法でアクセスできるようになります。
本日、IBM z17プラットフォームは重要な拡充を迎えます。昨年IBM z17を発表して以来、私たちは組織が最も価値の高いトランザクション、データ、ミッションクリティカルなアプリケーションにAIを直接導入できるよう支援してきました。同じ期間に、市場も大きく変化しました。AIは概念実証（PoC）やパイロット・プロジェクトの段階を超え、本番環境のビジネス・プロセスへと移行しています。組織は、AIを導入すべきかどうかを問う段階をすでに過ぎています。現在問われているのは、ROIをどのように創出し、価値を実現し、大規模かつ安全で責任ある形でAIを運用に組み込むかです。
IBM Zを利用するお客様にとって、その答えは日々実行しているデータとトランザクションから始まります。IBM Zはこれまでも、世界で最も重要なビジネス・トランザクションの多くが処理される基盤であり続けてきました。現在、お客様はAIを活用した意思決定、不正アクセス検知、自動化、および顧客体験によって、それらのトランザクションをさらに高度化しています。IBM z17により、組織はミッションクリティカルな業務が実行される場所で、トランザクションに対するAIとデータに対するAIを、エージェント型AIの機能とともに組み合わせて活用できるようになります。
お客様は、既存のアプリケーションやスキルの価値を最大限に引き出しながら、最新の運用プラクティスとAIを活用したワークフローを導入する方法を求めています。あらゆるリソースが重要となる環境では、組織には、複雑さを増やすことなく、オペレーションの簡素化、開発者の生産性の向上、セキュリティーの維持、そしてイノベーションの加速を支援するインフラストラクチャーが必要です。
そのため、IBMは新しいシングルフレームおよびラックマウント・システムによってIBM z17ポートフォリオを拡充し、IBM Zの中核となる強みを、より幅広い導入モデルへと展開するとともに、エンタープライズが求めるセキュリティー、レジリエンス、パフォーマンスを提供します。これまでと同様に、IBMは「より少ないリソースで、より多くを実現する」という理念のもと、イノベーションを続けています。その一例として、IBM z16と比較して最大20%多い処理能力を実現し、トランザクション処理の高速化と増加するAI駆動型ワークロードへの対応を支援します。IBM z17ファミリーで最も新しく、最もコンパクトなモデルであっても、組織が成長への取り組みと現実的なリソース制約とのバランスを取るために必要なパフォーマンス、効率性、拡張性を提供します。
エンタープライズ・インフラストラクチャーは、新たな段階へと進んでいます。組織には、リソースの制約、変化するビジネス要件、ますます複雑化するハイブリッド環境に対応しながら、AIを活用した成長を支援できるプラットフォームが必要です。組織は、新しいスキルを習得し、運用コストを管理し、既存のアプリケーションやインフラストラクチャーの価値を最大限に活用しながら、新たなAI機能を導入することを求められています。新しいIBM z17シングルフレームおよびラックマウント・システムは、信頼性の高いIBM Z基盤はそのままに、より俊敏で柔軟な導入オプションを提供することで、これらの課題に対応します。
また、複雑さを増すことなくお客様のイノベーションの加速を支援するため、ポートフォリオ全体にわたって新機能も提供しています。新たなコード最適化機能により、アプリケーションの効率が向上し、貴重な開発リソースを確保できるため、チームは再開発プロジェクトではなく、新たなビジネス価値の創出に注力できます。業界標準のInfrastructure as Code（IaC）アプローチをサポートすることで、組織はインフラストラクチャーをより容易に管理できるようになります。
同時に、拡張された自動化機能により、手作業の負荷や専門スキルへの依存を軽減できます。また、OpenTelemetryのサポートと強化されたI/Oトポロジーの可視化により、ますます複雑化するIT環境全体にわたって、より深い運用洞察を得られます。これらの機能を組み合わせることで、組織はオブザーバビリティーを向上させ、ボトルネックをより迅速に特定し、より効率的な運用を実現できます。
テクノロジーそのものに加え、お客様は新しいインフラストラクチャーを導入初日から確実に展開し、運用できるという安心感も必要としています。IBM Technology Lifecycle Servicesは、お客様がIBM z17 Rack Mountを安全かつ効率的に導入できるよう支援するため、専任の導入初日から利用できるインフラストラクチャー・サポートおよびサービスを提供しています。予測型およびプロアクティブなサービスを提供するプレミアム・サポート・オファリングにより、組織は問題が運用に影響を及ぼす前に防止し、計画外のダウンタイムを削減するとともに、ビジネスの可用性を最大化できます。
AIの導入が進むにつれ、AIをどこで実行するかは、AIモデルそのものと同じくらい重要になっています。組織は、機密データを大量に外部環境へ移動することで、コスト、レイテンシー、ガバナンス、セキュリティーに関する懸念が生じることに気付き始めています。そのため、AIをデータの近くで、トランザクションの近くで、そしてビジネス上の意思決定が行われる場所の近くで実行したいというニーズが高まっています。
IBM z17は、まさにそのニーズに応えるために設計されています。組織は、機密情報を信頼できる環境から移動させることなく、不正アクセスを検知し、異常を検出し、顧客体験をパーソナライズするとともに、リアルタイムでインテリジェントなビジネス上の意思決定を行うことができますTelum IIプロセッサーを搭載したIBM z17は、トランザクション処理内でリアルタイムのAI推論を直接実現できます。
IBM Spyre™ Acceleratorをサポートすることで、これらの機能を拡張し、生成AIや新たなエージェント型AIワークロードを大規模に実行することも可能です。Telum IIとSpyreを組み合わせることで、AIを実験段階から本番環境に移行しようとしている組織に強力な基盤を提供します。
組織がAIへの投資から測定可能な収益を得ようとする中、効率は機能と同じくらい重要になります。IBMのテストでは、OpenShift Container Platform上でAIを組み込んだオンライン・トランザクション処理（OLTP）ワークロードを実行した場合、同様のワークロードをx86プラットフォームで実行する場合と比べて、必要なコア数を最大4分の1に削減できることが示されています。1これにより、組織はミッションクリティカルな環境に関連するセキュリティー、レジリエンス、ガバナンスを維持しながら、AIをより効率的に拡張できるようになります。
AIを活用したビジネス・プロセス、インテリジェントな運用、業界固有のAIソリューションのいずれをサポートする場合でも、拡充されたIBM z17ポートフォリオは、AIをエンタープライズ・データへ直接適用するための選択肢をより多く提供します。
AIの価値は、信頼という基盤の上に成り立っていなければ、実現できません。機密データ、ビジネス・プロセス、AIワークロードが融合する場合、セキュリティーは依然として不可欠です。組織が自動化とAIを活用した意思決定への依存をますます深める中で、レジリエンスの重要性はさらに高まっています。企業が毎日数百万件ものトランザクションを処理する環境では、大規模な処理性能は不可欠です。
拡充されたIBM z17ポートフォリオは、これらの中核となる強みを、より幅広い導入オプション全体で提供します。業界をリードするセキュリティー機能、耐量子コンピューター攻撃への対応、機密コンピューティング・テクノロジー、高度なサイバー・レジリエンス機能により、組織は将来の脅威に備えながら、重要な資産を保護できます。同時に、このプラットフォームは、世界で最も要求の厳しいワークロードに必要とされる信頼性、可用性、拡張性を引き続き提供します。
AIファーストの運用やビジネス・プロセスを導入する組織にとって、これらの機能は「あればよい」というものではありません。これらは、組織が信頼を損なうことなく、自信を持ってイノベーションを推進し、責任を持って拡張し、AIの価値を実現するための基盤です。
エンタープライズ・コンピューティングの未来は、AIとガバナンス、イノベーションと信頼性、モダナイゼーションと継続性のいずれかを選ぶことではありません。重要なのは、ビジネス・トランスフォーメーションと卓越した運用の両方を支えるよう設計された単一のプラットフォーム上で、それらを実現することです。
IBM z17ポートフォリオの拡充により、組織はAI、セキュリティー、レジリエンス、パフォーマンスの各機能を活用し、AIファースト時代に競争力を維持するために必要な機能へ、より多くの方法でアクセスできるようになります。新しいシングル・フレームおよびラックマウント・システムは、IBM z17の適用範囲を広げ、組織が最も重要なワークロードを安心して実行し続けながら、インフラストラクチャーの選択をビジネス・ニーズに合わせやすくします。
AIが実験段階から本番環境へと移行する中で、私たちは、データ、トランザクション、ビジネス・プロセスにインテリジェンスを、安全かつ信頼性を維持しながら、大規模に直接組み込める組織が成功すると考えています。
IBM z17は、まさにそのために設計されています。進化したIBM z17へようこそ。未来は中核に構築されています。