IBM z17を拡充：より多くのエンタープライズ環境で大規模なAIを実現

エンタープライズ・インフラストラクチャーは、新たな段階へと進んでいます。組織には、リソースの制約、変化するビジネス要件、ますます複雑化するハイブリッド環境に対応しながら、AIを活用した成長を支援できるプラットフォームが必要です。組織は、新しいスキルを習得し、運用コストを管理し、既存のアプリケーションやインフラストラクチャーの価値を最大限に活用しながら、新たなAI機能を導入することを求められています。新しいIBM z17シングルフレームおよびラックマウント・システムは、信頼性の高いIBM Z基盤はそのままに、より俊敏で柔軟な導入オプションを提供することで、これらの課題に対応します。

また、複雑さを増すことなくお客様のイノベーションの加速を支援するため、ポートフォリオ全体にわたって新機能も提供しています。新たなコード最適化機能により、アプリケーションの効率が向上し、貴重な開発リソースを確保できるため、チームは再開発プロジェクトではなく、新たなビジネス価値の創出に注力できます。業界標準のInfrastructure as Code（IaC）アプローチをサポートすることで、組織はインフラストラクチャーをより容易に管理できるようになります。

同時に、拡張された自動化機能により、手作業の負荷や専門スキルへの依存を軽減できます。また、OpenTelemetryのサポートと強化されたI/Oトポロジーの可視化により、ますます複雑化するIT環境全体にわたって、より深い運用洞察を得られます。これらの機能を組み合わせることで、組織はオブザーバビリティーを向上させ、ボトルネックをより迅速に特定し、より効率的な運用を実現できます。

テクノロジーそのものに加え、お客様は新しいインフラストラクチャーを導入初日から確実に展開し、運用できるという安心感も必要としています。IBM Technology Lifecycle Servicesは、お客様がIBM z17 Rack Mountを安全かつ効率的に導入できるよう支援するため、専任の導入初日から利用できるインフラストラクチャー・サポートおよびサービスを提供しています。予測型およびプロアクティブなサービスを提供するプレミアム・サポート・オファリングにより、組織は問題が運用に影響を及ぼす前に防止し、計画外のダウンタイムを削減するとともに、ビジネスの可用性を最大化できます。