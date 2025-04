IBM z17でAIの未来に向けたIBM Z Securityを強化

組織の成長と競争上の優位性の基盤として、データは貴重な参考情報となります。組織がAIを利用してハイブリッドクラウド全体の効率を向上させる上で、データは依然として重要な要素です。

その一方で、データ侵害の可能性は、不正アクセス、破壊、漏洩などの重大なリスクをもたらします。これらの脅威は、経済的損失、評判への被害、法的な影響など、深刻な結果につながる可能性があります。さらに、量子コンピューティングの出現は、データ・セキュリティーに新たな困難な課題をもたらします。

新しいIBM z17システムは、セキュリティーを強化して、お客様が現在直面している課題に対処できるように設計されています。お客様は、IBM Threat Detection for z/OSと、IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONEによるシークレット管理により、AIおよびその他のテクノロジーを活用できるようになります。さらにIBMは、AIを活用して機密データのタグ付けと分類を行う機能も提供する予定です。