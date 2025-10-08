IBM Cloud Object StorageおよびIBM Storage Defender Data Protectによるサイバー・レジリエンスの強化

ランサムウェア、内部脅威、データ窃盗の事案は、頻度と巧妙さの両面で増加しています。バックアップがオンプレミス（多くの場合、保護されている本番環境と同じネットワーク上）に保存される従来のモデルでは、組織全体を機能不全にするサイバー攻撃を受けやすくなります。バックアップ・コピーが本番データと同じ環境にあると、攻撃者はそのコピーを暗号化または削除でき、復旧の選択肢がなくなります。

これに対処するために、組織はますますクラウドを利用して、オフサイトのバックアップとデータ保護を提供しています。しかし、組織がハイブリッドおよびマルチクラウド環境に移行しても、多くの組織はデータを効果的に保護して分離するのに苦労しています。これは多くの場合、次のような原因で発生します。

クラウド・セキュリティー・アーキテクチャーの専門知識の欠如。

サイバー・インシデントの検出と対応のための不適切な管理。

保存データの保護を考慮していない従来のバックアップ・システムへの過度な依存。

クラウド環境におけるデータの整合性の可視性と監視の制限。

その結果、データ保護戦略と実際のサイバー・レジリエンスとの間のギャップが拡大します。