IBM MQ 9.4.4はハイブリッド・レジリエンスと連邦政府のコンプライアンスを強化

9.4.4リリースの一部ではありませんが、IBMはIBM MQ Agentのプレビューを導入しています。IBM MQ Agentは、管理者が自然言語を使用して問題のトラブルシューティングを行うのに役立つAI搭載アシスタントです。エージェントはMQネットワーク全体のあらゆるキュー・マネージャーに接続し、根本原因分析を数秒で実行します。これは、回復時間を大幅に短縮するように設計されています。

