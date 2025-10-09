AI（人工知能） ITの自動化

IBM MQ 9.4.4はハイブリッド・レジリエンスと連邦政府のコンプライアンスを強化

出版された 10/09/2025
著者

Amy McCormick

Program Director

IBM MQ Product Management

IBM MQ 9.4.4が利用可能になりました。これにより、組織はよりレジリエントなメッセージング・システムを構築し、連邦政府のコンプライアンス要件を満たし、ハイブリッド環境全体でより効率的に運用できるようになります。

MQ 9.4ストリームの4番目の継続的デリバリー（CD）リリースは、高可用性と災害復旧をコンテナだけではなくネイティブのLinux、仮想マシン、およびベアメタル環境に拡張し、規制対象のワークロードのセキュリティー強化を導入し、分散、MQアプライアンス、z/ OS プラットフォームの管理を簡素化します。

IBM MQ 9.4.4の3つの新たなメリット

2025年10月2日に正式に発表され、2025年10月16日から一般公開されるこのリリースには、さまざまな機能強化と新機能が盛り込まれており、クライアントは次のことが可能になります。

  • MQ 9.4.3で導入されたネイティブHAおよびCRR機能に基づいて構築されたこのリリースでは、元のコンテナベースの実装に加えて、Linux VMおよびベアメタル環境にもこれらの同じ機能が導入されます。レプリケーションは完全にIBM MQ自体によって実行されるため、ネイティブHAとCRRを依存関係なしでデプロイできるようになりました。Linux VM（マルチインスタンス、RDQM）での高可用性と災害復旧のための以前のソリューションには、共有ストレージやオペレーティング・システムの追加機能がありました。
  • お客様が米国連邦基準に、より簡単に対処できるようにサポートする機能強化により、連邦コンプライアンスを促進します。機密データを保護し、監査要件を満たし、規制された環境で自信を持ってデプロイできます。
  • MQ for z/OSでの自動チャネル・リカバリーとターゲットを絞ったオブジェクト・フィルタリングにより、運用オーバーヘッドを削減し、MQの大規模な管理を容易にします。

IBM MQ 9.4.4の8つの新機能

このリリースでは、レジリエンス、コンプライアンス、管理にわたる幅広い技術的強化が導入され、組織が複雑さを軽減しながらメッセージング・バックボーンを強化できるようになります。

  1. Linux VMおよびベアメタル上のネイティブHAおよびCRR：これまでコンテナ上でのみ利用可能だったMQネイティブ機能を使用して、ストレージやオペレーティングシステム固有の依存のない高可用性と災害復旧を実現します。
  2. AMSのFIPSモード：Advanced Message Securityは、分散コンポーネント全体で完全なFIPSモードで実行されるようになり、AWS GovCloudでのデプロイメントが可能になり、FedRampワークロードがサポートされます。
  3. 転送中のRDQMレプリケーション・トラフィック暗号化：RDQMレプリケーションにデフォルトの暗号化を追加し、連邦政府コンプライアンス要件を満たし、データ漏洩のリスクを軽減します。
  4. グローバル・セキュリティー・キット（GSKit）v9：指定されたLinuxディストリビューション全体でTLSプロトコルと暗号のサポートを強化し、暗号化パフォーマンスを向上させ、進化するセキュリティーに対応します
  5. z/OS上の自己修復チャネル：シーケンスの不一致から自動的に復旧するため、手動でのリセットが減り、復旧が迅速化されます。
  6. MQ Consoleフィルター：管理者は、カスタマイズ可能で再利用可能なフィルターを使用して関連するオブジェクトに集中できるため、複雑な環境で時間を節約できます。
  7. Java Semeru 21のサポート：すべての非z/OSコンポーネントがIBMの最新のJavaランタイム上で実行されるようになり、パフォーマンス、互換性、セキュリティー体制が向上しました。
  8. .NET6の機能強化：カスタム証明書パスのサポートにより、Windowsベースのデプロイメントの柔軟性が向上します。

プレビュー：IBM MQ Agent

9.4.4リリースの一部ではありませんが、IBMはIBM MQ Agentのプレビューを導入しています。IBM MQ Agentは、管理者が自然言語を使用して問題のトラブルシューティングを行うのに役立つAI搭載アシスタントです。エージェントはMQネットワーク全体のあらゆるキュー・マネージャーに接続し、根本原因分析を数秒で実行します。これは、回復時間を大幅に短縮するように設計されています。

