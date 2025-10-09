IBM MQ 9.4.4はハイブリッド・レジリエンスと連邦政府のコンプライアンスを強化

IBM MQ 9.4.4が利用可能になりました。これにより、組織はよりレジリエントなメッセージング・システムを構築し、連邦政府のコンプライアンス要件を満たし、ハイブリッド環境全体でより効率的に運用できるようになります。
MQ 9.4ストリームの4番目の継続的デリバリー（CD）リリースは、高可用性と災害復旧をコンテナだけではなくネイティブのLinux、仮想マシン、およびベアメタル環境に拡張し、規制対象のワークロードのセキュリティー強化を導入し、分散、MQアプライアンス、z/ OS プラットフォームの管理を簡素化します。
2025年10月2日に正式に発表され、2025年10月16日から一般公開されるこのリリースには、さまざまな機能強化と新機能が盛り込まれており、クライアントは次のことが可能になります。
このリリースでは、レジリエンス、コンプライアンス、管理にわたる幅広い技術的強化が導入され、組織が複雑さを軽減しながらメッセージング・バックボーンを強化できるようになります。
9.4.4リリースの一部ではありませんが、IBMはIBM MQ Agentのプレビューを導入しています。IBM MQ Agentは、管理者が自然言語を使用して問題のトラブルシューティングを行うのに役立つAI搭載アシスタントです。エージェントはMQネットワーク全体のあらゆるキュー・マネージャーに接続し、根本原因分析を数秒で実行します。これは、回復時間を大幅に短縮するように設計されています。
IBM MQ 9.4.4は、ハイブリッドクラウド環境向けのセキュリティーが豊富でレジリエントな最新のメッセージングプラットフォームとしてMQの役割を強化します。エンタープライズ・グレードのHAとDRを従来のデプロイメントに拡張することで、コンプライアンス機能を強化し、オペレーションを簡素化します。
最新のCDリリースが、ビジネスの安全性、アジャイル、変化への対応にどのように役立つかについては、IBM担当者までお問い合わせください。