エンタープライズを強化：iOS用のIBM® MaaS360アプリ・カタログのご紹介

2025年7月22日
企業がiOSデバイス上で自社アプリを簡単に共有および管理できるように支援するIBM MaaS360アプリ・カタログをご紹介します。この新しいアプリ・カタログは、IBMの設計基準に従って、強力なセキュリティー、使いやすさ、ニーズに合わせて拡張できる機能を提供します。
MaaS360アプリ・カタログでは、カスタムの生産性向上ツールを起動してチームが社内アプリケーションに簡単にアクセスできるようにすることで、モバイル戦略をサポートします。
レガシー・ツールやWebビューで社内のiOSアプリを管理するだけでは、もはや十分ではありません。私たちはMaaS360アプリ・カタログを使用して、アプリの検出と配信エクスペリエンスをゼロから再考し、次のことを実現しました。
ユーザーがMaaS360アプリ・カタログを開いた瞬間から、アプリの検出を最初から簡素化するように設計された、クリーンでブランド化されたインターフェースが表示されます。
強力な検索エンジンを使用すれば、適切なアプリを簡単に見つけることができます。ユーザーがアプリ名を知っているか、単なる機能を知っているかに関係なく、当社のカタログでは、カテゴリー、タイトル、キーワードに関連するマッチング結果を提案します。
カタログ内の各アプリには、詳細な説明、プレビューの製品の画面、新機能、サポートされているOSのバージョン、ダウンロード統計情報など、情報に基づいた意思決定に必要なものすべてを提供する豊富な詳細ページが含まれています。
透明性と品質へのサポートを強化するために、ユーザーはアプリの詳細ページで評価やレビューを直接確認することもできます。アプリをインストールしたユーザーのみがフィードバックを送信できるため、関連性と真正性が確保されます。管理者はこの入力情報を利用してアプリ・エクスペリエンスを継続的に改善できます。
このアプリを使用すると、ユーザーはアカウントの詳細、設定の更新、サポート・ツールに簡単にアクセスして、エクスペリエンスを管理できます。自動更新の有効化、アプリ通知の管理、ウェルカム・ツアーの再訪問など、すべてをタップするだけで実行できるため、アプリ・カタログがどのようにユーザーに最適化されているかを簡単にパーソナライズできます。
IBM MaaS360アプリ・カタログは、小規模なチームから大企業まで、あらゆる種類の組織向けに構築されています。セキュリティーと性能を強力に維持しながら、ニーズに応じて成長できるように設計されています。アプリはMaaS360 Portalに直接接続するため、ITチームはデプロイメント、アクセス、更新を簡単に制御できます。IBM MaaS360アプリ・カタログは次のとおりです。
iOS用のIBM MaaS360アプリ・カタログは、モバイル・アプリ管理のゲームチェンジャーです。アプリをインストールするためのプラットフォームであるだけではありません。チームを支援し、IT監視を合理化し、組織のセキュリティーを強化するために設計された動的なデジタル・ワークスペースでもあります。
詳細を理解し、自分のものにして、自社の能力が高まるのをご確認ください。
社内アプリのエコシステムを、よりスマートかつ効率的で強力なリソースに変換します。生産性の未来はここから始まります。