エンタープライズを強化：iOS用のIBM® MaaS360アプリ・カタログのご紹介

IBM MaaS360アプリ・カタログは、小規模なチームから大企業まで、あらゆる種類の組織向けに構築されています。セキュリティーと性能を強力に維持しながら、ニーズに応じて成長できるように設計されています。アプリはMaaS360 Portalに直接接続するため、ITチームはデプロイメント、アクセス、更新を簡単に制御できます。IBM MaaS360アプリ・カタログは次のとおりです。

iOS/iPadOS 15.0以降を実行しているデバイスで利用可能。

IBM MaaS360 Portal経由で配布され、App Storeからもダウンロード可能。

ブランディングをサポートする組織向けのカスタマイズが可能。

iOS用のIBM MaaS360アプリ・カタログは、モバイル・アプリ管理のゲームチェンジャーです。アプリをインストールするためのプラットフォームであるだけではありません。チームを支援し、IT監視を合理化し、組織のセキュリティーを強化するために設計された動的なデジタル・ワークスペースでもあります。

詳細を理解し、自分のものにして、自社の能力が高まるのをご確認ください。

社内アプリのエコシステムを、よりスマートかつ効率的で強力なリソースに変換します。生産性の未来はここから始まります。

