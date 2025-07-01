あらゆる業種のビジネス・リーダーにとってAIの導入は絶対に最優先事項ですが、システム・インテグレーターとITチームは依然として基本的なデータ品質の問題に悩まされています。「経験上、データの質の低さが足かせとなり、企業は依然としてAI実験の段階で行き詰まっているのです」とParkinson氏。「AI成熟度の次のフェーズに進む前に、彼らはまずデータを修正しなければなりません」



IBM watsonx.data integrationが実装されると、Dot GroupとIBMのお客様は次のことが可能になります。

パイプラインの書き換えとデータ統合ツールの無秩序な増加を削減

あらゆるスキルレベルのデータ実践者を支援し、パイプライン作成を拡張

上流のデータ品質の問題に対処することで、AIに信頼できる基盤を確立

スケーラブルで将来性のあるデータアーキテクチャを作成

「1つの統合コントロールプレーン内でさまざまなデータ統合機能を提供することで、企業の俊敏性、生産性、拡張性を解き放つことができればと考えています。これと新しいエクスペリエンスを組み合わせることで、データ・エンジニアやデータ・アーキテクトは7つの異なるツールの専門家である必要がなくなります」とParkinson氏は続けます。「彼らは、7つの異なるツールを使いこなせる1人の専門家になることができるのです。彼らはすぐに行動を起こすことができます。」

watsonx.data integrationが、統合スタイルを使用して構造化データと非構造化データを統合する統合コントロールプレーンを使用して、データチームがAIと分析のデータ配信を加速できるようにする方法をご覧ください。

IBM watsonx.data integrationを無料でご体験ください。

Dot Groupについて

IBM Business Partner のDot Groupは、英国を拠点とするデータエンジニアリングシステムインテグレーターです。27年以上の経験を持ち、組織のデータ管理、移動、最適化を支援しています。 DataStageとInformixの作成者であるAscential Softwareの買収に端を発したDot Groupは、深い技術的ルーツとエンタープライズ規模のデータシステムに取り組んできた長い歴史があります。



Simon Parkinson氏について

Simon Parkinson氏は、Dot Groupのマネージング・ディレクターを務め、 IBMテクノロジーおよびデータ・エンジニアリング・ソリューションにおける同社の専門知識を統括しています。同氏はIBM Campionであり、組織がデータのボトルネックを解消し、データ統合のストラテジーを変革してリアルタイムの洞察を獲得し、解き放つことができるよう支援することを専門としています。