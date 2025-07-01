2025年7月1日
過去10年間で、データ統合の状況は大きな変化を遂げてきました。この変化は、俊敏性、拡張性、所有コストの削減に対する需要の高まりに後押しされ、ツールの新しいエコシステムを先導しています。データウェアハウスからHadoopへ、データレイクからクラウドデータウェアハウスへと移行し、今度はレイクハウスアーキテクチャが登場しています。
ETL から Hadoop 時代のデータレイク、クラウドELTへと移行するたびに進化するデータ・テクノロジーの変化に伴う課題により、システム・インテグレーターとITチームはデータ戦略を根本から再考する必要に迫られています。しかし、組織が新しいプラットフォームの導入を検討するにつれて、テクノロジーが重複し、技術的負債が増大する問題に直面することがよくあります。
27年以上の経験を持ち英国を拠点とするデータ・エンジニアリング・システム・インテグレーターであり、IBMビジネス・パートナーでもあるDot Groupは、これらの課題を目の当たりにしています。企業がこれらの課題を克服できるよう支援するため、Dot GroupはIBMと提携し、IBM® watsonx.data® integrationを使用して、データ統合への実用的で価値優先のアプローチを提供しています。これは、さまざまな形式やパイプラインにわたってデータを調整するためのあらゆるデータ統合機能を組み込んだ最新のデータ統合ツールです。
「データを民主化し、人々にデータへのセルフサービスアクセスを提供するという約束は、実際には実現しませんでした」と、Dot Groupのマネージング・ディレクターであるSimon Parkinson氏は言います。「当社が目にするお客様のほとんどは、複数のERP、ETLツール、データベース、BIプラットフォームを使用していますが、それでも洞察を得ようとするという同じ野心を持っています」
その結果、チームはイノベーションではなく既存のシステムの保守にほとんどの時間を費やすという困難な環境が生まれます。「多くの企業は、このサイクルから抜け出すための段階的なロードマップをまとめるのに苦労しています」とParkinson氏は説明します。「問題は、その後のすべてのステップが価値を提供し続けるようにしつつ、最初のステップをどのように構築するかということです。」
このような環境での最大の課題は、適切なツールを見つけることだけではありません。どこから始めるべきか、いかに簡素化するか、数年がかりのトランスフォーメーション・プロジェクトに取り組まず、どのように段階的な価値を提供するのか知ることも重要です。
「ここで鍵になるのがツールの普及です」とParkinson氏は続けます。「お客様は、相互運用性が良好で、ライセンスモデルがシンプルで、すべてが1つのマーケットプレイスにある1つのツールを求めています。IBM watsonx.data integrationを使えば、お客様はELT/ETL、データ・オブザーバビリティー、リアルタイム・ストリーミング、データ複製など、ユースケースから開始し、必要に応じて拡張できるようになります」と同氏は説明します。「これまでは石油タンカー全体を購入する必要がありましたが、この方法ははるかに軽く、流動的です。」
また「お客様が一部ライセンスを取得すれば、時間と費用がかかるアーキテクチャ審査評議会や調達をすべて経ずに、他の機能のミニパイロットやPOCを簡単に開始できるというアイデアです」と同氏は情報を共有します。
あらゆる業種のビジネス・リーダーにとってAIの導入は絶対に最優先事項ですが、システム・インテグレーターとITチームは依然として基本的なデータ品質の問題に悩まされています。「経験上、データの質の低さが足かせとなり、企業は依然としてAI実験の段階で行き詰まっているのです」とParkinson氏。「AI成熟度の次のフェーズに進む前に、彼らはまずデータを修正しなければなりません」
IBM watsonx.data integrationが実装されると、Dot GroupとIBMのお客様は次のことが可能になります。
「1つの統合コントロールプレーン内でさまざまなデータ統合機能を提供することで、企業の俊敏性、生産性、拡張性を解き放つことができればと考えています。これと新しいエクスペリエンスを組み合わせることで、データ・エンジニアやデータ・アーキテクトは7つの異なるツールの専門家である必要がなくなります」とParkinson氏は続けます。「彼らは、7つの異なるツールを使いこなせる1人の専門家になることができるのです。彼らはすぐに行動を起こすことができます。」
watsonx.data integrationが、統合スタイルを使用して構造化データと非構造化データを統合する統合コントロールプレーンを使用して、データチームがAIと分析のデータ配信を加速できるようにする方法をご覧ください。
Dot Groupについて
IBM Business Partner のDot Groupは、英国を拠点とするデータエンジニアリングシステムインテグレーターです。27年以上の経験を持ち、組織のデータ管理、移動、最適化を支援しています。 DataStageとInformixの作成者であるAscential Softwareの買収に端を発したDot Groupは、深い技術的ルーツとエンタープライズ規模のデータシステムに取り組んできた長い歴史があります。
Simon Parkinson氏について
Simon Parkinson氏は、Dot Groupのマネージング・ディレクターを務め、 IBMテクノロジーおよびデータ・エンジニアリング・ソリューションにおける同社の専門知識を統括しています。同氏はIBM Campionであり、組織がデータのボトルネックを解消し、データ統合のストラテジーを変革してリアルタイムの洞察を獲得し、解き放つことができるよう支援することを専門としています。