先進的なオブザーバビリティー・ソリューションを使用しているチームにとって、平均解決時間（MTTR）の短縮や予想外のコストの削減など、大きなメリットが得られます。経営幹部にとって、このようなソリューションは、AIを拡張するためのガバナンスと運用インテリジェンスをサポートできます。また、ITの複雑さの高まりに直面している業界にとって、イノベーションを加速させながらコストに対処する手段となるでしょう。

将来に向けて、Instanaのリアルタイムのオブザーバビリティーは、IBMの広範なAI戦略の重要な部分になります。カスタマイズ可能な分野固有のエージェントを提供するwatsonx.governanceやwatsonx Orchestrateなどの製品とともに、IBMはAIライフサイクル全体にわたる監視、ガバナンス、自動化に対する一貫したアプローチを構築しています。