IBMは、オーランドで開催されたIBM TechXchange 会議で、生成AI時代向けに設計されたオブザーバビリティーの画期的なIBM Instana GenAI Observabilityの一般提供を発表しました。
この発表は、エージェント型AIを使用してより迅速かつ包括的な根本原因の特定を提供するように構築されたIBM Instana Intelligent Incident Investigationのプレビュー提供に続くものです。組織が大規模言語モデル（LLM）とエージェント・ワークフローを本番環境に拡張するにつれて、不透明なAIパイプラインのデバッグ、予測できないトークン・コストの管理、信頼性の高い顧客体験の確保など、運用上の課題が増大する可能性があります。Instana GenAI Observabilityは、統合されたエンタープライズ対応ソリューションで、このような問題に直接対処します。
大企業のIT部門は、すでに複雑さの重みに苦しんでいます。最近のレポートによると、オブザーバビリティー関連の重要なタスクの上位3つに、オブザーバビリティーツールを新しいアーキテクチャー・パターンに対応させることと、複数の環境にわたって一貫したオブザーバビリティー・カバレッジを確保することが挙げられます。
さらにAIは、アプリケーションとは何かをまったく新しく定義しなおしました。アプリケーションはもはや、対応範囲が明確に設定されておらず、事前に定義された結果を出すユーザー主導型ではなく、自己主導型、目標主導型であり、文脈に応じた推論を含みます。その影響は非常に大きいものです。計画外のITダウンタイムの平均コストは1分あたり14,056米ドルで、企業の規模に応じて1時間あたり218,000～1,425万米ドルに相当します。また、AI駆動型システムを可視化できなければ、組織はコストの急騰や風評被害のリスクにさらされるおそれがあります。
高度な自動化を行っている企業は、ITコストの削減とAIを活用したデジタル・トランスフォーメーションによる高いROIを達成できるオブザーバビリティー・ツールを使用することで、進むべき道を示しています。
IBM Instana GenAI Observabilityは、AIの信頼性とコストのバランスを取る必要があるプラットフォーム・エンジニア、サイト信頼性エンジニアリング、IT運用チーム、経営幹部向けに構築されています。AI固有のテレメトリーをITスタックの残りの部分とともに一元管理します。
オブザーバビリティーを取り巻く環境はますます熱を帯びてきており、多くのベンダーが自社のツールにAI可視性を組み込んでいます。Instanaにには4つの核となる差別化要因があると考えられます。
顧客は、プロンプトからトークン、レイテンシーに至るまで、エンドツーエンドのコンテキストを失うことなく、本番環境でのAIパフォーマンスを1か所で確認したいと考えています。まさにそれが Instana GenAI Observabilityが実現するものです。
先進的なオブザーバビリティー・ソリューションを使用しているチームにとって、平均解決時間（MTTR）の短縮や予想外のコストの削減など、大きなメリットが得られます。経営幹部にとって、このようなソリューションは、AIを拡張するためのガバナンスと運用インテリジェンスをサポートできます。また、ITの複雑さの高まりに直面している業界にとって、イノベーションを加速させながらコストに対処する手段となるでしょう。
将来に向けて、Instanaのリアルタイムのオブザーバビリティーは、IBMの広範なAI戦略の重要な部分になります。カスタマイズ可能な分野固有のエージェントを提供するwatsonx.governanceやwatsonx Orchestrateなどの製品とともに、IBMはAIライフサイクル全体にわたる監視、ガバナンス、自動化に対する一貫したアプローチを構築しています。
IBM Instana GenAI Observabilityが利用可能になりました。フロリダ州オーランドで開催されるIBM TechXchange会議に参加される場合は、セッション番号3122「 AIを活用したオブザーバビリティーによる運用効率の向上」に出席して、これらの機能について詳しく学びましょう。