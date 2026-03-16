ハイブリッドIT環境とサポートの力でAIを大規模に推進

組織がハイブリッド環境全体でAIを拡張するにつれて、データ集約型ワークロードは、レガシー・システムがサポートできる以上のペースで成長を続けることはできません。その結果、インフラストラクチャーへの圧力が高まり、待ち時間が長くなり、運用リスクやセキュリティー・リスクにさらされるケースが増えます。このペースに追いつくために、ビジネスには、AI駆動型ワークロードを完全な制御と主権でサポートし、運用の複雑さを軽減する、スケーラブルで安全な統合アーキテクチャーが必要です。

ほとんどの企業で、AIを効果的に導入するには、ITのモダナイゼーションが必要です。AIに最適化された新しいシステムを既存の環境と統合することは、最もクリティカル、つまり困難なステップの1つです。たとえ小さな構成ミスでも、重大なダウンタイムを引き起こす可能性があります。調査によると、インテリジェントな自動システム監視を活用することで、ビジネスに影響を与える前に問題を事前に検知し、運用リスクを大幅に軽減できます。

進むべき道は明確で、ITライフサイクル全体にわたって、専門知識とAIを活用した自動化を組み合わせることです。このアプローチにより、運用上のギャップが解消され、信頼性が向上し、ITチームはイノベーションと変革に多くの時間を費やすことができます。