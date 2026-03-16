ハイブリッドIT環境とサポートの力でAIを大規模に推進

IBMとLenovo社は20年以上にわたりパートナーシップを結び、エンタープライズ・グレードのインフラストラクチャーを提供しています。現在、そのコラボレーションは進化を続けており、クライアントがハイブリッドクラウドやソブリン環境全体でAIの導入を加速できるよう支援しています。
両社は現在、AI推論GPU、IBM Storage Scale、最新のネットワーキング・テクノロジーなどの主要な製品の進歩によって強化された、エンドツーエンドのライフサイクル・サポートを提供しています。
組織がハイブリッド環境全体でAIを拡張するにつれて、データ集約型ワークロードは、レガシー・システムがサポートできる以上のペースで成長を続けることはできません。その結果、インフラストラクチャーへの圧力が高まり、待ち時間が長くなり、運用リスクやセキュリティー・リスクにさらされるケースが増えます。このペースに追いつくために、ビジネスには、AI駆動型ワークロードを完全な制御と主権でサポートし、運用の複雑さを軽減する、スケーラブルで安全な統合アーキテクチャーが必要です。
ほとんどの企業で、AIを効果的に導入するには、ITのモダナイゼーションが必要です。AIに最適化された新しいシステムを既存の環境と統合することは、最もクリティカル、つまり困難なステップの1つです。たとえ小さな構成ミスでも、重大なダウンタイムを引き起こす可能性があります。調査によると、インテリジェントな自動システム監視を活用することで、ビジネスに影響を与える前に問題を事前に検知し、運用リスクを大幅に軽減できます。
進むべき道は明確で、ITライフサイクル全体にわたって、専門知識とAIを活用した自動化を組み合わせることです。このアプローチにより、運用上のギャップが解消され、信頼性が向上し、ITチームはイノベーションと変革に多くの時間を費やすことができます。
IBM Technology Lifecycle Services（TLS）を通じて、組織はオンプレミスのAI推論環境を含むLenovoのミッションクリティカルなハイブリッドAIプラットフォーム全体でライフサイクル・サービスとマルチベンダー・サポートを受けることができます。
IBMの技術専門家は、ハイブリッド・インフラストラクチャー全体でエンタープライズ・グレードのソリューションを計画、導入、サポート、最適化、更新します。この連携により、エンタープライズ・クラスのインフラストラクチャーとIBM TLSのグローバル・サービス機能が組み合わせられ、生産グレードのハイブリッドAI環境の展開、継続的な運用、ライフサイクル管理がサポートされます。
IBM TLSは、IBMとマルチベンダー・システムの運用上の負担を軽減しながら、インフラストラクチャー・ビジネスの成果を加速する単一の責任窓口として機能することで、AIに対するマルチベンダーのITサポートを簡素化します。
IBM TLSは、エージェント型AIと自動化を使用して、従来の事後対応サポートをインテリジェントで事前対応型のオペレーションに変換します。
クライアントは以下の恩恵を受けます。
複雑なハイブリッド環境を管理している組織にとって、これらの効率化はレジリエンスの向上、アップタイムの向上、一貫した顧客体験の向上に直結します。
IBMのLenovo向けマネージド保守ソリューション（MMS）は、専任のIBMテクニカル・アカウント・マネージャー（TAM）などのオプションを備えた、柔軟で階層化されたサポート・モデルを提供します。クライアントは、パーソナライズされたガイダンス、プロアクティブな計画、優先順位付けされたサービス、および迅速な応答時間を得ることができます。
LenovoのインフラストラクチャーとIBM TLSのサポートを組み合わせることで、複雑なエンタープライズ環境の大規模な運用を支援します。その成果として、マルチベンダーのハードウェア、ソフトウェア、ネットワーキングの初回コール解決率は平均97%¹、OSATスコアは92％¹を達成しています。
IBMの継続的なイノベーションは、AI駆動型のフィールド・サービスの卓越性が最近認められ、IDC MarketScape: Worldwide Hardware Support Services 2025 Vendor Assessment²でIBMをリーダーに選出されました。この評価は、組織が進化するIT需要に自信と効率性を持って対応できるよう支援するIBMの能力を強調するものです。
IBMとLenovo社は協力して、組織が複雑なハイブリッド・インフラストラクチャー全体でAIワークロードを自信を持って大規模に運用できるよう支援します。
IBMとLenovo社は、402 South Market Street, San Jose, CA 95113（McEnery Convention Centerの後ろ）にあるLenovo HubにあるNVIDIA GTCで共同でこれらの機能を発表する予定です。
ライブ・デモでは、インテリジェントな自動化、予測分析、事前対応型サポートが、サービス提供を変革し、問題解決を加速し、エンタープライズIT環境全体での運用効率を向上させる方法に焦点を当てています。
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