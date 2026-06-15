IBM watsonx向けDocling：複雑な文書をAI対応データへ変換

本日、IBMはIBM watsonx向けDoclingの一般提供開始を発表しました。これにより、広く採用されているオープンソースのDoclingツールキットに、複雑で煩雑な文書を構造化されたAI対応データへ変換するためのマネージドサービスが追加されます。
エンタープライズAIの取り組みは、多くの場合、その基盤となるデータの品質によって成功するか失敗するかが決まります。しかし、企業知識の大半は、PDF、画像、スライドデッキなど、本来AIによる利用を想定して設計されていない複雑な文書の中に閉じ込められています。組織がRAGシステム、Enterprise Searchエクスペリエンス、およびAIエージェントを構築する中で、それらの文書を構造化され信頼できるデータへ変換することは、大規模で信頼性の高いAIを実現するための必須要件となっています。
4,000万回を超えるダウンロード実績を持つオープンソースのDoclingツールキットは、この課題に対する一般的なソリューションとして台頭し、レイアウト、表、読み順、および関係性を保持したまま、チームが文書を構造化形式へ変換するのを支援しています。現在、IBMはDoclingをエンタープライズ・グレードのマネージド・サービスとして提供しています。
IBM watsonx向けDoclingを利用することで、チームは生の文書から、再利用可能でガバナンスの効いたAI対応データへ、より迅速かつコスト効率よく移行できます。しかも、自らデプロイや保守を行う必要はありません。IBM watsonx向けDoclingは、1,000ページあたり一律4米ドルで、一部の主要ベンダーと比較してDocument Conversionのリスト価格を20%低く抑えながら、チームがRAG、Enterprise Search、およびエージェント・ワークフロー向けに、より高品質な入力データを準備できるよう支援します。
AIプロジェクトは通常、知識を見つけやすく、理解しやすく、利用しやすくするという単純な目標から始まります。しかし、その知識の多くは、AIシステム向けではなく、人が読むために設計された非構造化または半構造化形式の中に存在しています。
PDFには、段落、表、グラフ、ページヘッダー、脚注、数式、および画像が含まれている場合があります。スキャンされた文書では、光学文字認識（OCR）が必要になることがあります。スライドデッキには、人には明らかでも、AIモデルが解釈するのは難しい階層化された視覚的関係が含まれている場合があります。こうした文書がプレーン・テキストに変換されると、重要なコンテキストが失われることがあります。
しかし、そのコンテキストは効果的なAIにとって極めて重要です。レイアウト、階層構造、表、読み順、および文書要素間の関係は、意味を決定するうえで役立ちます。表が順序のないテキストの塊に変換されたり、画像がそのキャプションから切り離されたりすると、下流のAIシステムは誤った情報を取得したり、信頼性の低い応答を生成したりする可能性があります。不適切な文書変換は、基盤モデルが強力であっても、検索、RAG、およびエージェントワークフローを弱体化させる可能性があります。
一部のチームは、大規模なフロンティア・モデルに未加工の文書を直接送信することで、この問題を解決しようとしています。不十分な文書変換は、基盤モデルが強力であっても、検索、RAG、エージェントワークフローの性能を低下させる可能性があります。また、OCRツール、ファイルパーサー、チャンク分割ツール、カスタムインフラストラクチャをつなぎ合わせて対応するチームもあります。しかし、そのアプローチでは複数のツールの管理、さまざまなファイル形式向けのパイプラインの調整、インフラストラクチャーの保守が必要になります。さらに、それでもAIアプリケーションに必要な構造を保持できない場合があります。
Docling for IBM watsonxは、チームが複雑な複数形式のドキュメントを、AIアプリケーションがワークフロー全体で検索、処理、分析、再利用しやすい構造化されたアウトプットに変換するのに役立ちます。
単なるテキスト抽出として文書処理を行うのではなく、IBM watsonx向けDoclingは、レイアウト分析や表認識のための専用モデルなどの文書理解機能を活用し、元のコンテンツに含まれる意味をより多く保持します。
OCRは、多くの場合、テキストを認識するように最適化されていますが、そのテキストがページ上でどのように構成されているかを理解するようには設計されていません。可能な場合、DoclingはOCRを使用せず、視覚要素を直接認識して分類するアプローチを採用します。これにより、レイアウト、表、読み取り順序、文書内の関連性といった重要なコンテキストを保持できます。スキャンされたPDFや画像の処理でOCRが必要な場合でも、Doclingは処理パイプラインの一部としてOCRを利用できます。
このような構造を考慮したアプローチにより、生コンテンツからAI対応データへの変換をより確実に行うことができ、手作業による準備作業の削減、後続の検索・取得品質の向上、運用負荷の軽減につながります。
IBM Researchが開発し、Linux Foundationに寄贈したオープンソースのDoclingツールキットを基盤として、IBM watsonx向けDoclingは、Doclingの機能をフルマネージドのIBMサービスとして提供します。オープンソース・プロジェクトであるDoclingはコミュニティで広く採用されており、文書準備がRAG、Enterprise Search、AIエージェント向けにコンテンツを活用可能にするための重要なステップとなる中、最近では1日あたり50万件のダウンロードを達成しました。
現在、IBMは、チームが基盤となるインフラストラクチャーを自らデプロイ、構成、保守することなく、Doclingを本番環境に導入できるよう支援しています。
「私たちはオープンソース版のDoclingを本番環境で利用してきました。最近、[IBM watsonx向けDocling]をテストしたところ、精度が向上していることが分かりました。解析速度も2倍になりました。」と、シンガポールの金融機関のユーザーは述べています。「マネージド型のDoclingサービスがあれば、容量スケーリングを含むインフラ運用を抽象化できるため、導入が容易になります。これにより、チームはプラットフォームの保守ではなく、統合に注力できます。」
このサービスは、初期設定済みの構成、自動スケーリング、高スループット処理を提供することで、価値創出までの時間を短縮できるよう設計されています。チームは、専用の処理能力を計画・管理する必要がありません。
チームは、IBM watsonx向けDoclingを、実験、検証、迅速な文書処理のためのシンプルなユーザー・インターフェースを通じて利用できます。大規模な環境では、使いやすいAPIを介して、その機能を本番アプリケーション、自動化パイプライン、エンタープライズAIワークフローに直接組み込むことができます。
複雑なファイルをより扱いやすい入力データへと変換することで、IBM watsonx向けDoclingは、幅広いAIおよびデータワークフローを支援します。
Docling for IBM watsonxは現在、AWSでホストされるSaaS製品として一般提供されています。使いやすいインターフェースで無料でドキュメント処理を開始し、ドキュメント・インテリジェンスを本番ワークフローに組み込む準備が整ったら、APIベースの連携へ移行できます。
このサービスは、IBM MarketplaceおよびAWS Marketplaceから利用できます。料金は従量課金制で分かりやすく予測しやすく、1,000ページあたり4米ドルです。大規模環境では、IBM watsonx*向けDoclingを利用することで、同等の機能を提供する最も低価格な製品と比較して、100万ページの変換あたり1,000米ドルを節約できます*。年間サブスクリプションも用意されており、年間100万ページから利用可能です。サポートとプレミアム処理スループットも含まれます。
IBM watsonx向けDoclingは、複雑な文書を再利用可能なAI対応データへ変換するための、実用的で費用対効果の高い方法を提供します。これにより、AI活用の取り組みを遅らせる要因となる手作業、コスト、運用の複雑さを軽減できます。
*2026年6月9日時点で米国で公開されている従量課金制の価格に基づく比較です。対象は、基本的なOCRを超え、レイアウト、表、フォームなどの構造化出力を返す文書処理ワークロードであり、複数の主要ベンダーの一部サービスと比較しています。無料利用枠、OCR専用サービス、契約期間や利用量に応じた割引、個別交渉によるエンタープライズ価格、および地域や通貨の違いは比較対象から除外しています。金額ベースの削減額は、IBM watsonx向けDoclingの定価である1,000ページあたり4米ドルと、比較対象となる条件を満たした製品のうち最も低価格な製品との比較に基づいて算出しています。実際の削減額は異なる場合があります。