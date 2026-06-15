IBM watsonx向けDocling：複雑な文書をAI対応データへ変換

AIプロジェクトは通常、知識を見つけやすく、理解しやすく、利用しやすくするという単純な目標から始まります。しかし、その知識の多くは、AIシステム向けではなく、人が読むために設計された非構造化または半構造化形式の中に存在しています。

PDFには、段落、表、グラフ、ページヘッダー、脚注、数式、および画像が含まれている場合があります。スキャンされた文書では、光学文字認識（OCR）が必要になることがあります。スライドデッキには、人には明らかでも、AIモデルが解釈するのは難しい階層化された視覚的関係が含まれている場合があります。こうした文書がプレーン・テキストに変換されると、重要なコンテキストが失われることがあります。

しかし、そのコンテキストは効果的なAIにとって極めて重要です。レイアウト、階層構造、表、読み順、および文書要素間の関係は、意味を決定するうえで役立ちます。表が順序のないテキストの塊に変換されたり、画像がそのキャプションから切り離されたりすると、下流のAIシステムは誤った情報を取得したり、信頼性の低い応答を生成したりする可能性があります。不適切な文書変換は、基盤モデルが強力であっても、検索、RAG、およびエージェントワークフローを弱体化させる可能性があります。

一部のチームは、大規模なフロンティア・モデルに未加工の文書を直接送信することで、この問題を解決しようとしています。不十分な文書変換は、基盤モデルが強力であっても、検索、RAG、エージェントワークフローの性能を低下させる可能性があります。また、OCRツール、ファイルパーサー、チャンク分割ツール、カスタムインフラストラクチャをつなぎ合わせて対応するチームもあります。しかし、そのアプローチでは複数のツールの管理、さまざまなファイル形式向けのパイプラインの調整、インフラストラクチャーの保守が必要になります。さらに、それでもAIアプリケーションに必要な構造を保持できない場合があります。