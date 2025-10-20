組織がAIの導入を加速させるにつれ、リスクを管理しながら責任を持ってイノベーションを起こすにはどうすればよいかという課題が増大しています。シャドーAIから設定ミスしたモデル、機密データの漏洩まで、AIのランドスケープには、コストのかかる侵害やコンプライアンス違反につながりかねない盲点があふれています。

迅速なAI Security Assessmentは、組織が隠れたリスクを発見し、AIデプロイメントに対する信頼を構築し、スケーラブルなAIガバナンスの基盤を築くのに役立ちます。