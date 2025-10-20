IBMは、IBM Consulting Cybersecurity ServicesとIBM Guardium AI Securityの共同サービスとして、Rapid AI Security Assessmentの提供を開始予定です。
組織がAIの導入を加速させるにつれ、リスクを管理しながら責任を持ってイノベーションを起こすにはどうすればよいかという課題が増大しています。シャドーAIから設定ミスしたモデル、機密データの漏洩まで、AIのランドスケープには、コストのかかる侵害やコンプライアンス違反につながりかねない盲点があふれています。
迅速なAI Security Assessmentは、組織が隠れたリスクを発見し、AIデプロイメントに対する信頼を構築し、スケーラブルなAIガバナンスの基盤を築くのに役立ちます。
迅速なAI Security Assessmentは、専門家主導のエンゲージメントであり、クライアントが数週間以内にAIランドスケープを迅速に可視化し、重要なセキュリティー・リスクを特定できるように設計されています。この製品は、エンタープライズAIのトランスフォーメーションに対する構造化された影響力の高いアプローチを提供します。
迅速なAI Security Assessmentは、AIランドスケープを保護するための包括的なアプローチを提供し、初期発見から情報に基づいた意思決定まで、明確で実行可能な結果をもたらします。
AI Security Assessmentに参加すると、以下が得られます。
IBMは、サイバーセキュリティーに関する深い専門知識、AIツール、スケーラブルで実績のあるガバナンスフレームワークを組み合わせた、研究主導で将来に備えたAIセキュリティーのアプローチを提供します。
