Db2 Intelligence Center 1.1.3: 可視性、柔軟性、スピードの向上
Intelligence Centerの最新アップデートにより、互換性が拡大され、監視の深度が強化され、導入が簡素化されました。これにより、チームはDb2をより迅速に、より確信を持って、より安全に運用できるようになります。
現代のデータベース チームは、環境の増加、複雑さの増大、そしてそれらすべてを管理する時間の減少という困難な現実に直面しています。データベース管理者（DBA）の約3分の2は、トラブルシューティングが最も時間がかかるタスクであり、68％が毎日複数のツールを操作しているため、診断が遅れ、運用リスクが増大すると回答しています。*
Db2 Intelligence Center はこれらのワークフローを 1 か所にまとめます。Intelligence Centerは、オンプレミス、クラウド、PureScale、コンテナ化されたデプロイメントにおけるDb2向けのAI搭載統合データベース管理コンソールとして、チームに迅速で一貫した可視性を提供し、ワークロードを健全に維持するために必要な手作業を軽減します。
このリリースでは、監視のパフォーマンス、プラットフォームの柔軟性、インストールの簡便性が向上しています。
主なハイライトは以下のとおりです。
過去のリリースで築いた勢いをさらに発展させ、本アップデートでは監視の深度向上、プラットフォーム互換性の拡大、導入の簡素化を実現する重点的な機能強化を実施。これにより、複雑なDb2環境全体においてIntelligence Centerの運用がより迅速かつ容易になります。
PureScaleを使用するお客様は、問題をより迅速に診断し、最大量でミッションクリティカルなワークロード全体で継続的な可用性を維持できます。
このリリースでは、メンバーごとおよび CF 状態のより豊富なビュー、より高速なノードレベルのメトリクス、ロック、バッファプールの動作、および参考情報の利用状況の洞察の改善など、PureScale 環境に対するより深く効率的な可視性が導入されています。
チームは好きな場所で作業できるため、テスト、反復、部門間のコラボレーションをスピードアップできます。
Db2 Intelligence Center は macOS で完全にサポートされるようになり、開発者、アナリスト、アーキテクトが IC を主要デバイスで直接実行できるようになり、ローカル開発と POC ワークフローが加速されます。
より迅速で反復可能なデプロイメントにより、I&Oチームの摩擦が軽減され、組織全体でIntelligence Centerを導入しやすくなります。
新しいコンテナ化されたインストール・オプションにより、セットアップが大幅に簡素化され、環境全体でより一貫したデプロイメントが保証されます。コンテナ・ベースのインストールにより、チームは、開発、テスト、オンプレミス、エアギャップのセットアップに適した予測可能なバージョン管理された構成を使用して、Intelligence Centerを数分で立ち上げることができます。
このリリースには、パフォーマンスの向上、セキュリティ体制の強化、システム全体のレジリエンスの強化を目的とした複数のコア プラットフォームのアップデートが含まれています。
これらの機能強化を組み合わせることで、現代のDb2チームを支援する、よりアクセスしやすく、より強靭なインテリジェンスセンターを構築します。
Db2環境がオンプレミス、クラウド、コンテナ化された環境へと進化する中、これらの更新により、運用上の厳密性とAI駆動の効率性を備えたプラットフォームを通じて、チームは複雑性に対処し続けることができます。
モニタリング、Database Assistant、Query Tuner、AI搭載ワークフロー、主要な機能を紹介するIntelligence Centerの最新デモをご覧ください。
Db2 、数十年にわたる企業の信頼と、新しいAI搭載性能、インテリジェントな自動化、エンタープライズ・グレードのガバナンスを組み合わせています。最新のIntelligence Centerの革新により、Db2は現代のデータベースに企業が求める基準を引き続き高めています：常時稼働の可用性、エンタープライズグレードのガバナンス、そしてリアルタイムに適応するプロアクティブな運用を実現します。
* 30名以上の専門的なDb2データベース管理者を対象とした調査に基づいています。