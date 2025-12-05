現代のデータベース チームは、環境の増加、複雑さの増大、そしてそれらすべてを管理する時間の減少という困難な現実に直面しています。データベース管理者（DBA）の約3分の2は、トラブルシューティングが最も時間がかかるタスクであり、68％が毎日複数のツールを操作しているため、診断が遅れ、運用リスクが増大すると回答しています。*

Db2 Intelligence Center はこれらのワークフローを 1 か所にまとめます。Intelligence Centerは、オンプレミス、クラウド、PureScale、コンテナ化されたデプロイメントにおけるDb2向けのAI搭載統合データベース管理コンソールとして、チームに迅速で一貫した可視性を提供し、ワークロードを健全に維持するために必要な手作業を軽減します。

このリリースでは、監視のパフォーマンス、プラットフォームの柔軟性、インストールの簡便性が向上しています。

主なハイライトは以下のとおりです。