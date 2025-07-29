Datavault AI、 IBM watsonx.aiで構築したAIエージェントによる企業向けデータ収益化を発表

McKinsey & Companyによると、生成AIは主要なビジネスアプリケーション全体で年間2兆6,000億～4兆4,000億米ドルの付加価値を生み出すと予測されており、AI駆動型オートメーションはエンタープライズ技術における最も重要な投資分野の一つとなっています。

IBMは主要なソフトウェア企業と協力し、パートナー各社の専門領域における新たなユースケースを生み出すためにIBMの技術を組み込み、クライアントの課題解決を支援しています。IBMは、AIエンジニアリングに関する人材と深い技術的専門知識を提供し、お客様が提供するサービスの効果を拡大・加速します。

「これはDatavault AIの戦略的転換点であり、当社のエンタープライズ規模での商用化ロードマップにおける重要なマイルストーンであると私たちは確信しています」とDatavault AIのCEOであるNathaniel Bradley氏は述べています。「IBM watsonxを技術的なレベルで統合し、IBMと協力することで、私たちはデータ収益化プラットフォームをグローバルに拡大することができます。」