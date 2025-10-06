企業はAIによる明確なROIを証明しながら、モダナイゼーションに向けて競争しています。API は、アプリ、データ、エージェントがどのように接続、管理、拡張するかという現実の中心にあります。

今日は、API開発者、アーキテクト、テクノロジー・リーダーのビジョンを実現する2つの新機能をご紹介します。

DataPower Nano Gateway：超軽量、アプリレベルのゲートウェイで、高速に起動し、無駄なく動作し、開発者はサービスを実行する場所でポリシーに基づいた正確な制御を行うことができます。 API Developer Studio： APIプロジェクトの作成、管理、保護、ソーシャル化を行うAPI開発者向けのAI搭載開発者ツール

IBMはこれらの進化をAPI Connectに導入しています。IBM webMethods Hybrid Integrationのコンテキストで使用するとさらに強力になり、一貫したガバナンスとエージェント型AIを実現し、ビルドと実行の両方のエクスペリエンスを強化します。