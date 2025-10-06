API Connectは、ライフサイクルに沿ってAIを活用して、ハイブリッド環境全体でAPIを作成、管理、保護、ソーシャル化できるよう支援する、エンドツーエンドのエージェント型API管理プラットフォームです。
企業はAIによる明確なROIを証明しながら、モダナイゼーションに向けて競争しています。API は、アプリ、データ、エージェントがどのように接続、管理、拡張するかという現実の中心にあります。
今日は、API開発者、アーキテクト、テクノロジー・リーダーのビジョンを実現する2つの新機能をご紹介します。
IBMはこれらの進化をAPI Connectに導入しています。IBM webMethods Hybrid Integrationのコンテキストで使用するとさらに強力になり、一貫したガバナンスとエージェント型AIを実現し、ビルドと実行の両方のエクスペリエンスを強化します。
業界アナリストは、ソフトウェアのフットプリントがいかに急速に拡大しているか、APIプラットフォームがその成長にとっていかに中心的な役割を果たしているかを強調し続けています。Forresterは、最新のWave評価でAPI管理を基礎機能として挙げており、企業にとってのこのカテゴリーの戦略的役割を反映しています。IDCは、最新のアプリケーション開発（AI 世代を含む）の爆発的な増加にも注目しており、今後数年間で大規模なアプリとAPIの普及を予感させています。
この成長のペースは機会をもたらすと同時にリスクももたらします。APIが増加し、普及するにつれて、開発者は増大する複雑性に直面し、企業はイノベーションの安全性と管理を維持することに苦慮しています。こうした状況の中で、開発者ワークフローを簡素化し、セキュリティーとガバナンスをデフォルトで組み込み、ハイブリッド資産全体に確信をもって拡張した企業が勝者となるでしょう。以下の2つの発表がまさにそれに当てはまります。
DataPower Nano Gatewayは、最新のクラウドネイティブなワークロード向けに設計された次世代ゲートウェイです。アプリケーションと並行して実行され、開発者がサービス境界でAPIトラフィック、セキュリティー、ポリシーを直接制御できるため、集中化されたチームを待たずに迅速に作業を進めることができます。
IBMはすでに企業向けに強力なゲートウェイ、Federated API Gatewayを提供しています。このゲートウェイは、実行される場所に関係なくすべてのAPIに完全な可視性と一貫したガバナンスを提供し、組織が自信を持ってイノベーションを拡大できるようにします。また、AI GatewayはAI APIの制御を一元化して、よりスマートな意思決定を安全に解き放つことで、ビジネス成果を加速します。
今回、DataPower Nano Gatewayを導入します。API製品レベルで展開される軽量な個別ランタイムにより、精密なスケーリングと障害の分離を実現し、さらに、小さなフットプリントと高速起動により、自動スケーリングと耐障害性を可能にします。
プレビューのお客様からは、DataPower Nano Gatewayは「使いやすく、高速で、クラウド対応」と言われています。まさに開発者が期待するエクスペリエンスを実現します。
社内検証では、ミリ秒クラスの起動、1 桁ミリ秒のレイテンシー、数十メガバイト単位のフットプリントを実現しており、コロケーションされた高スループットのサービスに必要な組み合わせとなっています。
「安全で、スケーラブルで、速度を低下させないAPI管理が必要です。混乱を招くことなく制御できるようにしてください」と、主要な APIユーザインサイトが述べており、現場での話でも繰り返し同じ意見が聞かれました。
DataPower Nano Gatewayを使用して、モノリスまたはマイクロサービスを保護し、ワークロード近くのトラフィックを分離することで「ノイズの多いネイバー」の影響を軽減します。
API Developer Studioは、API、ポリシー、テストの作成を統合し、すべてコードとして管理され、速度、一貫性、共同作業を実現します。ガバナンスを常に維持しながら、開発者のいる場所（Webアプリ、デスクトップ、またはIDEプラグイン）に対応するように設計されています。
多くの場合、API設計、ポリシー設定、テストは別のツールで行われます。これはコンテキストの切り替え、ハンドオフ、ドリフトを意味します。API Developer Studioを使用すると、最初からバージョン管理とCI/CDを備えた1つのエクスペリエンス（フォームまたはコード・ビュー）でエンドツーエンドの所有権を得られます。
プライベート・プレビューの回答は、私たちの方向性を強く検証して、統合された作成フローの力とすべてをコードとして扱う柔軟性を強調しています。
API ConnectのDataPower Nano GatewayとAPI Developer Studioを組み合わせることで、APIチームの運用モデルが次のように変わります。
エージェント型AIの有効化は、A ゲートウェイの構築、MCPライフサイクル管理の加速、watsonxなどのIBMテクノロジーの活用など、IBM webMethods Hybrid Integration の要となるものです。ここで、最新の進歩のいくつかについて詳しく見てみましょう。
API ConnectがAPI Worldの一部である2025年のAPIアワードでイノベーター・オブ・ザ・イヤー賞を受賞したことを発表できることを誇りに思います。これはAPI &マイクロサービス業界における画期的な進歩が認められたものです。
API ConnectのDataPower Nano GatewayとAPI Developer Studioを確認する準備はできましたか？