IBMのデータ・セキュリティーとポスト量子暗号におけるリーダーシップは、数十年にわたる暗号化イノベーション、深い企業エクスペリエンス、先駆的な研究に根ざしています。NISTのポスト量子暗号標準への貢献からミッション重要なインフラストラクチャーの保護に至るまで、IBMは長年にわたり暗号の進歩の最前線に立ってきました。

IBMを際立たせているのは、量子システムとポスト量子暗号のリーダーとしての地位を確立し、量子コンピューティングがもたらす潜在的なリスクと、それに対処するために必要なツールについての洞察を提供していることです。この二重の専門知識により、IBMはお客様が量子レジリエンスへの移行をナビゲートできるよう支援できる独自の立場にあります。

昨年、IBMは企業が暗号の脆弱性を評価できるようにGuardium Quantum Safeを導入しました。現在、量子リスクに関する洞察を企業全体の暗号化および暗号オブジェクト管理と橋渡しするGuardium Cryptography Managerによって、その基盤を拡張しています。

「暗号の俊敏性に対するIBMのアプローチは、進化するランドスケープに対する幅広い理解を反映しています。データ・セキュリティー戦略を新たな量子リスクに整合させ、量子コンピューティングにおける専門知識を活用することで、IBMは組織が次世代の暗号化時代に備える取り組みを支援できる立場にあります」と、IDC社のリサーチ・マネージャーであるHeather West博士は述べています。「企業が量子レジリエンスへの長期的な移行を進め始める上で、この将来を見据えた姿勢は不可欠です。」