watsonx.dataに近日公開予定：OpenRAGで非構造化データをAIのコンテキストに変換

非構造化データに閉じ込められた知識をAIのコンテキストに変換します。OpenRAGは、より正確で信頼性の高いAIのための安全なエージェント型検索を提供します。
IBMは、企業の知識をAIのための信頼できるコンテキストに、安全かつ大規模に変換するために設計されたオープンなエージェント型検索フレームワークであるOpenRAGを導入しています。OpenRAGは近日中にwatsonx.dataで利用できるようになります。watsonx.dataは、IBMのハイブリッドでオープンなデータ・プラットフォームとして、AI対応データへアクセス、準備、提供を行います。
多くのRAGソリューションは、検索、オーケストレーション、モデルをクローズド・システムにまとめています。OpenRAGを使用すると、チームは単一のベンダーが管理するスタックに縛られることなく、データの取り込み・取得・推論の方法を引き続き制御できます。
OpenRAGは、3つの優れたオープンソース・テクノロジーを構成可能な基盤として統合します。合計すると、これらのツールは20万以上のGitHubスターと数百万のダウンロードを蓄積しています。
OpenSearchは、組み込みの検索および取得エンジンとしてwatsonx.dataに近日実装予定です。AIが適切なタイミングで適切なコンテキストを取得できるようにして、検索品質を向上させます。watsonx.data上のOpenSearchとOpenRAGはどちらも、オープンソースのエクスペリエンスを維持しながら、セキュリティーと監視が組み込まれたフル・マネージドSaaSサービスを提供します。
AIが実験から広範なデプロイメントへと動きするにつれ、AIの価値はコンテキストに依存することがますます明らかになっています。信頼できる意思決定を行うためには、AIはそのデータに基づいているだけでなく、そのデータが何を表し、どのように使用すべきかを理解する必要があります。
幸いなことに、すべての組織は、AIによって運用化されるのを待つ大規模な知識リポジトリーを保有しています。唯一の問題は、保存されているEメール、サポート・チケット、通話記録、PDFなどの形式を利用していることです。企業データの約90％を占める非構造化データは、AIにとって重要な参考情報であり、そのほとんどが未活用の状態にあります。課題は、そのリソースをAIが数百万のファイルやシステムから確実に検索して活用できるものに変えることです。
多くのチームは、企業データにAIを組み込むために、検索拡張生成（RAG）に目を向けています。しかし、従来のRAGはしばしば生産性が不十分です。Single-shot検索や固定されたパイプライン・ロジックに依存し、複雑な質問に苦労し、特にワークロードが増加し、使用量が増大するにつれて、最終的には運用が困難になります。
watsonx.data上のOpenRAGは、RAGに対してエージェント型アプローチを採用しています。ユーザーの意図を理解し、複数ステップの推論とツール呼び出しを活用して、一貫して正確で信頼性の高い、信頼できるアウトプットを導き出します。
OpenRAGにより、watsonx.dataでも、Google Drive、Microsoft OneDrive、Microsoft SharePoint、AWS S3などのクラウド・ストレージ・システムでも、AIワークフローをナレッジベースに簡単に接続できます。また、モデル選択も重要であるため、OpenAIやAnthropicの最先端モデルを使用したり、watsonx.aiに接続して、独自にカスタマイズしたモデルを含む数千のモデルから選択することができます。
データ、モデル、ツールに接続されると、検索は推論プロセスの一部になります。エージェントは、検索するタイミングを決定し、適切なツールを呼び出し、追加のコンテキストを取得し、根拠のある回答を提供するのに十分な情報が得られるまで応答を繰り返し調整できます。
このアプローチにより、幅広いワークフローが可能になります。カスタマー・サポート・アシスタントは、関連するチケットやドキュメンテーションを取得し、内部APIを呼び出して注文ステータスを確認できます。営業アシスタントは、連携されたCRMと通話記録から洞察を引き出し、カスタマイズされたアカウント概要を作成できます。また、コンプライアンス・アシスタントは、ポリシー全体を検索して推論し、関連する条項を抽出し、規制ガイダンスに照らして推奨事項を検証できます。
OpenRAGはwatsonx.data上で実行されるため、これらのアプリケーションは単一のリポジトリーに限定されません。構造化データと非構造化データがどこにあっても安全にアクセスできます。OpenRAGは、PDF、画像、PowerPoint、Excelファイルなど20種類以上のファイル・タイプをサポートしており、照会が最も簡単なデータだけでなく、従業員が日常的に使用する知識にAIワークフローでアクセスできるようにします。
OpenSearchは、内部でインデックス作成、キーワードとベクトルのハイブリッド検索、クエリー・パイプライン、検索などのOpenRAGのコア検索機能を提供し、それ自体が強力なオープンソースのエンタープライズ検索ツールになります。
watsonx.dataのOpenSearchは、長時間、高スループットの本番ワークロード向けに構築されています。チームは複数のツールを併用することなく、エンタープライズ・グレードの検索と取得を実現できます。
OpenSearchは、その基盤として、高度なフルテキスト検索と最新のセマンティック検索を組み合わせています。従来のキーワード検索では、正確なマッチングときめ細かな関連性のチューニングが可能です。一方、ネイティブ・ベクトル検索では、埋め込み全体の類似性ベースの検索が可能になり、意味とコンテキストを把握できます。ハイブリッド検索は、これらのアプローチを統合されたスコアリング・モデルにまとめ、完全一致と意味理解のバランスをとることで、検索品質を向上させます。
その結果、現在の企業データを扱うRAGパイプライン、AIエージェント、およびセマンティック検索アプリケーションの成果は、より正確で、関連性が高く、説明可能なものになります。
watsonx.dataにおいてOpenRAGとOpenSearchを使用することで、IBMは、組み込みのセキュリティー、IDおよびアクセス制御を使用して、組織が自信を持ってワークロードをデプロイできるようにします。データ取得、ユーザー・インプット、AIのアウトプット全体のガバナンスにより、可視性、リスク管理、コンプライアンス、監査可能性を大規模に実現します。
OpenRAGは、コアの検索エンジンとしてOpenSearchを使用することで、組織データの全範囲を取得、推論、行動できるAIワークフローを実現します。これらの機能は近日中にwatsonx.dataに追加される予定です。これにより、現在文書に埋もれている知識を運用可能にし、検索可能にし、本番環境に対応したAIエージェントを支援できるようにします。