watsonx.dataに近日公開予定：OpenRAGで非構造化データをAIのコンテキストに変換

IBMは、企業の知識をAIのための信頼できるコンテキストに、安全かつ大規模に変換するために設計されたオープンなエージェント型検索フレームワークであるOpenRAGを導入しています。OpenRAGは近日中にwatsonx.dataで利用できるようになります。watsonx.dataは、IBMのハイブリッドでオープンなデータ・プラットフォームとして、AI対応データへアクセス、準備、提供を行います。

多くのRAGソリューションは、検索、オーケストレーション、モデルをクローズド・システムにまとめています。OpenRAGを使用すると、チームは単一のベンダーが管理するスタックに縛られることなく、データの取り込み・取得・推論の方法を引き続き制御できます。

OpenRAGは、3つの優れたオープンソース・テクノロジーを構成可能な基盤として統合します。合計すると、これらのツールは20万以上のGitHubスターと数百万のダウンロードを蓄積しています。

複雑なファイルをAI対応データに変換するための Docling

ハイブリッド検索と取得のための OpenSearch

ワークフロー・オーケストレーションのためのLangflow

OpenSearchは、組み込みの検索および取得エンジンとしてwatsonx.dataに近日実装予定です。AIが適切なタイミングで適切なコンテキストを取得できるようにして、検索品質を向上させます。watsonx.data上のOpenSearchとOpenRAGはどちらも、オープンソースのエクスペリエンスを維持しながら、セキュリティーと監視が組み込まれたフル・マネージドSaaSサービスを提供します。