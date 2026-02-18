クライアントがIBMを2026年のG2 Best Software Awardsでトップエンタープライズ・ソフトウェア・プロバイダーにランク付け

G2のBest Software Awardsでは、前年のクライアント評価とレビューのみに基づいて、世界のトップソフトウェア企業と製品を紹介します。

この方法では、顧客満足度と市場での存在感を融合した独自のスコアリング・アルゴリズムを使用して、毎年のランキングを作成します。2026年のベスト・ソフトウェア企業またはベスト・ソフトウェア製品リストに含まれる資格を得るには、企業は2025年中に、G2に掲載されているすべての製品について少なくとも50件の承認されたレビューを受けている必要があります。

これにより、各評価が有意義で透明性の高い顧客フィードバックに裏付けられることが保証されます。

以下は、受賞した製品のリストです。