クライアントがIBMを2026年のG2 Best Software Awardsでトップエンタープライズ・ソフトウェア・プロバイダーにランク付け

実際のユーザー・エクスペリエンス、業界の賞、アナリストの研究は、テクノロジー購入者がベンダーのノイズを排除し、真にパフォーマンスを発揮するソリューションを選択するために必要な、信頼できる証拠を提供します。
組織がAI、ハイブリッド・インフラストラクチャー、サイバーセキュリティーへの投資を加速させる中、購入者は複雑なソフトウェアに関する意思決定を進めるために、G2のようなサイトでの信頼できるピア・レビューにますます依存しています。
2026年のG2 Best Software Awardsでは、IBMはトップ50のベスト・エンタープライズ製品評価を獲得し、AI、ハイブリッドクラウド、オートメーション、サイバーセキュリティー、データおよび分析にわたる影響を加速させました。IBM Guardium Data Protectionは「ベストデータプライバシー製品」でナンバー1にランクされ、10のカテゴリでさらに13のIBM製品が認められました。
G2のBest Software Awardsでは、前年のクライアント評価とレビューのみに基づいて、世界のトップソフトウェア企業と製品を紹介します。
この方法では、顧客満足度と市場での存在感を融合した独自のスコアリング・アルゴリズムを使用して、毎年のランキングを作成します。2026年のベスト・ソフトウェア企業またはベスト・ソフトウェア製品リストに含まれる資格を得るには、企業は2025年中に、G2に掲載されているすべての製品について少なくとも50件の承認されたレビューを受けている必要があります。
これにより、各評価が有意義で透明性の高い顧客フィードバックに裏付けられることが保証されます。
以下は、受賞した製品のリストです。
これらの評価は、スケーラブルなアーキテクチャー、堅牢なセキュリティー・フレームワーク、運用効率に基づいたエンタープライズ・グレードのイノベーションを提供し、グローバルな生産環境全体で測定可能な価値を高めるというIBMの取り組みを裏付けるものです。