IBM Sterlingで、レジリエントなサプライチェーンを構築

今日の環境における継続的な混乱の中で、サプライチェーンのリーダーは、より迅速に動き、より深く連携し、四方の壁を超えてより高い可視性をもって運用するというプレッシャーにさらされています。IDC社が指摘するように、マルチエンタープライズ・サプライチェーン・コマース・ネットワークは、複雑なエコシステム全体でレジリエンス、可視性、オーケストレーションを求める組織にとって急速に「必須」になりつつあります。

IBM Sterlingでは、単に製品に投資しているだけではありません。継続的なイノベーションと実証済みの成功を通じて、戦略的優位性を確保しているのです。このレポートでは、高度なテクノロジー、深い統合機能、比類のない運用インテリジェンスの強力な組み合わせを通じて、スピード、インテリジェンス、柔軟性を備えた複雑で大規模なフルフィルメント・ネットワークを管理する能力というIBM Sterlingの強みが強調されています。これらの機能は、運用コストの削減、可視性の向上、サプライヤーとのコラボレーションの改善など、具体的なビジネス上のメリットにつながります。