IBM Sterlingで、レジリエントなサプライチェーンを構築

IBM Sterlingは、その包括的なサプライチェーン・ソリューション群により、進化し続けるビジネス・ランドスケープに適応し、その中で成長し、繁栄できるように設計されています。
最近のIDC MarketScapeレポートでは、IBMはマルチエンタープライズ・サプライチェーン・コマース・ネットワーク分野のリーダーとして認められました。この賞は、現代のサプライチェーンの複雑さをグローバル企業が克服するのを支援するべく、堅牢で将来性のあるソリューションを提供するというIBMの取り組みを裏付けるものです。これには接続性だけでなくインテリジェントさと適応性が求められます。
このアセスメントにおいてIDC社は、IBM Sterling Supply Chain Suiteが、グローバル・サプライチェーン全体でのシームレスでインテリジェントかつレジリエントなコラボレーションを可能にするよう設計されていると指摘しています。
今日の環境における継続的な混乱の中で、サプライチェーンのリーダーは、より迅速に動き、より深く連携し、四方の壁を超えてより高い可視性をもって運用するというプレッシャーにさらされています。IDC社が指摘するように、マルチエンタープライズ・サプライチェーン・コマース・ネットワークは、複雑なエコシステム全体でレジリエンス、可視性、オーケストレーションを求める組織にとって急速に「必須」になりつつあります。
IBM Sterlingでは、単に製品に投資しているだけではありません。継続的なイノベーションと実証済みの成功を通じて、戦略的優位性を確保しているのです。このレポートでは、高度なテクノロジー、深い統合機能、比類のない運用インテリジェンスの強力な組み合わせを通じて、スピード、インテリジェンス、柔軟性を備えた複雑で大規模なフルフィルメント・ネットワークを管理する能力というIBM Sterlingの強みが強調されています。これらの機能は、運用コストの削減、可視性の向上、サプライヤーとのコラボレーションの改善など、具体的なビジネス上のメリットにつながります。
IBM Sterlingの柔軟なデプロイメント・オプションは、クラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境のいずれで運用する場合でも、多様な業界のニーズに対応します。IDC社はまた、ブラック・フライデーやフラッシュ・セールなどのピーク・イベントに合わせて調整された99.99％のアップタイムと性能により、グローバル・ブランド全体で年間30億件を超える注文取引をサポートする、IBMの実績あるエンタープライズ規模も高く評価しています。
同様に重要なこととして、IDC社は、IBMがプラットフォーム全体にAIを統合していることで、予測分析、自動化されたパートナー・オンボーディング、コグニティブ・アラートが強化され、組織がより迅速かつ戦略的に行動できるようになっていると指摘しています。これらの機能により、組織は俊敏性を高め、アウトソーシングと分散がますます進むサプライチェーン全体でのコラボレーションを強化できます。
サプライチェーン・ストラテジーを検討する際、IBM Sterlingは単なるツールではなく、サプライチェーン・レジリエンスに向けたパートナーであることを忘れないでください。IBMのSterlingは、B2Bのデータ交換から注文管理までの包括的なスイートを備えており、進化し続けるビジネス・ランドスケープに適応し、その中で成長し、繁栄できるように設計されています。
