IBM® Concert で、設計段階から回復力を確保した監査対応のシステムを構築

2025年7月23日
本日、CISO AgentとResilience Agentという2つの新しいAIエージェントと、今日のハイブリッドな規制環境向のために設計された強力な新しいコンプライアンスの主要機をはじめとする、IBM Concertの大きな進歩が発表されます。
IBM Concertを使用することで、組織はアプリケーション中心のレジリエンスとコンプライアンス・ハブを手に入れ、インシデントや規制当局の介入より前に、リスクをプロアクティブに特定し、修復を自動化し、監査証跡を生成します。
アプリケーションのレジリエンスが低いと、アップタイムが脅かされるだけでなく、コンプライアンス基準を満たす能力も損なわれます。
規制当局の目は厳しさを増しており、GDPRなどのフレームワークの下では、組織は最大2,000万ユーロまたは年間収益の4%の罰金を科される可能性があります。それでも、 企業の84%は依然として受動的にしか対応しておらず、監査期間中にのみコンプライアンスを強化しています。それ以外の期間は脆弱なままなのです。
コンプライアンスは日に日に複雑になっています。クラウドネイティブ・システムとレガシー・システムの全体にわたって、DORA、SOC 2、FedRAMP、PCIなどのフレームワークを管理する場合は、手作業を余儀なくされ、断片化されており、非常にミスが発生しやすくなります。システムの構成ミス、コントロールの欠如、証明書の期限切れなど、ダウンタイムを引き起こすのと同じシステム上の弱点は、監査の失格にもつながります。
IBM Concertは両方の問題を同時に解決し、より回復力のあるシステムを構築することによって、コンプライアンスを自然に実現します。
IBM Concertは、リスクの早期検知、コンプライアンスの継続的な実施、アプリケーション環境全体での修復の自動化を実現する、AI搭載の共有ソリューションを組織に提供します。監査の準備、障害からの復旧、クリティカルなサービスの強化など、Concertは事後対応型のガバナンスへの動きを支援します。
5つのビジネス成果：
現在はテクニカル・プレビューの段階にあるCISOエージェントは、コンプライアンスのライフサイクル全体を自動化するインテリジェントな自律型AIシステムです。ポリシーを機械的に強制可能なコントロールに、コントロールをリアルタイムでのアセスメントと行動計画に生まれ変わらせます。
主な機能：
土壇場での緊急監査対応はもう必要ありません。CISOエージェントは、環境に応じて拡張し、担当チームを解放する継続的な事前対応型のコンプライアンスを実現します。
レジリエンスの定義と追跡は、長い間、手作業で行われ、リソースを大量に消費する作業でした。レジリエンスエージェントは、エージェント型AIを使用してアプリケーションの成果物（アーキテクチャー図、マニフェスト、ランブック）を分析し、レジリエンス・プロファイルと監視戦略を自動的に生成します。
要項
分析にかかる時間を数日から数分に短縮すべてのアプリケーションがアーキテクチャーとビジネス上の重要性に基づいて、適切なリスクについて監視されていることを確認します。
IBM Concertには、これら2つのAIエージェントに加えて、レポート作成を簡素化し、修復を迅速化するための、強化されたコンプライアンス・ツール・スイートが含まれます。
新機能:
証跡の断片化を防ぎ、コンプライアンス・データの追跡に費やす時間を短縮します。リスクと監査のプロセスを平等にサポートする、信頼できる共有情報源をチームに提供します。
IBM Concertは、以下のように今日の複雑なエンタープライズ環境に特化して構築されています。
AWS上でミッションクリティカルなアプリケーションを実行している場合でも、EKS上でコンテナを実行している場合でも、z/OS上で基幹システムを実行している場合でも、Concertは実際の環境と規制に適応します。
レジリエンスはもはやオプションではありません。受動的なコンプライアンスなどあってはなりません。
IBM Concertがあれば、アジリティとガバナンスのどちらかを取る必要はありません。レジリエンス・エンジニアリングとコンプライアンス・オートメーションを融合させることで、可視性、制御性、スピードを獲得し、ビジネス、規制、運用上の要求に妥協することなく対応できます。
CISOエージェント、レジリエンス・エージェント、および次世代コンプライアンス機能のローンチで、IBM Concertが実現するのは、
リスクから準備へ。カオスからコントロールへ。これは、IBM Concertが実現するコンプライアンスとレジリエンスの未来です。