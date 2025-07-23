IBM® Concert で、設計段階から回復力を確保した監査対応のシステムを構築

アプリケーションのレジリエンスが低いと、アップタイムが脅かされるだけでなく、コンプライアンス基準を満たす能力も損なわれます。

規制当局の目は厳しさを増しており、GDPRなどのフレームワークの下では、組織は最大2,000万ユーロまたは年間収益の4%の罰金を科される可能性があります。それでも、 企業の84%は依然として受動的にしか対応しておらず、監査期間中にのみコンプライアンスを強化しています。それ以外の期間は脆弱なままなのです。

コンプライアンスは日に日に複雑になっています。クラウドネイティブ・システムとレガシー・システムの全体にわたって、DORA、SOC 2、FedRAMP、PCIなどのフレームワークを管理する場合は、手作業を余儀なくされ、断片化されており、非常にミスが発生しやすくなります。システムの構成ミス、コントロールの欠如、証明書の期限切れなど、ダウンタイムを引き起こすのと同じシステム上の弱点は、監査の失格にもつながります。

IBM Concertは両方の問題を同時に解決し、より回復力のあるシステムを構築することによって、コンプライアンスを自然に実現します。