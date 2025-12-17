あらゆる組織が、今日のデータ環境に負担を感じています。ビジネス・チームはより迅速な知見を求め、データ・チームは脆弱で断片化されたシステムによって手薄になり、コンプライアンス・リーダーは機密データが隙間から漏れることを心配しています。エージェント型AIの台頭により、これらの圧力はさらに強まり、成功は強力なモデルだけでなく、その下にあるデータ基盤の強度にも左右されます。

その基盤の中核となるのはデータ統合です。つまり、データを信頼して利用できるように接続、変換、配信するパイプラインです。統合が失敗すると、AIも失敗します。MITの「The Generate AI Divide」によれば、生成AIパイロットの95%が失敗するのは、モデルの欠陥ではなく、データ基盤の準備ができていないことが原因です。同時に、組織の77%が必要なスキルの不足を報告しているにもかかわらず、データ・チームはより多くのデータ型と環境にわたって、より多くのパイプラインを構築および管理することが求められています。

需要と供給のギャップが拡大していることから、パイプライン開発は柔軟性が求められ、ユーザーのニーズに応える必要があることは明らかです。従来の作成方法ではもはや十分ではありません。ビジネス・ユーザーは、自然言語で意図を表現したいと考えており、技術実務者はコードを求めています。また、多くのチームは、迅速な設計のために視覚的なキャンバスに依存しています。

IBMは、watsonx.data integrationが、あらゆるユーザーの好みに応じたワークフローをサポートできるように、このマルチモーダル・アプローチに多額の投資を行っています。