使用中のデータを保護する： IBM Cloud®上のRed Hat OpenShiftとKubernetesに機密コンピューティングを導入する

IBM Cloud上の Red Hat OpenShift のサンドボックス・コンテナは始まりに過ぎません。この技術プレビューを試してみることで、コンテナ化されたワークロード向けの機密コンピューティングの未来を形作ることができ、それによって貴社のようなエンタープライズにとって最も重要な機能、統合、パフォーマンスの最適化に影響を与えることができます。

今すぐ 3 つの簡単なステップから始めてください。

Red Hat OperatorHub のサンドボックス化されたコンテナ Operator 上の IBM Cloud 上の Red Hat OpenShift 環境に、サンプル機密ワークロードをデプロイします。 デプロイメント、認証、分離のワークフローについてはこちら、IBM Confidential Containers 資料でサポートされているランタイムの整合性をVerifyします。 フィードバックやアイデアを IBM Cloud チームと共有し、開発の次のフェーズに役立てます。

このプレビューは、単なる主要な機能ではありません。これは、クラウドへの信頼が本質的にあり、エンドツーエンドでインフラストラクチャーの境界に依存しない未来に向けた一歩です。

機密コンピューティング保護をランタイムにまで拡張することで、かつてはクラウドに対しては機密性が高すぎると考えられていた環境における、まったく新しいクラスのアプリケーション、コラボレーション・モデル、イノベーションへの扉が開かれます。先に進むべき道は、どれほどクリティカルであっても、すべてのワークロードがあらゆる場所で安全に運用できる道であり、この技術プレビューは、その未来を見据えたものです。

双方は力を合わせて、すべてのワークロードが妥協のない信頼性で実行されるクラウドを構築することができます。

IBM Cloud上でRed Hat OpenShiftサンドボックスコンテナを使い始めましょう