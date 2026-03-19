SQL Data Insights Proは、AIをDb2 for z/OSに直接導入することで、これらの課題を解消します。プラットフォームからデータを移動させることなく、洞察は即座かつ安全に利用できるようになります。

例えば、不正行為アナリストは、既知の不審なトランザクションから開始して、データをプラットフォームから移動させることなく、支払いの説明に隠されたシグナルなど、同様のパターンを示す他のトランザクションを即座に見つけることができます。また、顧客分析チームは、最近解約した顧客から始めて、同様の行動を示している他の顧客を特定して、早期に介入することができます。

SQL Data Insights Proは、組織が単一の統合モデルを使用して、構造化データ（数値、カテゴリーなど）と非構造化テキストをまとめて分析できるようにすることで、これを実現します。使い慣れたSQLを使用することで、チームは意味、動作、コンテキストが類似するレコードを明らかにし、従来の値ベースのクエリーだけでは検知できない洞察を解き放つことができます。