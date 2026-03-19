黒い背景に、テキストが描かれた3Dのダークグレーの平面の上に小さな白いドットがあるデジタル・イラスト
AI（人工知能） ITの自動化

メインフレーム・データにAIを導入する

Db2 for z/OS内部のミッションクリティカルなデータに隠されたパターンを直接発見する新しいAI搭載機能である、IBM SQL Data Insights Proを発表できることを嬉しく思います。

公開日 2026年03月19日

IBM Zは、数十年にわたり、高価値のトランザクション処理のための信頼できる記録システムとして機能してきました。このトランザクション・データの中には、不正リスク、顧客の意図、運用上の異常などを明らかにする行動パターンが含まれています。しかし、多くの組織は依然としてメインフレームのデータを外部の分析プラットフォームにコピーしており、不必要なコスト、運用の複雑さ、データレイテンシー、ガバナンス、コンプライアンス・リスクをもたらしています。

IBM SQL Data Insights Proのご紹介

SQL Data Insights Proは、AIをDb2 for z/OSに直接導入することで、これらの課題を解消します。プラットフォームからデータを移動させることなく、洞察は即座かつ安全に利用できるようになります。

例えば、不正行為アナリストは、既知の不審なトランザクションから開始して、データをプラットフォームから移動させることなく、支払いの説明に隠されたシグナルなど、同様のパターンを示す他のトランザクションを即座に見つけることができます。また、顧客分析チームは、最近解約した顧客から始めて、同様の行動を示している他の顧客を特定して、早期に介入することができます。

SQL Data Insights Proは、組織が単一の統合モデルを使用して、構造化データ（数値、カテゴリーなど）と非構造化テキストをまとめて分析できるようにすることで、これを実現します。使い慣れたSQLを使用することで、チームは意味、動作、コンテキストが類似するレコードを明らかにし、従来の値ベースのクエリーだけでは検知できない洞察を解き放つことができます。

SQL Data Insights Proが他と違う点

SQL Data Insights Proは以下の点で際立っています。

  • パターンと異常の検出：データの移動やアプリケーションのSLAに影響を与えるリスクやコストを発生させずに、大規模なデータセット全体のシグナル、クラスター、異常なアクティビティーを検出します。
  • 構造化・非構造化分析：メモ、説明、ログを含む統一されたリレーショナル・データで、他の方法では隠れたままのより豊富な洞察を明らかにします。
  • 専門的なAIスキルを必要とせず、価値実現までの時間を短縮：データ・サイエンティストは、AIパイプラインの構築や運用に必要ではありません。SQL Data Insights Proは、AI機能をDb2 for z/OSに直接統合しているため、データベース専門家やアナリストは、すでに持っているスキルを使用してAIを活用したクエリーを実行できます。
  • リスクのないAIモデル・トレーニングと増分モデルの再トレーニング：モデル・トレーニングはIFL上で実行され、クリティカルなDb2ワークロードを保護します。増分再トレーニングのサポートにより、新しいデータまたは変更されたデータのみを使用してモデルが効率的に更新されます。

ビジネスへの影響：組織ができること

SQL Data Insights Proは、業界全体で新たな可能性を切り開きます。ここでは、組織内のチームが今日から適用できる例をいくつか紹介します。

顧客分析とパーソナライゼーション

  • 顧客維持：最近サービスをキャンセルした顧客に似た顧客を特定し、チームが早期に介入できるようにします。
  • 商品の推奨：購入行動が特定の商品を購入した顧客に似ている顧客を見つけ、よりターゲットを絞ったクロスセルやアップセルの機会を実現します。

不正、リスク、異常の検出

  • 不正アクセス検知：既知の不審な取引から開始し、テキストの説明に隠された行動パターンを含め、類似の取引を即座に見つけます。
  • 運用異常検知：構造化ログを自由形式のメッセージとともに分析することで、異常なシステムや運用イベントを検知します。

データ管理

  • エンティティの解決：重複または不完全な顧客プロファイルを解決して、統合された顧客ビューを実現します。

これらの洞察は、データのエクスポートや外部のAIスタック、データサイエンスの専門知識を必要とせずに生成されます。

AIの洞察を、データが既に存在する場所で活用

SQL Data Insights Proは、データを移動したり公開したりすることなく、すべてのデータ・タイプにわたる意味ベースの洞察を可能にすることで、アーキテクチャーの複雑さを軽減し、運用リスクを最小限に抑え、規制およびコンプライアンス要件をサポートし、意思決定までの時間を短縮します。

IBM SQL Data Insights Proは、2026年3月20日に一般提供される予定です。

チームがすぐに始められるように、一般提供を開始した後すぐに業界固有のスターターキットを導入する予定です。これらのキットには、キュレートされたデータセット、事前構築済みのAIモデル、チームが独自のデータ・シナリオとビジネス・シナリオに適応できる、すぐに使用できるSQL AIクエリーが含まれています。

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Minaz Merali

Vice President, IBM Z Data & AI

Abhishek Yadav

Director, Db2 for z/OS and Tools

IBM Z Software