Db2 for z/OS内部のミッションクリティカルなデータに隠されたパターンを直接発見する新しいAI搭載機能である、IBM SQL Data Insights Proを発表できることを嬉しく思います。
IBM Zは、数十年にわたり、高価値のトランザクション処理のための信頼できる記録システムとして機能してきました。このトランザクション・データの中には、不正リスク、顧客の意図、運用上の異常などを明らかにする行動パターンが含まれています。しかし、多くの組織は依然としてメインフレームのデータを外部の分析プラットフォームにコピーしており、不必要なコスト、運用の複雑さ、データレイテンシー、ガバナンス、コンプライアンス・リスクをもたらしています。
SQL Data Insights Proは、AIをDb2 for z/OSに直接導入することで、これらの課題を解消します。プラットフォームからデータを移動させることなく、洞察は即座かつ安全に利用できるようになります。
例えば、不正行為アナリストは、既知の不審なトランザクションから開始して、データをプラットフォームから移動させることなく、支払いの説明に隠されたシグナルなど、同様のパターンを示す他のトランザクションを即座に見つけることができます。また、顧客分析チームは、最近解約した顧客から始めて、同様の行動を示している他の顧客を特定して、早期に介入することができます。
SQL Data Insights Proは、組織が単一の統合モデルを使用して、構造化データ（数値、カテゴリーなど）と非構造化テキストをまとめて分析できるようにすることで、これを実現します。使い慣れたSQLを使用することで、チームは意味、動作、コンテキストが類似するレコードを明らかにし、従来の値ベースのクエリーだけでは検知できない洞察を解き放つことができます。
SQL Data Insights Proは以下の点で際立っています。
SQL Data Insights Proは、業界全体で新たな可能性を切り開きます。ここでは、組織内のチームが今日から適用できる例をいくつか紹介します。
これらの洞察は、データのエクスポートや外部のAIスタック、データサイエンスの専門知識を必要とせずに生成されます。
SQL Data Insights Proは、データを移動したり公開したりすることなく、すべてのデータ・タイプにわたる意味ベースの洞察を可能にすることで、アーキテクチャーの複雑さを軽減し、運用リスクを最小限に抑え、規制およびコンプライアンス要件をサポートし、意思決定までの時間を短縮します。
IBM SQL Data Insights Proは、2026年3月20日に一般提供される予定です。
チームがすぐに始められるように、一般提供を開始した後すぐに業界固有のスターターキットを導入する予定です。これらのキットには、キュレートされたデータセット、事前構築済みのAIモデル、チームが独自のデータ・シナリオとビジネス・シナリオに適応できる、すぐに使用できるSQL AIクエリーが含まれています。