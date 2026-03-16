企業はAIの取り組みを加速させていますが、多くの企業は依然としてどこから始めて、どのように拡張するかに苦労しています。IBMの考えでは、AIの導入は、作業の進め方、プロセスごとのプロセス、ワークフローごとのワークフロー、そしてビジネスをすでに運営しているシステムに機会がどのようにマッピングされるかを明確に理解することから始まるべきだと考えています。

従来のAI発見の取り組みには、多くの場合、数週間にわたるワークショップ、インタビュー、手動分析が必要です。Hackett AI XPLRをIBMのトランスフォーメーション手法と併用することで、組織は勤勉さ、ガバナンス、または詳細さを損なうことなく、このプロセスを合理化し、サイクルを数週間から数日へと大幅に短縮できます。

これがどのように機能するかを説明するために、このアプローチではプロセスの早い段階で構造化評価を適用します。デジタルSOP、プロセス・マップ、システム・メタデータ、プロセス・マイニングのアウトプット、テクノロジー・インベントリーなどの利用可能な資産から始まり、手作業による解釈や再作業を減らします。クライアントの実際のシステム環境内で機会を評価して、実用的で実装可能な推奨事項を提供し、すでに提供されている機能を重複させないようにします。

効果的に優先順位を付けるために、実現可能性、期待値、データの準備状況、制御に関する考慮事項、変更の影響などの一貫した基準を使用して機会を評価します。これにより、証拠に基づいたより迅速な意思決定と、明確に定義された実装可能な機会セットが得られます。

その結果、信頼できるランク付けされたAI機会リストと定量化されたバリューケースが、より短い時間で提供されます。