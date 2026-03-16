責任をもってAIの拡張を目指す組織は、測定可能なビジネス・インパクトをもたらす構造化されたコンテキスト主導型のアプローチにより、高価値の機会をより迅速に特定し、優先順位を付けることができるようになりました。
IBMは、The Hackett Groupと提携して、Hackett AI XPLRをトランスフォーメーション・プログラムに統合し、お客様が環境に合ったAIの機会を特定し、測定可能な影響をもたらすのを支援しています。このアプローチは、プロセス・インテリジェンスとテクノロジー・コンテキストを統合するため、チームはAIが性能を向上させる場所、ソリューションが既存システムとどのように連携するか、そしてどのような価値を確実に実現できるかを特定することができます。
企業はAIの取り組みを加速させていますが、多くの企業は依然としてどこから始めて、どのように拡張するかに苦労しています。IBMの考えでは、AIの導入は、作業の進め方、プロセスごとのプロセス、ワークフローごとのワークフロー、そしてビジネスをすでに運営しているシステムに機会がどのようにマッピングされるかを明確に理解することから始まるべきだと考えています。
従来のAI発見の取り組みには、多くの場合、数週間にわたるワークショップ、インタビュー、手動分析が必要です。Hackett AI XPLRをIBMのトランスフォーメーション手法と併用することで、組織は勤勉さ、ガバナンス、または詳細さを損なうことなく、このプロセスを合理化し、サイクルを数週間から数日へと大幅に短縮できます。
これがどのように機能するかを説明するために、このアプローチではプロセスの早い段階で構造化評価を適用します。デジタルSOP、プロセス・マップ、システム・メタデータ、プロセス・マイニングのアウトプット、テクノロジー・インベントリーなどの利用可能な資産から始まり、手作業による解釈や再作業を減らします。クライアントの実際のシステム環境内で機会を評価して、実用的で実装可能な推奨事項を提供し、すでに提供されている機能を重複させないようにします。
効果的に優先順位を付けるために、実現可能性、期待値、データの準備状況、制御に関する考慮事項、変更の影響などの一貫した基準を使用して機会を評価します。これにより、証拠に基づいたより迅速な意思決定と、明確に定義された実装可能な機会セットが得られます。
その結果、信頼できるランク付けされたAI機会リストと定量化されたバリューケースが、より短い時間で提供されます。
Hackett AI XPLとIBMのトランスフォーメーション・メソッドを併用することで、組織が決定的に行動するのに役立つ資産が得られます。それには、以下が含まれます。
これらのアウトプットは、ビジネス目標に沿ったロードマップを構築するために必要な明確性により、組織が発見から計画へと効率的に移行するのに役立ちます。
この業務は、以下の2つの重要な原則に根ざしています。
The Hackett Groupの会長兼CEOであるTed A. Fernandez氏はこう述べています。「AIは、クライアント固有のビジネス・コンテキストを使用して展開したときに成功します」IBMとThe Hackett Groupは協力して、実用的で関連性があり、ビジネスの現実に基づいたAIの機会を特定できるよう組織を支援しています。
組織がAIの拡張を検討する際には、どこに焦点を当て、測定可能な価値を高める方法を明確にすることが不可欠です。この組み合わせアプローチにより、チームはノイズを排除し、自社の環境に合ったAIイニシアチブを優先順位付けし、数週間ではなく数日で実装に向けて加速することができます。