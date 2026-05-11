Box MCP Serverがwatsonx Orchestrate Agent Catalogで提供開始

本日、watsonx Orchestrate Agent CatalogにおけるBox MCP（Model Context Protocol）サーバーの提供開始について発表します。これにより、組織はオープン・スタンダードを使用してAIエージェントを企業コンテンツに直接接続できるようになります。
このローンチは重要なタイミングで行われます。AIエージェントの構築は比較的簡単になっているものの、統合における摩擦、データ・アクセスのボトルネック、セキュリティー上の懸念により、ほとんどの取り組みはパイロット段階を超えることに苦労しています。
その結果、アーキテクチャー上の緊張が高まっています。エージェントの作成は簡単ですが、企業データに安全に接続できない場合、大規模に運用するのは困難です。こうした状況から、エージェント型AIを採用する組織にとって、最も重要な達成すべき課題は明らかです。それは、既存のシステムを置き換えることなく、エージェントを実際の企業コンテンツやデータに迅速かつ安全に接続することです。
watsonx OrchestrateのBox MCPサーバーは、まさにこの課題に対処するように設計されています。エージェントが複雑なカスタム統合を必要とせずに、Boxコンテンツに安全にアクセスし、その内容を推論し、アクションを実行できるようにします。MCPを通じて、Box社のコンテンツ機能をwatsonx Orchestrateエコシステムに導入することで、顧客は生産性における新たな優位性を獲得できます。エージェントは企業の知識に基づいて、初日から実際の業務をサポートできるようになります。
watsonx Orchestrate Agent CatalogのBox MCPサーバーの提供開始は、企業のエージェント型AIへの取り組み方における広範な変化を反映しており、エージェントを企業システムに接続するためのより標準化された、柔軟かつ安全な方法に移行しています。
この統合の中核は、エージェントの接続に対するよりオープンなアプローチを示すものです。Box MCPサーバーは、エージェントが企業コンテンツに安全に接続するための標準化された非プロプライエタリーな方法を提供し、カスタム統合の必要性を排除し、より拡張可能で将来に備えたアーキテクチャーを実現します。
このアプローチは、本質的にハイブリッドでもあります。Boxは強力な出発点ですが、同じMCPベースのパターンは、コンテンツ・プラットフォーム、SaaSアプリケーション、分散環境全体の内部ツールなど、他のエンタープライズ・システムにも拡張できます。watsonx Orchestrateはコントロール・プレーンとして機能し、組織が単一の統合内だけでなく、システム間でシームレスに動作するエージェント・エコシステムを設計、管理、拡張できるようにします。
同様に重要なことは、この接続が信頼できるように構築されていることです。Box MCPサーバーを使用することで、エージェントは既存のBox権限モデル、アクセス制御、監査可能性を継承し、企業コンテンツとのやり取りの安全性、コンプライアンス、組織のポリシーに沿ったものであることを保証します。
これらの原則を組み合わせることで、個別のAI実験から本番環境に対応した企業全体のエージェント・デプロイメントに移行するための一貫性のあるスケーラブルな基盤が提供されます。
Box MCPサーバーがwatsonx Orchestrate Agent Catalogで提供開始されたことで、組織はその価値を即座に実現すると同時に、エージェントを企業データに接続するための、よりスケーラブルで標準化された基盤を確立できます。
これらのメリットを組み合わせることで、組織は孤立したAI実験から、日常の生産性をサポートするエージェントのデプロイメントに移行することができます。
この機能は個々のユースケースに限定されるものではありません。これにより、組織がチーム、ワークフロー、業界全体に適用できる反復可能なエンタープライズ・パターンを実現できます。
従来、チームは適切なドキュメントの検索、バージョンの検証、コンテキストのつなぎ合わせに多くの時間を費やしていました。MCP接続エージェントでは、次のように変わります。
そのため、手作業の労力を減らして、より迅速に成果を上げることができます。
企業業務が単一のシステム内で完結することはめったにありませんが、ほとんどのAIツールはその前提で動作しています。標準化されたインターフェイスを介してエージェントをBoxコンテンツに接続することで、組織は次のことが可能になります。
これにより、エージェントは単に支援するだけでなく、システム全体で作業をオーケストレーションする、よりシームレスなエクスペリエンスを実現します。
企業コンテンツは絶えず進化していますが、従来のオートメーションでは多くの場合、静的なデータや古いデータに依存しています。Box コンテンツへの安全かつリアルタイム・アクセスにより、以下が可能になります。
これは、古い情報がリスクをもたらす重要度の高い環境では特に重要です。
初期のAIへの取り組みは、個々の生産性に焦点を当てていることが多いですが、MCPを活用した接続性は、組織全体の価値を引き出します。
このパターンは標準化されているため、機能横断的に再現でき、個別の成果をスケーラブルなトランスフォーメーションに変えることができます。
これらすべてのシナリオにおいて、価値は同じように積み上がります。エージェントがコンテキスト内で信頼できる企業データに安全にアクセスし、それに基づいて行動できるようになると、エージェントの有用性が大幅に高まります。
watsonx Orchestrate Agent CatalogのBox MCPサーバーの提供開始は、より連携性が高く、安全かつ生産性の高いエージェント・エクスペリエンスに向けた重要な一歩となります。Boxのコンテンツ基盤とwatsonx Orchestrateのオーケストレーション、モニタリング、コントロール、ガバナンスが適用されたカタログ機能を組み合わせることで、顧客は日常業務に根ざしたエージェントを構築できます。