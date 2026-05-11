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AI（人工知能） ITの自動化

Box MCP Serverがwatsonx Orchestrate Agent Catalogで提供開始

本日、watsonx Orchestrate Agent CatalogにおけるBox MCP（Model Context Protocol）サーバーの提供開始について発表します。これにより、組織はオープン・スタンダードを使用してAIエージェントを企業コンテンツに直接接続できるようになります。

公開日 2026年05月11日

このローンチは重要なタイミングで行われます。AIエージェントの構築は比較的簡単になっているものの、統合における摩擦、データ・アクセスのボトルネック、セキュリティー上の懸念により、ほとんどの取り組みはパイロット段階を超えることに苦労しています。

その結果、アーキテクチャー上の緊張が高まっています。エージェントの作成は簡単ですが、企業データに安全に接続できない場合、大規模に運用するのは困難です。こうした状況から、エージェント型AIを採用する組織にとって、最も重要な達成すべき課題は明らかです。それは、既存のシステムを置き換えることなく、エージェントを実際の企業コンテンツやデータに迅速かつ安全に接続することです。

watsonx OrchestrateのBox MCPサーバーは、まさにこの課題に対処するように設計されています。エージェントが複雑なカスタム統合を必要とせずに、Boxコンテンツに安全にアクセスし、その内容を推論し、アクションを実行できるようにします。MCPを通じて、Box社のコンテンツ機能をwatsonx Orchestrateエコシステムに導入することで、顧客は生産性における新たな優位性を獲得できます。エージェントは企業の知識に基づいて、初日から実際の業務をサポートできるようになります。

オープン、ハイブリッド、セキュアなエージェント基盤の上に構築

watsonx Orchestrate Agent CatalogのBox MCPサーバーの提供開始は、企業のエージェント型AIへの取り組み方における広範な変化を反映しており、エージェントを企業システムに接続するためのより標準化された、柔軟かつ安全な方法に移行しています。

この統合の中核は、エージェントの接続に対するよりオープンなアプローチを示すものです。Box MCPサーバーは、エージェントが企業コンテンツに安全に接続するための標準化された非プロプライエタリーな方法を提供し、カスタム統合の必要性を排除し、より拡張可能で将来に備えたアーキテクチャーを実現します。

このアプローチは、本質的にハイブリッドでもあります。Boxは強力な出発点ですが、同じMCPベースのパターンは、コンテンツ・プラットフォーム、SaaSアプリケーション、分散環境全体の内部ツールなど、他のエンタープライズ・システムにも拡張できます。watsonx Orchestrateはコントロール・プレーンとして機能し、組織が単一の統合内だけでなく、システム間でシームレスに動作するエージェント・エコシステムを設計、管理、拡張できるようにします。

同様に重要なことは、この接続が信頼できるように構築されていることです。Box MCPサーバーを使用することで、エージェントは既存のBox権限モデル、アクセス制御、監査可能性を継承し、企業コンテンツとのやり取りの安全性、コンプライアンス、組織のポリシーに沿ったものであることを保証します。

これらの原則を組み合わせることで、個別のAI実験から本番環境に対応した企業全体のエージェント・デプロイメントに移行するための一貫性のあるスケーラブルな基盤が提供されます。

watsonx OrchestrateにおけるBox MCPの主要なメリット

Box MCPサーバーがwatsonx Orchestrate Agent Catalogで提供開始されたことで、組織はその価値を即座に実現すると同時に、エージェントを企業データに接続するための、よりスケーラブルで標準化された基盤を確立できます。

  • エージェントのオンボーディングの迅速化：Agent Catalogから直接Box MCPサーバーにアクセスすることで、エージェントをエンタープライズ・コンテンツに接続する時間を、数カ月にわたるカスタム統合作業から数日に短縮できます。
  • コンテキスト認識型の高品質アウトプット：エージェントがBoxコンテンツをコンテキスト内で検索、取得、推論できるようにすることで、応答やアクションの精度、関連性、有用性が向上します。
  • 組み込みのエンタープライズ・トラストとガバナンス：エージェントは既存のBox権限モデル内で動作し、セキュリティー、コンプライアンス、監査可能性を追加構成なしで維持できます。
  • 統合の複雑さとコストの削減：エージェントからデータへの接続に対して標準化されたアプローチを採用することで、1回限りのコネクターや継続的な保守の必要性を排除します。
  • オープン・スタンダードによる柔軟性：MCPを使用すると、このパターンをBoxを超えて拡張し、ベンダー・ロックインなしでエンタープライズ・システムのより広範なハイブリッド・エコシステムをサポートできます。

これらのメリットを組み合わせることで、組織は孤立したAI実験から、日常の生産性をサポートするエージェントのデプロイメントに移行することができます。

顧客がすぐに価値を実感できる領域

この機能は個々のユースケースに限定されるものではありません。これにより、組織がチーム、ワークフロー、業界全体に適用できる反復可能なエンタープライズ・パターンを実現できます。

情報検索からインテリジェントな実行へ

従来、チームは適切なドキュメントの検索、バージョンの検証、コンテキストのつなぎ合わせに多くの時間を費やしていました。MCP接続エージェントでは、次のように変わります。

  • コンテンツをリアルタイムで特定し、要約し、それに基づいて行動するエージェント
  • 手動の参照から、自動化されたコンテキスト認識型の実行へと移行するワークフロー
  • 完全かつ最新の企業知識に基づいた意思決定

そのため、手作業の労力を減らして、より迅速に成果を上げることができます。

断片化されたワークフローからオーケストレーションされた体験へ

企業業務が単一のシステム内で完結することはめったにありませんが、ほとんどのAIツールはその前提で動作しています。標準化されたインターフェイスを介してエージェントをBoxコンテンツに接続することで、組織は次のことが可能になります。

  • コンテンツをエンドツーエンドのワークフローに直接埋め込む
  • エージェントがコンテキストを維持しながらシステム間を移動できるようにする
  • ツール間の切り替えや分断されたプロセスを減らす

これにより、エージェントは単に支援するだけでなく、システム全体で作業をオーケストレーションする、よりシームレスなエクスペリエンスを実現します。

静的なナレッジからリアルタイムのビジネス・コンテキストへ

企業コンテンツは絶えず進化していますが、従来のオートメーションでは多くの場合、静的なデータや古いデータに依存しています。Box コンテンツへの安全かつリアルタイム・アクセスにより、以下が可能になります。

  • エージェントは最新の信頼できる情報に基づいて作業する
  • アウトプットの精度、関連性、信頼性が向上する
  • チームは、ビジネス・クリティカルな意思決定やアクションをエージェントに任せることができる

これは、古い情報がリスクをもたらす重要度の高い環境では特に重要です。

孤立した生産性向上からスケーラブルな企業全体へのインパクトへ

初期のAIへの取り組みは、個々の生産性に焦点を当てていることが多いですが、MCPを活用した接続性は、組織全体の価値を引き出します。

  • 知識集約型の作業：チームは関連する文書、契約書、研究に即座にアクセスし、それに基づいて行動できます。
  • 顧客対応チーム：営業とサポートは、最新の資料と洞察に基づいてより迅速に対応できます。
  • 社内オペレーション：人事、IT、財務は、ドキュメント主導のワークフローを自動化して一貫性とスピードを高めることができます。

このパターンは標準化されているため、機能横断的に再現でき、個別の成果をスケーラブルなトランスフォーメーションに変えることができます。

一貫した優位性

これらすべてのシナリオにおいて、価値は同じように積み上がります。エージェントがコンテキスト内で信頼できる企業データに安全にアクセスし、それに基づいて行動できるようになると、エージェントの有用性が大幅に高まります。

次の可能性を探る

watsonx Orchestrate Agent CatalogのBox MCPサーバーの提供開始は、より連携性が高く、安全かつ生産性の高いエージェント・エクスペリエンスに向けた重要な一歩となります。Boxのコンテンツ基盤とwatsonx Orchestrateのオーケストレーション、モニタリング、コントロール、ガバナンスが適用されたカタログ機能を組み合わせることで、顧客は日常業務に根ざしたエージェントを構築できます。

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Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

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