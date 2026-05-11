Box MCP Serverがwatsonx Orchestrate Agent Catalogで提供開始

このローンチは重要なタイミングで行われます。AIエージェントの構築は比較的簡単になっているものの、統合における摩擦、データ・アクセスのボトルネック、セキュリティー上の懸念により、ほとんどの取り組みはパイロット段階を超えることに苦労しています。

その結果、アーキテクチャー上の緊張が高まっています。エージェントの作成は簡単ですが、企業データに安全に接続できない場合、大規模に運用するのは困難です。こうした状況から、エージェント型AIを採用する組織にとって、最も重要な達成すべき課題は明らかです。それは、既存のシステムを置き換えることなく、エージェントを実際の企業コンテンツやデータに迅速かつ安全に接続することです。

watsonx OrchestrateのBox MCPサーバーは、まさにこの課題に対処するように設計されています。エージェントが複雑なカスタム統合を必要とせずに、Boxコンテンツに安全にアクセスし、その内容を推論し、アクションを実行できるようにします。MCPを通じて、Box社のコンテンツ機能をwatsonx Orchestrateエコシステムに導入することで、顧客は生産性における新たな優位性を獲得できます。エージェントは企業の知識に基づいて、初日から実際の業務をサポートできるようになります。