2025年6月20日
Direct Linkチームは、Direct Link Dedicatedのメディア・アクセス制御セキュリティー（MACsec）な機能の一般提供を開始することをお知らせいたします。MACsec はハードウェアベースの暗号化を提供し、高帯域幅のアプリケーションに不可欠な最小限の遅延と高いスループットを実現します。2025年6月1日にリリース予定です。最初の対応市場にはトロント、モントリオール、ダラス、ワシントンDCが含まれます。
IBM Cloud Direct Link Dedicated for VPC は、お客様のオンプレミス・インフラストラクチャーとIBM Cloud VPCおよびクラシック・インフラストラクチャー間の高速 OSI レイヤー 3 直接接続を提供し、低遅延と最大10 Gbpsのスループットを実現します。近くのコロケーション施設やサービス・プロバイダーが顧客回線を管理する企業向けに設計された、このシングルテナントのファイバーベースのソリューションは、安全でシームレスなハイブリッドクラウドの接続を保証します。
MACsecは、ARPやDHCPなどのコントロール・プレーン・プロトコルを含むすべてのイーサネット・トラフィックを保護します。MACsecは、ローカル・イーサネット・リンクにきめ細かく高性能なセキュリティーを提供することに優れています。その他のメリットは以下のとおりです。
このレイヤー2ネットワーク規格（IEEE 802.1AE）は、いくつかの主要なメカニズムを通じてイーサネット接続されたデバイスを強化します。
この機能は、プライマリーCAKとオプションのフォールバックCAKを備えた構成可能なMACsecポリシーを提供します。フォールバックCAKはバックアップとして機能し、ピア間でプライマリーCAKと名前または秘密の不一致が発生した場合に、MACsecセッションを保護します。CAKの秘密は、お客様のHPCSインスタンス内にHyper Protect Crypto Services（HPCS）キー・リソースとして安全に保存されます。ピアにMACsecポリシーとCAKが構成されると、Direct LinkによってMACsecセッションが開始され、お客様のMACsec対応デバイスとIBMクロスコネクト・スイッチ間で交換されるデータ・フレームが保護されます。
MACsecのカバレッジは現在の場所を超えて拡大し続けます。すべての新しいDirect Linkスイッチのインストールは、MACsec対応になります。将来的には、有効期限のある複数のプライマリーCAKのサポートにより、お客様はCAKローテーションを事前に構成できるようになります。
期間限定のプロモーション・コード VPC1000 を使用すると、1,000米ドル相当の無料IBM Cloudクレジットを取得して、IBM Cloud Direct Link Dedicatedのジャーニーを開始できます。