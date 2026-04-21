Azureのクラウド向け自律型セキュリティー：ポリシーの意図と強制的な現実との間のギャップを埋める

IBMのAutonomous Security for Cloud（ASC）は、Azure Policyがもはや構成されるだけでなく、継続的に生成・最適化されるモデルへの移行を表しています。
Microsoft Azure環境では、ワークロード、インフラストラクチャー、および権限のセキュリティーは、最終的にAzure Policy、Microsoft Defender for Cloud、またはAzure RBACの構成を通じて強化されます。そして、大規模な構成は、物事がうまく機能しない原因です。
ほとんどの組織には、すでに明確に定義されたセキュリティー・ポリシーがあります。多くは、Azure PolicyのようなAzureネイティブのコントロールを採用しています。しかし、ポリシーの意図と実際の適用とのギャップは依然として大きいものであり、急速なリソース・プロビジョニング、一貫性のないポリシー変換、サブスクリプションやリージョン間の構成ドリフトなどに起因しています。
それにより、構成ミスが続き、コンプライアンスはポイント・イン・タイムになり、セキュリティー・チームは防止するのではなく、事後対応することになります。これが、IBMのAzure向けAutonomous Security for Cloud（ASC）が埋めるように設計されているギャップです。
ASCは、Azureでのセキュリティー・ポリシーの運用方法を根本的に変えます。ASCは、手動で解釈および作成された静的なポリシー定義に頼るのではなく、生成AIとグラウンド・トゥルースを使用して次のことを実現します。
つまり、セキュリティーはもはやポリシーの大規模なライブラリーを手作業で管理する必要がなくなります。代わりに、実際のクラウドのコンテキストに基づいて、ポリシー・イニシアチブが継続的に生成、改良、適用されます。
ASCは、次の3つのコア機能にわたる継続的な制御ループとして動作します。
その結果、自己更新型のAzure Policyフレームワークが実現し、環境の変化に応じてポリシーが時代遅れになるのではなく、進化するようになります。
ASCを使用すると、以下を活用することで、組織は事後対応型のガバナンスから事前対応型の管理に移行できます。
最も重要なのは、Azureにデプロイされたすべてのリソースが、最新で関連性があり、強制されたポリシーによって管理されていることを確認することです。
ASCは、Azure Policyがもはや構成されるだけでなく、継続的に生成・最適化されるモデルへの移行を表しています。最新のクラウド環境では、セキュリティーは適切なポリシーを定義することだけではありません常に施行されるようにすることです。