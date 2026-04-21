Azureのクラウド向け自律型セキュリティー：ポリシーの意図と強制的な現実との間のギャップを埋める

Microsoft Azure環境では、ワークロード、インフラストラクチャー、および権限のセキュリティーは、最終的にAzure Policy、Microsoft Defender for Cloud、またはAzure RBACの構成を通じて強化されます。そして、大規模な構成は、物事がうまく機能しない原因です。

ほとんどの組織には、すでに明確に定義されたセキュリティー・ポリシーがあります。多くは、Azure PolicyのようなAzureネイティブのコントロールを採用しています。しかし、ポリシーの意図と実際の適用とのギャップは依然として大きいものであり、急速なリソース・プロビジョニング、一貫性のないポリシー変換、サブスクリプションやリージョン間の構成ドリフトなどに起因しています。

それにより、構成ミスが続き、コンプライアンスはポイント・イン・タイムになり、セキュリティー・チームは防止するのではなく、事後対応することになります。これが、IBMのAzure向けAutonomous Security for Cloud（ASC）が埋めるように設計されているギャップです。