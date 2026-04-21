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Azureのクラウド向け自律型セキュリティー：ポリシーの意図と強制的な現実との間のギャップを埋める

IBMのAutonomous Security for Cloud（ASC）は、Azure Policyがもはや構成されるだけでなく、継続的に生成・最適化されるモデルへの移行を表しています。

公開日 2026年04月21日

Microsoft Azure環境では、ワークロード、インフラストラクチャー、および権限のセキュリティーは、最終的にAzure Policy、Microsoft Defender for Cloud、またはAzure RBACの構成を通じて強化されます。そして、大規模な構成は、物事がうまく機能しない原因です。

ほとんどの組織には、すでに明確に定義されたセキュリティー・ポリシーがあります。多くは、Azure PolicyのようなAzureネイティブのコントロールを採用しています。しかし、ポリシーの意図と実際の適用とのギャップは依然として大きいものであり、急速なリソース・プロビジョニング、一貫性のないポリシー変換、サブスクリプションやリージョン間の構成ドリフトなどに起因しています。

それにより、構成ミスが続き、コンプライアンスはポイント・イン・タイムになり、セキュリティー・チームは防止するのではなく、事後対応することになります。これが、IBMのAzure向けAutonomous Security for Cloud（ASC）が埋めるように設計されているギャップです。

セキュリティー・ポリシーをAzureネイティブのコントロールに変える

ASCは、Azureでのセキュリティー・ポリシーの運用方法を根本的に変えます。ASCは、手動で解釈および作成された静的なポリシー定義に頼るのではなく、生成AIとグラウンド・トゥルースを使用して次のことを実現します。

  • エンタープライズ・セキュリティー・ポリシーと標準の解釈を技術的構成管理へ
  • Azureネイティブな構造にマッピングする
  • 環境に合わせてAzure Policy Definitionsを選択することで、Azure Policyイニシアチブを自動的に生成

つまり、セキュリティーはもはやポリシーの大規模なライブラリーを手作業で管理する必要がなくなります。代わりに、実際のクラウドのコンテキストに基づいて、ポリシー・イニシアチブが継続的に生成、改良、適用されます。

Azure向けに構築された閉ループ・モデル

ASCは、次の3つのコア機能にわたる継続的な制御ループとして動作します。

  • ポリシー・エンジン（理解）：エンタープライズ・セキュリティー・ポリシーを取り込み、Azure Policyの構造に直接マッピングできる構造化ロジックに変換します。
  • Recon Engine（観察）：Azureのサブスクリプションとリソースを継続的にスキャンして、変更、新しいデプロイメント、構成のドリフトを検知します。
  • 推論エンジン（行動）：Azure Policy Initiativeを動的に生成し、Azure Policyの割り当てを更新して、コントロールがポリシー意図と環境の現在の状態の両方と常に整合するようにします。

その結果、自己更新型のAzure Policyフレームワークが実現し、環境の変化に応じてポリシーが時代遅れになるのではなく、進化するようになります。

これが実際にもたらすもの

ASCを使用すると、以下を活用することで、組織は事後対応型のガバナンスから事前対応型の管理に移行できます。

  • 各環境に合わせて自動生成されたAzureポリシー・パック
  • 進化するサービスや構成の変更に合わせて、静的で1回限りの定義に取って代わる、継続的かつ適応的なポリシー更新
  • リアルタイムのリソース構成に合わせて、サブスクリプションとリソース・グループ全体にコンテキストを意識して継続的にポリシーを適用
  • Azure Policyを大規模に管理する際の運用オーバーヘッドの削減
  • すべてのAzureリソースを対象とするアクティブなポリシーに対する継続的なコンプライアンス評価
  • 監査対応レポートは、CSA Cloud Controls Matrixなどのフレームワークと整合

最も重要なのは、Azureにデプロイされたすべてのリソースが、最新で関連性があり、強制されたポリシーによって管理されていることを確認することです。

自律的なクラウド・セキュリティーへの移行

ASCは、Azure Policyがもはや構成されるだけでなく、継続的に生成・最適化されるモデルへの移行を表しています。最新のクラウド環境では、セキュリティーは適切なポリシーを定義することだけではありません常に施行されるようにすることです。

IBM Autonomous Security for Cloudの詳細はこちら

Abhijit Chakravorty

Partner & Cloud Security Competency Leader

IBM Security

Amit Agarwal

Global CTO - CyberDefend

Saurabh Bansal

Partner and Practice Leader, AI & Analytics

IBM Consulting

Souvik Khamaru

Executive Security Consultant

EMEA Cloud Security Center of Competency