エージェント型AIの将来に備える：IBM API ConnectのAPIエージェントが一般提供

2025年6月23日
APIエージェントは、進化するAPI開発チームのニーズと AIエージェントの台頭を満たすために設計されました。API Connectプラットフォームと企業のAPI資産でトレーニングされたインテリジェント・アシスタントとして機能するAPIエージェントは、環境と意図の両方を理解し、自然言語プロンプトを完全に管理された本番環境向けAPIに変換します。チームが設計ファーストで採用するか、コード・ファーストで採用するかにかかわらず、APIエージェントはワークフローに適応し、無秩序な増加を減らしながら提供を加速し、ガバナンスを実施し、APIの品質を向上させます。
THIINKでの導入以来、この新機能は顧客ベース全体で強い関心を集めています。パブリック・プレビューの間に、銀行業務から食品生産に至るまで、さまざまな業界の組織がその影響をすぐに認識しました。
早期導入者は、APIライフサイクルの主要な段階を簡素化し、加速するAPIエージェントの能力を強調しました。特に、ガバナンス・ルールに対するAI搭載の検証により、チームはより一貫性を持ってガバナンス・ポリシーを適用し、手作業によるオーバーヘッドを減らし、コンプライアンスを向上させることができました。自動スキャフォールディングによりAPIの最初の実現までの時間が大幅に短縮された一方で、組み込みテスト生成により効率とデプロイメントまでの時間に顕著な違いが生じました。
全体的に、顧客からのフィードバックは一貫しています。エージェントによって複雑さが軽減され、生産性が向上し、より高品質で適切に管理されたAPIをより迅速に提供できるようになります。
APIの検出、作成、テスト、API ガバナンスのサポートなどの API管理アクションを自律的に計画および実行するだけでなく、GAリリースでは、APIエージェントによるコード展開というもう1つの重要な機能強化によってこの勢いをさらに高めています。
ユーザーはエージェントにマイクロサービスを展開するよう指示でき、エージェントはアプリケーションを一時的な無料のIBM Code Engineインスタンスに自動的に導入します。セットアップは不要です。導入が完了すると、エージェントはAPIをAPI Connectに公開し、ライフサイクルを管理できます。
AIエージェントは、ユーザーの旅行予約、物流の管理、サービスの統合に代わって行動することが増えているため、APIは見つけやすく、再利用可能で、設計によって管理される必要があります。APIエージェントは自信を持ってこの課題に取り組みます。無用なことをすることなく、最初に既存のAPIカタログを確認するため、不必要な重複を回避し、APIの無秩序な増加を管理するのに役立ちます。また、APIを最初から企業基準に沿った状態に保ち、潜在的な問題を早期に発見し、ライフサイクル全体を通じてベスト・プラクティスが確実に遵守されるようにします。
APIエージェントは、APIの作成と管理における根本的な変化を表しています。これは、自動化への段階的なステップではなく、インテリジェントで適応性のある信頼できるAPIエコシステムへの移行です。APIエージェントを使用すると、チームは業務の流れを維持し、イノベーションに集中し、AI 搭載の未来に対応した API を提供できます。
APIエージェントは現在、すべてのIBM API Connectのお客様に一般提供されており、API Connect 環境で今すぐ使い始めることができます。すべての統合シナリオで統一されたエクスペリエンスを求める企業にとって、新たにリリースされたIBM webMethods Hybrid Integrationの機能でもあるAPIエージェントは、オンプレミス環境とマルチクラウド環境にわたる多様な統合パターンの包括的な開発、展開、管理、監視を行うプラットフォームです。
APIエージェントが、エージェント化が進む世界において、よりスマートな構築、より適切な管理、より迅速な動きにどのように役立つかを確認するには、ライブデモにサインアップするか、30日間の無料評価版をリクエストしてください。