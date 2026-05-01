AIエージェント向けwatsonx Orchestrate eコマース・パイロットを発表

顧客は初めて、IBMの公開製品サイト上の単一の統合された購入エクスペリエンスを通じて、エンタープライズ対応のキュレートされたセットを発見し、調達し、使い始めることができるようになりました。

このパイロットは、エージェント型AIを導入する際に組織が直面する最大の課題の1つである、評価から本番環境への迅速な移行から摩擦を取り除きます。複数のベンダーや契約、オンボーディング・パスをやり取りする代わりに、顧客は、初日から実際のビジネス・ワークフローで動作できる実績のあるAIエージェントにアクセスできます。