AIエージェント向けwatsonx Orchestrate eコマース・パイロットを発表

IBMは、watsonx Orchestrateサブスクリプションにバンドルされた、パートナーが構築したAIエージェントをIBM.comから直接購入して選択できる期間限定のeコマース・パイロットを開始しました。
顧客は初めて、IBMの公開製品サイト上の単一の統合された購入エクスペリエンスを通じて、エンタープライズ対応のキュレートされたセットを発見し、調達し、使い始めることができるようになりました。
このパイロットは、エージェント型AIを導入する際に組織が直面する最大の課題の1つである、評価から本番環境への迅速な移行から摩擦を取り除きます。複数のベンダーや契約、オンボーディング・パスをやり取りする代わりに、顧客は、初日から実際のビジネス・ワークフローで動作できる実績のあるAIエージェントにアクセスできます。
組織がAIの実験を超えて、実際の運用デプロイメントに向けて進むにつれて、調整が不可欠になります。AIエージェントは、単独で業務を行うのではなく、システム、チーム、プロセスを横断して連携することで最大の価値を発揮します。
watsonx Orchestrateは、このような調整を可能にするために構築されています。ガバナンス、監視、制御機能が組み込まれたエンタープライズ・ワークフロー内でAIエージェントが連携できるようにするオーケストレーション層を提供します。これにより、エージェント主導のアクションが透明性の高く、監査可能であり、組織のポリシーに沿ったものであることが保証されます。
このeコマース・パイロットは、watsonx Orchestrateと、研究やデータ・アクセスからセールス・インテリジェンスや顧客エンゲージメントまで、企業の一般的なニーズに対応するAIエージェントのキュレートされたセットを組み合わせることで、この基盤の上に構築されています。
このパイロットの一環として、お客様はwatsonx Orchestrateのほか、watsonx Orchestrateパートナーが構築したAIエージェントを最大6つまで期間限定のプロモーション料金で購入できます。
以下のエージェントは、質問された瞬間から、研究、洞察の生成、販売実行、顧客エンゲージメントまで、ワークフロー全体でインテリジェンスを調整することで何が可能になるかを顧客に示すために選出されました。各エージェントはそれぞれの領域内で、独立した価値を提供しますが、連携すること、つまりwatsonx Orchestrateによって実現されることで、より大きなビジネス効果をもたらす統合ワークフローとして機能します。
質問やリクエストは出発点にすぎません。これらのエージェントは、ライブWebデータ、社内知識、調整された研究ワークフローを組み合わせることで、問い合わせから信頼できる実行可能な回答までのプロセスを加速します。
実行のない洞察は、単なるノイズです。これらのエージェントはギャップを埋め、市場について知っていることをチームが次に行うことに結び付けます。
連携させると、これらのエージェントはシームレスなエンドツーエンドのフローをサポートします。例えば、適切なアカウントを特定し、適切なメッセージを作成し、適切なチャネルを通じて自動的に顧客にリーチします。
Symplistic.aiが提供するSymplistic.ContentIQは、Webサイト、ドキュメント、ナレッジベースを対話型エージェントに変換し、完全に自動化されたRAGパイプラインを通じて、コンテキストに応じた正確な回答を提供します。
膨大なコンテンツ・ライブラリを処理する組織にとって、このエージェントは、かつては静的だったものを動的なものに変えます。従業員や顧客が必要なときに必要なものを見つけるための、よりスマートな方法を提供します。
単一のエージェントが全体のストーリーを伝えるのではなく、研究エージェントが意思決定に役立つ洞察を明らかにすると、ナレッジ・エージェントはすべての対話を正確な情報に基づいて維持し、エンゲージメント・エージェントは、部門、チーム、ワークフロー全体で適切なタイミングで適切な人材にリーチします。これがエージェント・オーケストレーションの動作です。
営業、オペレーション、カスタマー・サービス、ナレッジ管理のいずれにおいても、真の力を発揮するのは1人のエージェントだけではありません。それは、単一のプラットフォームを通じて連携し、共通の成果に向けて連携することで実現することです。
このパイロットは、それを可能にし、お客様がより迅速かつ自信を持ってエージェント型AIを試すことができるように設計されています。IBMは、インテリジェンス、オーケストレーション、信頼を1つのエクスペリエンスに統合することで、企業全体でエージェント型AIにアクセスし、デプロイし、拡張する方法を簡素化する実践的な一歩を踏み出しています。それがwatsonx Orchestrateです。