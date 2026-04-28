IBM Bob Premium Package for Zのご紹介

IBMは、企業のメインフレーム・アプリケーションのモダナイズを支援するストラテジーにおける重要なマイルストーンを発表し、IBM Zアプリケーション開発ライフサイクルに新たなレベルの効率性、生産性、インテリジェンスをもたらします。
IBM Bob Premium Package for Zをご紹介します。このパッケージは、IBM watsonx Code Assistant for Zの機能を統合および強化し、エンタープライズ規模のメインフレーム・アプリケーション向けの高度な機能を提供します。IBM Bob Premium Package for Zは現在、技術プレビューの段階で利用可能です。
現代の開発者は、最先端のエッジのエージェント統合開発環境（IDE）エクスペリエンスを期待しており、IBM Zアプリケーションに取り組んでいるチームは、IBM Bobを使用してそれをエクスペリエンスできます。
IBM Bobは、ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）全体にわたって、複数ステップのモダナイゼーション・タスクを計画、実行、検証、管理できるエンタープライズ開発者向けのAI搭載開発ツールです。AIとエージェント型オーケストレーションを組み合わせて、複雑な開発ワークフローをIDE内で直接積極的に推進します。
IBM Bob上に構築されたPremium Package for Zは、IBM Zドメイン言語とミドルウェアの深い専門知識をIBM Bobのエクスペリエンスに直接もたらします。これにより、Z固有のコンテキスト、高度な分析ツール、エンタープライズ対応のインテリジェンスが追加され、メインフレーム・アプリケーション開発のためのプラットフォームの洞察を提供できるようになります。統合IDEを通じて提供され、アプリケーション・メタデータ、言語、ミドルウェア認識、プラットフォーム固有のツールなど、豊富なコンテキスト・シグナルを活用しながら、z/OSアプリケーションの編集、リンティング、デバッグをサポートします。これらの機能を組み合わせることで、アプリケーション全体の可視性、包括的なドキュメンテーション、コードの理解、エンタープライズIBM Z環境の規模と複雑さに合わせて設計された標準に準拠した支援を実現できます。
このエクスペリエンスは、Bob内の専用メインフレーム・モードを通じて提供され、企業チームがZアプリケーションを設計、進化、モダナイズする方法に合わせて調整されます。
アーキテクト・モードでは、メインフレーム・アプリケーション全体でシステムレベルの推論が可能になり、チームは更新前にアプリケーションの構造、依存関係、ビジネス意図、変更の影響を理解できるようになります。豊富なアプリケーション・メタデータとマルチモデル・インテリジェンスを組み合わせることで、コンテキストを意識した企業全体の洞察を提供し、開発者の生産性を向上させ、信頼性の高い計画をサポートし、ビジネス価値に沿ったアーキテクチャーの意思決定を推進できます。
コード・モードは、インテリジェントなパートナーと自動化されたワークフローを活用することで、複雑で時間のかかる開発タスクを実行し、迅速かつ効率的な成果を導き出します。Z対応のコンテキストを使用して、標準に沿ったコードを生成、リファクタリング、変換し、優先順位付けされた洞察と自動化された問題解決を通じて品質の最適化、デバッグ、改善を支援し、技術的負債、リスク、デリバリーまでの時間を削減します。
IBM Bob Premium Package for Zの無料のプライベート・テクニカル・プレビューが入手できるようになりました。お客様は、以下の手順を完了することでアクセスをリクエストできます。受け入れられると、クライアントには必要な拡張機能へのアクセスが記載された確認Eメールが届きます。
2026年5月4日～7日にマサチューセッツ州ボストンで開催されるThink 2026に登録し、2026年5月5日午前10:30～10:45（日本時間）に開催されるテック・バイト「Deliver AI-powered development to Z with IBM Bob」に参加し、Bob Premium Package for Zを実際にご覧ください。
IBM Bobの詳細については、発表ブログを読み、無料トライアルを利用して開発者がより早く質の高いコードを作り始める方法をご覧ください。
ケイパビリティ―が技術プレビューの期間中に利用できる場合、SaaSの一般提供リリースとは異なる場合があります。ロードマップは変更される場合があります。