IBM Bob Premium Package for Zのご紹介

現代の開発者は、最先端のエッジのエージェント統合開発環境（IDE）エクスペリエンスを期待しており、IBM Zアプリケーションに取り組んでいるチームは、IBM Bobを使用してそれをエクスペリエンスできます。

IBM Bobは、ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）全体にわたって、複数ステップのモダナイゼーション・タスクを計画、実行、検証、管理できるエンタープライズ開発者向けのAI搭載開発ツールです。AIとエージェント型オーケストレーションを組み合わせて、複雑な開発ワークフローをIDE内で直接積極的に推進します。

IBM Bob上に構築されたPremium Package for Zは、IBM Zドメイン言語とミドルウェアの深い専門知識をIBM Bobのエクスペリエンスに直接もたらします。これにより、Z固有のコンテキスト、高度な分析ツール、エンタープライズ対応のインテリジェンスが追加され、メインフレーム・アプリケーション開発のためのプラットフォームの洞察を提供できるようになります。統合IDEを通じて提供され、アプリケーション・メタデータ、言語、ミドルウェア認識、プラットフォーム固有のツールなど、豊富なコンテキスト・シグナルを活用しながら、z/OSアプリケーションの編集、リンティング、デバッグをサポートします。これらの機能を組み合わせることで、アプリケーション全体の可視性、包括的なドキュメンテーション、コードの理解、エンタープライズIBM Z環境の規模と複雑さに合わせて設計された標準に準拠した支援を実現できます。