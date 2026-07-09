IBM® Bob Premium Package for Zの発表：エンタープライズ・メインフレーム・アプリケーション・モダナイゼーションを加速

AIによって、IBM® Zのモダナイゼーションに対する組織の考え方が変わりつつあります。しかし、コードの生成や変換は、課題の一部にすぎません。エンタープライズ・メインフレーム・アプリケーションのモダナイズには、アプリケーション環境全体の把握、依存関係の評価、変更の検証が必要です。また、レジリエンス、セキュリティー、性能を損なうことなく、ミッションクリティカルなシステムを進化させることも求められます。
本日、IBMは、IBM® watsonx Code Assistant for Zの進化形として、メインフレーム・アプリケーション開発向けに高度でエンタープライズ規模に対応したAIを提供するIBM® Bob Premium Package for Zの一般提供開始を発表します。IBM® Z環境専用に設計されたPremium Packageは、アプリケーション開発ライフサイクル全体で効率性、生産性、インテリジェンスを新たな水準へ高め、組織がモダナイゼーションを迅速かつ正確に、安心して進められるよう支援します。
IBM® Bobは、エンタープライズ開発者向けのAIファースト開発パートナーです。ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）全体にわたる複数ステップのモダナイゼーション・タスクの計画、実行、検証、管理を支援します。AIとエージェント型オーケストレーションを組み合わせ、IDE内で複雑な開発ワークフローを主体的に推進します。高度な推論を組み合わせることで、IBM® BobはIDE内で開発タスクを主体的に推進し、支援にとどまらず実行まで担います。オーケストレーションされたエンドツーエンドのワークフロー自動化により、構造化されたワークフローにおける複雑なエンジニアリング作業を20–40％高速化し、作業量を50–80％削減します。1
IBM® Bobを基盤とするPremium Package for Zは、IBM® Zに関する高度な専門知識をIBM® Bobの利用体験に直接組み込みます。プラットフォーム固有の言語やミドルウェアに関する知識と高度な分析機能を組み合わせ、メインフレーム・アプリケーション向けに最適化された、エンタープライズ環境の特性を踏まえたインテリジェンスを提供します。これにより、メインフレームの開発者とアーキテクトは、より豊富なコンテキスト、より深い洞察、より有意義な成果を得られます。
このソリューションは、エンタープライズ・チームがIBM® Zアプリケーションを設計し、進化させ、モダナイズする方法に合わせた、メインフレーム専用のモード、スキル、ツールを通じて提供されます。
IDEに直接統合されたIBM® Bob Premium Package for Zは、アプリケーション・メタデータ、言語やミドルウェアに関する情報、プラットフォーム固有のツール群などのコンテキスト情報を活用し、z/OSアプリケーションの編集、リンティング、デバッグに対応します。開発者は、ワークフローを離れることなく、エンドツーエンドの可視性と洞察を得られます。
これらの機能を組み合わせることで、開発者は、アプリケーション環境全体の把握からモノリシック・コードのリファクタリング、エージェント型AIを活用したモダナイゼーションの推進まで、複雑なIBM® Zのモダナイゼーション・タスクをより迅速に完了できます。IBM® Bob Premium Package for Zは、Z Understandと静的分析を活用して、メインフレーム・アプリケーション環境のクエリー可能なビューを作成します。これにより、チームは広範なプログラムの依存関係やコードベース全体に及ぶ変更の影響を、手作業による分析だけの場合よりも確実に評価できます。
例えば、保険業務のCOBOLアプリケーションの強化を任された開発者は、プロンプト1つで複数ステップのモダナイゼーション・ワークフローを開始できます。
「車両が電気自動車かどうかを記録する列をMotor Policy Tableに追加する必要があります。私のコーディング規約を適用し、影響を受けるすべてのプログラムを更新できますか」
このプロンプトを入力すると、ツールは、統制されたエンドツーエンドのワークフローを通じて、IBM® Zに特化した高度なメインフレームの専門知識を活用します。ガバナンス、拡張性、実行、推論を1つのシームレスなエクスペリエンスに統合することで、手作業を大幅に削減しながら、予測可能で信頼できる成果を提供します。
IBM® Bob Premium Package for Zは、アプリケーション全体の可視性、包括的なドキュメンテーション、コードへの深い理解、標準に準拠した支援を提供します。これらはすべて、エンタープライズ向けIBM® Z環境の規模、複雑性、厳格な要件に対応するよう設計されています。
専用に設計されたワークフロー、ドメイン固有の知見、エンタープライズ・コンテキストを通じて、IBMが数十年にわたり培ってきたIBM® Zの専門知識をIBM® Bobに組み込みます。これにより、チームはアプリケーションを迅速に把握し、影響分析を自動化できます。また、ミッションクリティカルなシステムに求められる信頼性、品質、制御性を維持しながら、モダナイゼーションを進められます。