IBM® Bob Premium Package for Zの発表：エンタープライズ・メインフレーム・アプリケーション・モダナイゼーションを加速

これらの機能を組み合わせることで、開発者は、アプリケーション環境全体の把握からモノリシック・コードのリファクタリング、エージェント型AIを活用したモダナイゼーションの推進まで、複雑なIBM® Zのモダナイゼーション・タスクをより迅速に完了できます。IBM® Bob Premium Package for Zは、Z Understandと静的分析を活用して、メインフレーム・アプリケーション環境のクエリー可能なビューを作成します。これにより、チームは広範なプログラムの依存関係やコードベース全体に及ぶ変更の影響を、手作業による分析だけの場合よりも確実に評価できます。

例えば、保険業務のCOBOLアプリケーションの強化を任された開発者は、プロンプト1つで複数ステップのモダナイゼーション・ワークフローを開始できます。

「車両が電気自動車かどうかを記録する列をMotor Policy Tableに追加する必要があります。私のコーディング規約を適用し、影響を受けるすべてのプログラムを更新できますか」

このプロンプトを入力すると、ツールは、統制されたエンドツーエンドのワークフローを通じて、IBM® Zに特化した高度なメインフレームの専門知識を活用します。ガバナンス、拡張性、実行、推論を1つのシームレスなエクスペリエンスに統合することで、手作業を大幅に削減しながら、予測可能で信頼できる成果を提供します。