IBM Db2 Bring Your Own Cloud on Azureの一般提供を発表

2025年6月30日
私たちは、IBM Db2 Bring Your Own Cloud（BYOC）on Azureの一般提供を発表しました。この革新的なソリューションは、Db2 on Cloudの既存のメリットに基づいて構築されており、IBM CloudとAWS上で世界のミッションクリティカルなワークロードをサポートするマネージド・サービスです。私たちはこのサービスをAzureに導入できることを嬉しく思います。
IBMのマネージド・サービスは、クラウドネイティブ・テクノロジーを組み込むためにゼロから構築されており、お客様がモダナイズする際にクラウドのメリットを迅速に活用できるよう支援します。AWSやIBM CloudのようなAzure上のIBM Db2 SaaSは、コンピューティングとストレージの独立したスケーリング、顧客のアプリケーションと自動バックアップとポイント・イン・タイム・リカバリーによる耐久性をサポートする複数のノードによる高可用性を提供します。
Db2を使用してAzure VPCに移行するお客様は、以下の主要な機能を活用できます。
また、一般提供の開始後すぐにいくつかの追加の機能をリリースする予定です。これには、次のような領域が含まれます。
これらのサービスを共同マネージド・サービスまたはBring Your Own Cloud（BYOC）モデルとしてAzure上でローンチすることにより、顧客のAzure Virtual Private Cloud（VPC）内に直接デプロイされたデータベース・インスタンスを使用して、クライアントの既存のクラウド環境とシームレスに統合するための堅牢な統合フレームワークを提供します。
当社の顧客は、環境内でデータを所有しながら、次のメリットを体験できるようになります。
Azure上のIBM Db2は、すべてのビジネスクリティカルな要件に対応できるように構築されており、SaaSへの移行とAzureを主要なクラウド・プロバイダーとして確立することを目指す企業に革新的なソリューションとして提供します。