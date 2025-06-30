IBM Db2 Bring Your Own Cloud on Azureの一般提供を発表

IBMのマネージド・サービスは、クラウドネイティブ・テクノロジーを組み込むためにゼロから構築されており、お客様がモダナイズする際にクラウドのメリットを迅速に活用できるよう支援します。AWSやIBM CloudのようなAzure上のIBM Db2 SaaSは、コンピューティングとストレージの独立したスケーリング、顧客のアプリケーションと自動バックアップとポイント・イン・タイム・リカバリーによる耐久性をサポートする複数のノードによる高可用性を提供します。

Db2を使用してAzure VPCに移行するお客様は、以下の主要な機能を活用できます。

インスタンスを最大256個のTiBストレージと最大128個のvCPUのコンピューティングまでスケーリング コンピューティングとストレージのシームレスな独立したスケーリング ストレージの自動増加により、クライアントのストレージが不足することがないようにします。 IOPS（Input/Output Operations per second）とスループット・ベースのストレージ・スケーリングにより、既存のストレージ・ボリュームの性能を容易に向上させることができます。 2つの可用性ゾーンにまたがる2つの利用可能なノードによる高可用性 単一ノードから高可用性構成への切り替えが容易 14日間のローリング・スナップショットと、Azure Blob（バイナリー・ラージ・オブジェクト）ストレージへの無制限バックアップのオプションを備えたバックアップ/リストア 顧客のVNET（仮想ネットワーク）内でのAzureパブリック/プライベート接続のサポート

また、一般提供の開始後すぐにいくつかの追加の機能をリリースする予定です。これには、次のような領域が含まれます。