IBM Db2 Bring Your Own Cloud on Azureの一般提供を発表

2025年6月30日

執筆者

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Miran Badzak

Program Director

Databases

Debleena Mondal

Product Manager, Hybrid Data Management, Data and AI

IBM

私たちは、IBM Db2 Bring Your Own Cloud（BYOC）on Azureの一般提供を発表しました。この革新的なソリューションは、Db2 on Cloudの既存のメリットに基づいて構築されており、IBM CloudとAWS上で世界のミッションクリティカルなワークロードをサポートするマネージド・サービスです。私たちはこのサービスをAzureに導入できることを嬉しく思います。

IBM Db2の8つの主要機能

IBMのマネージド・サービスは、クラウドネイティブ・テクノロジーを組み込むためにゼロから構築されており、お客様がモダナイズする際にクラウドのメリットを迅速に活用できるよう支援します。AWSやIBM CloudのようなAzure上のIBM Db2 SaaSは、コンピューティングとストレージの独立したスケーリング、顧客のアプリケーションと自動バックアップとポイント・イン・タイム・リカバリーによる耐久性をサポートする複数のノードによる高可用性を提供します。

Db2を使用してAzure VPCに移行するお客様は、以下の主要な機能を活用できます。

  1. インスタンスを最大256個のTiBストレージと最大128個のvCPUのコンピューティングまでスケーリング
  2. コンピューティングとストレージのシームレスな独立したスケーリング
  3. ストレージの自動増加により、クライアントのストレージが不足することがないようにします。
  4. IOPS（Input/Output Operations per secondとスループット・ベースのストレージ・スケーリングにより、既存のストレージ・ボリュームの性能を容易に向上させることができます。
  5. 2つの可用性ゾーンにまたがる2つの利用可能なノードによる高可用性
  6. 単一ノードから高可用性構成への切り替えが容易
  7. 14日間のローリング・スナップショットと、Azure Blob（バイナリー・ラージ・オブジェクト）ストレージへの無制限バックアップのオプションを備えたバックアップ/リストア
  8. 顧客のVNET（仮想ネットワーク）内でのAzureパブリック/プライベート接続のサポート

また、一般提供の開始後すぐにいくつかの追加の機能をリリースする予定です。これには、次のような領域が含まれます。

  • 地域全体が障害の影響を受けた場合に、事業と運用の継続性を確保するための地域横断的な災害復旧
  • Active Directory/LDAP（軽量ディレクトリー・アクセス・プロトコル）統合により、企業ディレクトリーへの接続が容易に
  • インスタンスごとに複数のDb2データベースを使用することで、コスト効率に優れた方法でDb2を実行しやすくします。
  • オンプレミスデータベースのバックアップとAzure上のDb2への復元により、移行が簡単

IBM® Db2 Bring Your Own Cloud on Azureの6つのメリット

これらのサービスを共同マネージド・サービスまたはBring Your Own Cloud（BYOC）モデルとしてAzure上でローンチすることにより、顧客のAzure Virtual Private Cloud（VPC）内に直接デプロイされたデータベース・インスタンスを使用して、クライアントの既存のクラウド環境とシームレスに統合するための堅牢な統合フレームワークを提供します。

当社の顧客は、環境内でデータを所有しながら、次のメリットを体験できるようになります。

  1. コンプライアンスとセキュリティー：お客様はAzure CloudアカウントまたはVirtual Private Cloud内でデータベース・インスタンスを実行できるため、既存のクラウド・セキュリティー体制を活用して最も厳しい要件を満たすことができます。
  2. 監視と監査比類のない可視性と制御を生み出すネットワークレベルの制御を含む、きめ細かな監視と監査を可能にします。
  3. データの併置：お客様のデータ・ソースが自分のVPCまたはAzureアカウント内にまとめられ、リソースやアプリケーションへのシームレスな接続が実現します。外部ネットワークの必要がなくなります。
  4. インフラストラクチャーの効率：顧客のAzureアカウントのインフラストラクチャーでクラウド・プロバイダーのディスカウントを活用し、インフラストラクチャーの使用とコストを最適化します。
  5. 拡張性と弾力性：変化するニーズに基づいてコンピューティング・リソースを動的に調整できます。
  6. マネージド・サービス：Db2の専門家によって管理されるため、お客様は自分にとって本当に重要なことに集中できるようになります。

Azure上のミッションクリティカルなワークロード向けに構築

Azure上のIBM Db2は、すべてのビジネスクリティカルな要件に対応できるように構築されており、SaaSへの移行とAzureを主要なクラウド・プロバイダーとして確立することを目指す企業に革新的なソリューションとして提供します。

詳細については、IBM Db2のWebページをご覧ください

