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AI（人工知能） ITの自動化

Ansible for IBM Z：z/OSコア・コレクション2.0によるエンタープライズ・オートメーションの推進

IBM z/OSコア・コレクション2.0のリリースにより、エンタープライズ・オートメーションは、クラウド、分散環境、およびIBM Z環境全体でのオペレーションの統合に向けて大きな一歩を踏み出しました。

公開日 2026年05月28日

エンタープライズ・オートメーションは転換点に立っています。これは、もはや個別の効率向上によって定義されるのではなく、単一の信頼できるオートメーション・ファブリックを通じて、クラウド、分散環境、ミッションクリティカルなシステムを含むあらゆるプラットフォームを運用できる能力によって定義されます。

Red Hat Ansible Automation Platform向けIBM z/OS core collection 2.0により、IBM Zはその未来へとさらに前進します。組織は、企業全体で利用しているものと同じガバナンスされたオートメーション・フレームワークを使用してIBM Zシステムを管理できるようになり、最も重要なワークロードにも一貫したポリシー、制御、運用規律を適用できるようになりました。

これは、プラットフォーム固有のオートメーションから企業全体のオーケストレーションへの根本的な転換であり、リーダーは安心してオートメーションを拡張できるようになります。

企業レベルで重要な自動化の成果

今日の企業にとって重要なのは、自動化を増やすことではなく、予測可能で、管理しやすく、大規模環境でも回復力を備えた、より優れたオートメーションです。

IBM z/OSコア・コレクションの最新版2.0リリースはIBM Zを、その他の分散型クラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境全体と同じAnsible自動化運用モデルに沿ったエンタープライズ自動化内で、管理され標準化されたエンドポイントとして前面に押し出すことで、Red Hat Ansible Certified Content for IBM Zのミッションを引き続き推進します。

  • IBM Z を含むプラットフォーム間での一貫した制御：Ansible Automation Platform で動作する Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z (Ansible for IBM Z) により、組織は統一された自動化ガバナンス、監査可能性、および変更コントロールのプラクティスを適用できます。これにより、メインフレームに固有の並列自動化プロセスや時代遅れの自動化プロセスが不要になります。
  • 中核となる運用ワークフローの標準化：一般的なz/OSアクティビティー向けにサポートされるオートメーション・コンテンツを定義することで、組織は個別に保守されたスクリプトや属人的な知識への依存から脱却できます。これにより、クリティカルなオペレーションの一貫した実行モデルが構築され、ばらつきが減り、業務規律が強化されます。
  • 企業自動化戦略との整合：IBM Z®はもはや、特注ツールを備えたスタンドアロン環境として扱われることはありません。代わりに、AnsibleAutomation Platform エコシステムに直接参加しており、企業は既存の自動化への投資を重複させるのではなく、IBM Zに拡張することができます。
  • 断片化のないスケーラブルな労働力モデル：IBM Zを企業の他の部分と同じ自動化フレームワークに統合することで、チームは共通のツールとプロセスを使用して運用できます。これにより、ミッションクリティカルなシステムに求められる厳密さを維持しながら、深くサイロ化された運用モデルの必要性が減ります。
  • 既存の記録システム内での段階的な導入：Ansible for IBM Zを使用すると、組織は中断することなく、確立されたz/OSワークロードの自動化を導入できます。これにより、既存の運用を置き換えるのではなく、既存の運用に標準的な自動化プラクティスを組み込む、制御されたモダナイゼーション・アプローチがサポートされます。

TerraformによるIBM Zのエンドツーエンドの自動化ライフサイクルへの統合

同様に重要なことは、最近リリースされたz/OSコア・コレクションの2.0バージョンにより、IBM Zはプロビジョニング、構成、運用にわたるより広範なオートメーション・ライフサイクルに自然に参加できるようになっているということです。

ここで、Terraform や Ansible などのテクノロジーが連携します。Terraformはインフラストラクチャーの状態を定義してプロビジョニングし、Ansibleは構成、ポリシーの適用、継続的な運用を調整します。これらを組み合わせることで、企業全体でエンドツーエンドの自動化が可能になり、IBM Zをクラウドや分散システムと同じコード駆動型のライフサイクルに移行できます。

AIを活用したオートメーションによってワークフローの作成が加速する中、この基盤により、実行の決定性、監査可能性、ガバナンスが確保されます。

企業における自動化の実践

お客様は、上記の自動化の成果を実現するために、幅広い運用シナリオにわたってAnsible for IBM Zを適用しています。最も効果の大きい例の1つがSSL証明書の更新と管理であり、自動化によって実稼働環境での手作業と運用リスクの削減に役立っています。

組織は、証明書管理だけでなく、企業の標準やワークフローに合わせて、IBM Zの運用ライフサイクル全体にオートメーションを拡張しています。

  • インフラストラクチャーのプロビジョニングとIBM ZアプリケーションのデプロイメントをCI/CDパイプラインに統合し、プラットフォーム間で一貫性と再現性のあるデリバリーを実現。
  • 標準化されたオートメーション・ワークフローを使用した、IBM CICSやIBM IMSなどのz/OSミドルウェア・サブシステムの構築、プロビジョニング、および構成
  • 制御され、監査可能なオートメーションによるz/OSネットワークおよびセキュリティー構成の管理
  • 監査データやセキュリティー構成データ、システム・ステータス、ヘルス・チェックを収集し、コンプライアンスと運用の可視性を支援。
  • 管理された役割ベースのオートメーションによるパスワード・リセットと新規ユーザー・アクセスの管理

これらのユースケースは、Ansible for IBM Zと最近リリースされたIBM z/OSコア・コレクションが、IBM Zと企業全体で共通のオートメーション手法を活用しながら、組織による一貫したガバナンスの適用、運用リスクの低減、日々のオペレーションのモダナイズをどのように支援しているかを示しています。

IBM Zで新たなレベルのアジリティを実現

オートメーションが、TerraformやAI支援開発などのInfrastructure as Code（IaC）フレームワークと融合するにつれて、企業は構成とプロビジョニングの両方を単一の一貫性のあるワークフローで調整できるようになります。これにより、環境をコードを通じてエンドツーエンドで定義、デプロイ、管理できるようになります。IBM Zにとって、これは組織が期待する規律、セキュリティー、信頼性を維持しながら、新たなレベルの俊敏性を実現します。

Ansible for IBM Zと最近リリースされたIBM z/OSコア・コレクション2.0により、IBM Zは単に自動化の対象となるだけではなくなりました。IBM Zは、将来に備えた予測可能でポリシーに基づいて管理されるプラットフォームとして、エンタープライズ・オートメーション・ファブリックに組み込まれています。

これは、現代の企業におけるメインフレームの役割を再定義するものです。

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Skyla Loomis

General Manager, IBM Z Software

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