Ansible for IBM Z：z/OSコア・コレクション2.0によるエンタープライズ・オートメーションの推進

エンタープライズ・オートメーションは転換点に立っています。これは、もはや個別の効率向上によって定義されるのではなく、単一の信頼できるオートメーション・ファブリックを通じて、クラウド、分散環境、ミッションクリティカルなシステムを含むあらゆるプラットフォームを運用できる能力によって定義されます。

Red Hat Ansible Automation Platform向けIBM z/OS core collection 2.0により、IBM Zはその未来へとさらに前進します。組織は、企業全体で利用しているものと同じガバナンスされたオートメーション・フレームワークを使用してIBM Zシステムを管理できるようになり、最も重要なワークロードにも一貫したポリシー、制御、運用規律を適用できるようになりました。

これは、プラットフォーム固有のオートメーションから企業全体のオーケストレーションへの根本的な転換であり、リーダーは安心してオートメーションを拡張できるようになります。