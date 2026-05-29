IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Governmentを発表

官公庁・自治体では、レガシー・システムをモダナイズし、デジタル・サービス提供を改善し、組織間でデータを安全に共有する必要性が高まっています。しかし、多くの機関にとって、統合は依然として前進を阻む最大の障壁の1つです。

レガシー・アプリケーションは多くの場合、サイロ化されています。新しいクラウド・サービスは、既存のオンプレミス・システムと並行して動作する必要があります。チームは、厳格なセキュリティーとコンプライアンスの要件を満たしながら、APIを安全に公開・管理し、分散環境全体にわたるデータ・フローを管理するとともに、可視性と制御を確保しなければなりません。

このようなモダナイゼーションの圧力とコンプライアンスの複雑さが組み合わさることで、トランスフォーメーションの取り組みが大幅に遅れてしまう可能性があります。この課題に取り組むために、IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for GovernmentはFedRAMP Moderate認定を取得し、信頼できる連邦政府向け環境であるAWS GovCloud上にデプロイされた、安全でコンプライアンスに準拠した統合プラットフォームを連邦政府機関に提供しています。