IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Governmentを発表

IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Governmentは、FedRAMPの認定を受け、官公庁・自治体に対してハイブリッド統合への安全かつコンプライアンスに準拠した道筋を提供します。これにより、既存の基幹システムからリアルタイム・データを迅速に活用できるようになるほか、フェデレーテッド・ガバナンスによって企業全体にわたるマルチベンダー環境のAPIスプロールを整理できます。
官公庁・自治体では、レガシー・システムをモダナイズし、デジタル・サービス提供を改善し、組織間でデータを安全に共有する必要性が高まっています。しかし、多くの機関にとって、統合は依然として前進を阻む最大の障壁の1つです。
レガシー・アプリケーションは多くの場合、サイロ化されています。新しいクラウド・サービスは、既存のオンプレミス・システムと並行して動作する必要があります。チームは、厳格なセキュリティーとコンプライアンスの要件を満たしながら、APIを安全に公開・管理し、分散環境全体にわたるデータ・フローを管理するとともに、可視性と制御を確保しなければなりません。
このようなモダナイゼーションの圧力とコンプライアンスの複雑さが組み合わさることで、トランスフォーメーションの取り組みが大幅に遅れてしまう可能性があります。この課題に取り組むために、IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for GovernmentはFedRAMP Moderate認定を取得し、信頼できる連邦政府向け環境であるAWS GovCloud上にデプロイされた、安全でコンプライアンスに準拠した統合プラットフォームを連邦政府機関に提供しています。
連邦政府、州政府、地方自治体、請負業者、規制対象組織にとって、セキュリティーとコンプライアンスは欠かせないものです。これらは根幹となる要件です。政府機関は、規制要件を満たすだけでなく、ミッションの達成を迅速かつ確実に推進するのに役立つテクノロジーを必要としています。
FedRAMP中程度認可は、プラットフォームが厳格な連邦セキュリティー基準に照らして評価されていることを示す、重要な保証レベルを提供します。政府機関は、厳格なサイバーセキュリティーとコンプライアンス基準を維持しながら、イノベーションを加速する、導入対応の統合プラットフォームを利用できるようになりました。このことは実際に、政府機関が任務の成果により集中でき、モダナイゼーションの取り組みを遅らせることが多い運用上の複雑さに費やす時間を減らすことができることを意味します。
このマイルストーンはまた、政府機関の安全なモダナイズ、サービス提供の改善、データからより多くの価値を解き放つことを支援するという、IBMの広範な連邦政府・公共部門の使命とも一致しています。その戦略の中で、統合は基盤であり、IBM webMethods Hybrid Integrationは、システム、アプリケーション、API 全体に安全な接続組織を提供するのに役立ちます。
多くの政府機関が同様の問題を解決しようとしています。
これらの課題は、モダナイゼーションのボトルネックを生み出し、システム全体の可視性を制限するとともに、国民や政府機関のチームがますます期待するコネクテッド・デジタル・エクスペリエンスの提供を困難にする可能性があります。
IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Governmentは、米国の政府機関がハイブリッド環境とマルチクラウド環境全体でアプリケーション、データ、APIを安全に接続できるようにします。
機能には、以下が含まれます。
デジタル・トランスフォーメーションを追求する政府機関にとって、統合は単なる技術的要件ではありません。戦略的なイネーブラーです。最新の官公庁・自治体サービスを提供するためには、システムを接続し、データを安全に移動させ、APIを管理し、ハイブリッド環境全体で適切な管理を維持することが不可欠です。
IBMは、ハイブリッド統合機能と、官公庁・自治体の要件に合わせて設計されたフルマネージドSaaSエクスペリエンスを組み合わせることで、政府機関が必要とするセキュリティーとコンプライアンスの基準を維持しながら、より迅速に取り組みを進められるよう支援しています。
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