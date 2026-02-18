AIXコミュニティー全体で、多くの専門家が初期の技術開発をこのプラットフォームにまで遡ります。AIXでは、SMITから論理ボリューム管理までのエンタープライズ管理の基礎を学び、実稼働環境の管理のエクスペリエンスを積みました。

この長年にわたる知識は引き続きAIXの価値の一部であり、組織は成熟したスキルと運用上の専門知識からメリットを受けることができます。