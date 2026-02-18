AI（人工知能） ITの自動化

AIX 40周年を発表：AIクリティカル時代の自律基盤

AIXは40年間にわたり、世界で最も重要なエンタープライズ・システムの多くをサポートしてきました。

公開日 2026年02月18日
銀行、医療、政府、運輸などの業界において、AIXは組織がミッションクリティカルな環境に期待する安定性、セキュリティー、および運用継続性を一貫して提供してきました。

今日、企業がますますデータおよびAI駆動型のエンタープライズオペレーションへと進化する中で、AIXは、これらの新たなニーズをサポートするために設計されたインテリジェントな自動化対応基盤としての進歩を続けています。

人材とパフォーマンスを形成する基盤

AIXコミュニティー全体で、多くの専門家が初期の技術開発をこのプラットフォームにまで遡ります。AIXでは、SMITから論理ボリューム管理までのエンタープライズ管理の基礎を学び、実稼働環境の管理のエクスペリエンスを積みました。

この長年にわたる知識は引き続きAIXの価値の一部であり、組織は成熟したスキルと運用上の専門知識からメリットを受けることができます。

目に見えなくても期待される信頼性

AIXの舞台裏では、次のような高レベルの安定性とセキュリティーが必要な環境で使用されてきました。

  • 毎日大量のトランザクションを処理する金融システム
  • 一貫した可用性を必要とする臨床システム
  • 特定のセキュリティー期待がある公共部門の環境
  • 複雑なオペレーションを調整する航空および物流システム

これらの例は、組織が運用インフラストラクチャーの一部としてAIXをどのように利用してきたかを反映しています。

トランスフォーメーションが安定性を必要とするとき

AIXは、主要なインフラストラクチャー移行のプラットフォームとしても機能します。

AirbusがA220プログラムの全面的な所有権を取得したことで、PLM、ERP、MES、サプライヤーの各環境にまたがる100を超える相互接続システムを移行しました。AirbusはIBMと協力し、継続的な生産を維持しながら、この移行を約18カ月で完了しました。報告された成果には、決算プロセスの合理化とエンジニアリングの生産性の向上が含まれます

現代のエンタープライズの現実に合わせた設計

企業がモダナイズを進める中で、一貫した運用をサポートし、前進するための道筋を示すプラットフォームが必要となっています。AIXは以下を提供しています：

  • システムを再起動することなく選択した更新を適用するためのLive Kernel Update（LKU）
  • IBM Powerとの緊密な統合により、厳しいワークロードのパフォーマンスの最適化を支援します。
  • 厳しいコンプライアンス要件を持つ組織に適したセキュリティー機能

これらの機能は、最新の環境でのサポート運用継続性を支援します。

ミッションクリティカルからAIクリティカルへ

組織がデータ集約型でAI強化されたアプリケーションを導入するにつれて、インフラストラクチャーはサポートの一貫した性能と可用性を支援する必要があります。AIXは次の方法でこの方向性と連携しています。

  • Oracleの公開ガイダンス：2026年にOracle AI Database 26aiとAIXの連携が予定されていることが示されています（Oracleの認定プロセスに依存します。詳細はMy Oracle Supportにお問い合わせください）。
  • IBM Power11の継続的なオペレーションパターンは、計画された変更中もサービスの可用性を維持できるように設計されています。

これらの進歩は、AIが重要なエンタープライズ・ワークロードにおけるAIXの役割をサポートします。

自律時代：お客様とともに進化する基盤

AIXは、自動化とインテリジェンスがプラットフォーム・エクスペリエンスの中心となる新しい段階に入っています。これには以下が含まれます。

  • Ansible Lightspeedを搭載したwatsonxによって、パッチ適用、ポリシー適用、システムオペレーションのためのAnsibleロールによるオートメーションを拡張
  • IBM Power10およびPower11向けに最適化された、AI関連のライブラリーとフレームワークの成長を続けるエコシステムへのアクセス
  • AIXツールボックスには500以上のパッケージがあり、管理を簡素化するDNFベースのパッケージ管理を使用することで、より広範なオープンソースの拡張性を実現

これらの開発は、より自律的で洞察主導のオペレーションをサポートするために設計されたプラットフォームとしてのAIXの継続的な進化を反映しています。

将来に向けた設計

IBMが公開したAIXロードマップでは、プラットフォームへの継続的な投資とIBM Powerとの統合を概説しています。これには、セキュリティー、ハイブリッドクラウドの準備、ミッションクリティカルなワークロードのサポートに継続的に重点を置くことが含まれます。

AIXは、現代の企業が優先する次の品質を表し続けています。

  • 信頼性
  • 継続性
  • 実証済みのパフォーマンス
  • 将来を見据えた設計

