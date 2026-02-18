銀行、医療、政府、運輸などの業界において、AIXは組織がミッションクリティカルな環境に期待する安定性、セキュリティー、および運用継続性を一貫して提供してきました。
今日、企業がますますデータおよびAI駆動型のエンタープライズオペレーションへと進化する中で、AIXは、これらの新たなニーズをサポートするために設計されたインテリジェントな自動化対応基盤としての進歩を続けています。
AIXコミュニティー全体で、多くの専門家が初期の技術開発をこのプラットフォームにまで遡ります。AIXでは、SMITから論理ボリューム管理までのエンタープライズ管理の基礎を学び、実稼働環境の管理のエクスペリエンスを積みました。
この長年にわたる知識は引き続きAIXの価値の一部であり、組織は成熟したスキルと運用上の専門知識からメリットを受けることができます。
AIXの舞台裏では、次のような高レベルの安定性とセキュリティーが必要な環境で使用されてきました。
これらの例は、組織が運用インフラストラクチャーの一部としてAIXをどのように利用してきたかを反映しています。
AIXは、主要なインフラストラクチャー移行のプラットフォームとしても機能します。
AirbusがA220プログラムの全面的な所有権を取得したことで、PLM、ERP、MES、サプライヤーの各環境にまたがる100を超える相互接続システムを移行しました。AirbusはIBMと協力し、継続的な生産を維持しながら、この移行を約18カ月で完了しました。報告された成果には、決算プロセスの合理化とエンジニアリングの生産性の向上が含まれます
企業がモダナイズを進める中で、一貫した運用をサポートし、前進するための道筋を示すプラットフォームが必要となっています。AIXは以下を提供しています：
これらの機能は、最新の環境でのサポート運用継続性を支援します。
組織がデータ集約型でAI強化されたアプリケーションを導入するにつれて、インフラストラクチャーはサポートの一貫した性能と可用性を支援する必要があります。AIXは次の方法でこの方向性と連携しています。
これらの進歩は、AIが重要なエンタープライズ・ワークロードにおけるAIXの役割をサポートします。
AIXは、自動化とインテリジェンスがプラットフォーム・エクスペリエンスの中心となる新しい段階に入っています。これには以下が含まれます。
これらの開発は、より自律的で洞察主導のオペレーションをサポートするために設計されたプラットフォームとしてのAIXの継続的な進化を反映しています。
IBMが公開したAIXロードマップでは、プラットフォームへの継続的な投資とIBM Powerとの統合を概説しています。これには、セキュリティー、ハイブリッドクラウドの準備、ミッションクリティカルなワークロードのサポートに継続的に重点を置くことが含まれます。
AIXは、現代の企業が優先する次の品質を表し続けています。
AIX が組織のモダナイゼーションとAI準備の目標をどのようにサポートできるかはこちら。