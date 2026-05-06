Think 2026においてIBMは、IBM Sovereign Coreの一般提供開始を発表しました。これは、AI制御プレーン、継続的なコンプライアンス・エビデンス、管理されたエージェント型ワークフローを組み合わせた、すぐに導入可能なソブリン・ソフトウェア・プラットフォームです。企業、官公庁・自治体、サービス・プロバイダーが、データ、運用、ガバナンスを顧客自身で完全に管理しながら、AI対応のソブリン環境を導入・運用できるよう支援することを目的としています。

AMDはIBM Sovereign Coreのローンチ・パートナーとして、世界中のソブリンAIデプロイメントに高性能で信頼性の高いコンピューティングを提供します。IBMとAMDは、IBM Sovereign Coreを通じてソブリンAIのデプロイメントを実現するために協力しています。

IBM Sovereign Coreを使用することで、組織は最新AIに必要な性能を維持しながら、インフラストラクチャー、データ、ワークロード、オペレーション全体に継続的なソブリン管理を実装できます。AMDのCPUおよびGPUは重要な基盤を形成しており、クライアントはコンピューティング密度、アクセラレーション性能、効率性を損なうことなく、ソブリンAI環境をデプロイできます。

「本日は、IBMとの戦略的パートナーシップ拡大における重要な節目となります。両社の強みを結集することで、オープン・イノベーションを通じてエンタープライズ顧客の変革加速を支援します」と、AMDのEVP兼Chief Commercial OfficerであるPhilip Guido氏は述べています。「AMDのハイパフォーマンス・コンピューティング・ポートフォリオと、IBMのエンタープライズAI分野におけるリーダーシップ、さらにRed Hatのオープン・ハイブリッドクラウド・プラットフォームを組み合わせることで、お客様がより迅速に展開し、よりスマートに拡張し、実際のビジネス成果を生み出せるエンドツーエンドのAIソリューションを提供しています。」