ハイブリッドAI、エージェント型AI、ソブリンAIによって形作られる時代において、IBMとAMDは、エンタープライズ・コンピューティングのあるべき姿の青写真を共に描いています。
企業がAIを本番環境へ導入し、官公庁・自治体や規制対象業界がデジタル主権をより重視するようになる中、テクノロジーに関する意思決定は、制御性、透明性、性能を備えた信頼性の高いオープン・プラットフォームをますます重視するようになっています。この流れは、AMDとIBMが協業をさらに深める中で加速しています。両社は、業界をリードするAMDのCPUおよびGPUを、IBM Software、IBM Infrastructure、IBM Cloud、そしてRed Hatのオープン・ハイブリッド・プラットフォームと連携させることで、大規模なエンタープライズ・グレードのAIおよびHPCの提供を推進しています。
このコラボレーションは、AIとHPCには単なる性能以上のものが求められているという、市場の明確な現実を反映しています。求められているのは、ハイブリッド・デプロイメント、規制準拠、エンタープライズ・ガバナンスに対応できる、統合型のソブリン対応プラットフォームです。
Think 2026においてIBMは、IBM Sovereign Coreの一般提供開始を発表しました。これは、AI制御プレーン、継続的なコンプライアンス・エビデンス、管理されたエージェント型ワークフローを組み合わせた、すぐに導入可能なソブリン・ソフトウェア・プラットフォームです。企業、官公庁・自治体、サービス・プロバイダーが、データ、運用、ガバナンスを顧客自身で完全に管理しながら、AI対応のソブリン環境を導入・運用できるよう支援することを目的としています。
AMDはIBM Sovereign Coreのローンチ・パートナーとして、世界中のソブリンAIデプロイメントに高性能で信頼性の高いコンピューティングを提供します。IBMとAMDは、IBM Sovereign Coreを通じてソブリンAIのデプロイメントを実現するために協力しています。
IBM Sovereign Coreを使用することで、組織は最新AIに必要な性能を維持しながら、インフラストラクチャー、データ、ワークロード、オペレーション全体に継続的なソブリン管理を実装できます。AMDのCPUおよびGPUは重要な基盤を形成しており、クライアントはコンピューティング密度、アクセラレーション性能、効率性を損なうことなく、ソブリンAI環境をデプロイできます。
「本日は、IBMとの戦略的パートナーシップ拡大における重要な節目となります。両社の強みを結集することで、オープン・イノベーションを通じてエンタープライズ顧客の変革加速を支援します」と、AMDのEVP兼Chief Commercial OfficerであるPhilip Guido氏は述べています。「AMDのハイパフォーマンス・コンピューティング・ポートフォリオと、IBMのエンタープライズAI分野におけるリーダーシップ、さらにRed Hatのオープン・ハイブリッドクラウド・プラットフォームを組み合わせることで、お客様がより迅速に展開し、よりスマートに拡張し、実際のビジネス成果を生み出せるエンドツーエンドのAIソリューションを提供しています。」
AMDプラットフォーム上のIBM Sovereign Coreは、組織による以下の取り組みを支援します。
AMDは、AI、データ集約型ワークロード、ハイパフォーマンス・コンピューティング向けに最適化されたCPUおよびGPUアーキテクチャーによって、エンタープライズ・コンピューティング分野を引き続きリードしています。現在変化し、さらに加速しているのは、AMDのイノベーションがIBMのポートフォリオ全体により深く組み込まれている点です。
IBM SoftwareやRed HatからIBM Cloud、インフラストラクチャー・プラットフォームに至るまで、AMDのシリコン分野におけるリーダーシップは、実稼働対応のエンタープライズ価値へと変換されつつあります。このより緊密な統合により、AMDアーキテクチャーを活用するクライアントは、従来型データセンター、ハイブリッド環境、ソブリン・プラットフォーム全体にわたって、一貫した形でワークロードをデプロイできます。
IBM Softwareは、エンタープライズ向けAMD価値の向上において、ますます戦略的な役割を果たしています。IBMは、オートメーション、アプリケーション・モダナイゼーション、データ、AIの各分野において、AMDベース環境向けのソフトウェア・ポートフォリオを最適化し続けています。これにより、お客様はインフラストラクチャーのパフォーマンスを、測定可能なビジネス・インパクトへと結び付けることができます。
Red Hat Enterprise Linux、Red Hat OpenShift、Red Hat AI Enterpriseと組み合わせることで、このソフトウェア基盤は組織に次のようなメリットをもたらします。
この柔軟でオープンなKubernetesネイティブ・アプローチは、ポータビリティーを確保すると同時に、規制対象およびミッションクリティカルなAIユースケースに必要な運用上の信頼性を組織にもたらします。
IBMの長年の目標は、ミッションクリティカルなエンタープライズ・システムを、測定可能なビジネス成果を提供するインテリジェントで自律的なプラットフォームに変革することです。コア・データ・プラットフォームが、受動的な記録システムから、エージェント駆動型AIオペレーションにおける能動的かつ管理可能な存在へと進化する中、この戦略を最も具体的に体現しているのがIBM Db2の進化です。
今年初めにリリースされたIBM Db2 Genius Hubは、保守、自己修復、インシデント対応全体にわたるAI主導のヒューマン・イン・ザ・ループ運用を導入することで、Db2をエージェント型AI時代に対応した自律型データベースとして再定義しています。これにより、データベース管理は事後対応型のトラブルシューティングから、事前対応型の自律運用へと移行し、手作業による工数、コスト、解決までの時間を大幅に削減します。
IBMは、パイロット顧客の要件を満たすため、AMD Instinct™ MI300X上でDb2 Genius Hubの検証を実施しており、現在はMI355Xでのテストも進行中です。これは、スケーラブルかつ管理された自律型データ運用の基盤として、AMDアクセラレーテッド・コンピューティングをさらに強化するものです。
企業や公共部門の組織には、大規模運用に耐えうる信頼性の高いAIプラットフォームが求められています。AMD EPYC CPUとInstinct GPUを搭載したIBM Cloudは、AIモデルのトレーニングと推論のための強力な基盤を提供すると同時に、規制、データ・レジデンシー、データ主権の要件に対応したデプロイメント・モデルをサポートします。
Red Hat AI Enterpriseと組み合わせることで、高い性能とガバナンスを維持しながら、独自のスタックへの依存を軽減できるオープンでポータブルなAIソリューションを構築できます。
電子設計自動化（EDA）、高度なシミュレーション、科学技術計算など、高性能が求められるワークロード向けに、IBM Cloud上の第5世代AMD EPYC™プロセッサーは、持続的なHPC性能に必要なコア密度、メモリー帯域幅、効率性を提供することが期待されています。
IBMのインフラストラクチャーとサービスは、エンタープライズ向けスケジューリング、信頼性、ライフサイクル管理によってAMD CPUの機能を強化し、ハイブリッド環境および規制環境全体にわたって、ミッションクリティカルなHPCワークロードをサポートします。
ThinkにおいてIBMとAMDは、AIエージェント、大規模言語モデル（LLM）、HPCワークロードがますます分散化された環境全体へ拡大する中、エージェント型AI時代によってインフラストラクチャー要件がどのように変化しているかを強調しました。「IBM CloudとAMDで“Compute Anywhere”AI戦略を構築する」と題したセッションでは、IBMとAMDの長年にわたるパートナーシップが、クラウドおよびオンプレミス環境全体で高性能とシームレスなポータビリティーを両立する、ハイブリッドAI向けの“Compute Anywhere”基盤をどのように実現しているかが紹介されました。
このセッションでは、AMD Instinct™ GPUとPollara 400G AIネットワーキングの組み合わせにより、業界をリードするHBM容量および帯域幅を活用した高スループットのAIトレーニングと推論が可能になること、さらにAMD EPYC™プロセッサーがハイブリッド汎用ワークロードおよびHPCワークロード向けに、効率的かつ安全なバックボーンを提供することが示されました。
IBM watsonxとRed Hat OpenShiftを使用することで、組織はパブリッククラウドおよびプライベートクラウド全体にわたって単一のAIライフサイクルをオーケストレーションできるようになります。これにより、高いパフォーマンス、オープン性、制御性を大規模に維持しながら、運用を簡素化できます。
最新のAI環境には、すぐに利用可能な設計のデータ基盤が必要です。IBM Fusionは、導入後すぐに実稼働環境で利用可能な、事前統合済みのソフトウェア定義型AIデータ・プラットフォームを提供します。IBM Fusionは、検証済み構成、自動化されたデプロイメント、統合ライフサイクル管理によって、AIデータ環境の構築・運用に伴う複雑さや摩擦を排除し、組織がカスタム・エンジニアリングなしで完全なデータ・プラットフォームを迅速かつ一貫して立ち上げられるようにします。
IBM FusionとIBM Storage Scaleを組み合わせてデプロイすることで、最も要求の厳しいAIおよびHPCワークロードにも対応できる、スケーラブルなデータ・プラットフォームを提供します。高スループット、低遅延のデータ・サービスにより、AMDのCPUとGPUはトレーニング、推論、計算集約型シミュレーションで最大限に活用されます。導入をさらに加速するため、IBMはAMDクライアント向けに、IBM Storage ScaleとAMD Instinct MI355X GPUを組み合わせたリファレンス・アーキテクチャーを開発しています。これにより、AI性能を大規模に拡張するための実稼働対応アプローチを提供し、デプロイメント・リスクを低減するとともに、価値実現までの時間短縮を支援します。
IBM Fusionは、AIと分析を支える高品質なデータを継続的に提供し、実稼働環境でAIを大規模に実行するために必要なエンタープライズ・データ・サービスを提供します。このプラットフォームには、バックアップとリストア、ディザスター・リカバリー、さらにポリシー主導のレジリエンスなど、ハイブリッドおよびソブリン環境のデプロイメント全体に対応したデータ保護機能が組み込まれています。コンテンツ認識型ストレージ・サービスにより、効率的なデータ配置、ライフサイクル管理、アクセス制御が可能になります。また、ベクター対応データ・サービスは、埋め込みベクトルやセマンティック検索に依存する新たなAIワークフローをサポートします。これによりIBM Fusionは、単なる拡張性だけでなく、長期的なエンタープライズ運用にも対応したターンキー型AIデータ・プラットフォームとなっています。
IBMとAMDはコラボレーションを拡大し、2025年半ばに、量子コンピューターとハイパフォーマンス・コンピューティングの強みを統合するというIBMのビジョンに基づいた、次世代コンピューティング・アーキテクチャーの開発計画を発表しました。このビジョンは、「量子中心スーパーコンピューティング」として知られています。
IBMとAMDの連携により、IBMの量子コンピューティング分野におけるリーダーシップと、AMDのCPU、GPU、アクセラレーター、HPCアーキテクチャーにおける強みが結集され、単一のコンピューティング・パラダイムだけでは解決できない問題への対応が可能になります。
IBMとAMDは、量子システムをスタンドアロン・プラットフォームとして扱うのではなく、量子と古典を組み合わせたハイブリッドなワークフローに重点を置いており、処理内容に応じて最適なコンピューティング・パラダイム上で実行します。このモデルでは、量子コンピューターが分子シミュレーションや最適化など、本質的に量子的な問題に対応する一方で、AMDを活用した古典コンピューティング・システムが、大規模データ処理、AI、数値計算を担います。これにより、飛躍的に高速かつ高精度な結果を実現できます。
AMD社、Red Hat社、そしてIBMによる、シリコン、ソフトウェア、インフラストラクチャー、クラウド、そして現在はIBM Sovereign Coreにまで広がるコラボレーションにより、エンタープライズAIおよびソブリンAI向けの強力なプラットフォームが実現されています。
このコラボレーションにより、組織は次のことが可能になります。
これは、次なる成長フェーズの始まりを示しています。AMDを活用したイノベーションは、ハイブリッドAIおよびソブリンAI向けに設計された、オープンで信頼性が高く、エンタープライズ対応のプラットフォームとしてIBMを通じて提供されています。
Thinkで発表されたIBM Sovereign Coreのプレス・リリースを読む
IBM、“Introducing IBM Sovereign Core: A new software foundation for sovereignty”、2026年1月15日。
Techaisle、“The unseen engine: IBM’s three‑way partnership strategy is its secret weapon in the enterprise AI race”。
IBM、“IBM and AMD Collaborate with Zyphra on Next‑Generation AI Infrastructure”、2025年10月1日。
AMD、“IBM and AMD Join Forces to Build the Future of Computing”、2025年8月26日。
Red Hat、“Red Hat and AMD Strengthen Strategic Collaboration, Expand Customer Choice for AI and Virtualization Across the Hybrid Cloud”、2025年5月20日。