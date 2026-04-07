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ALTK-Evolve：AIエージェント向けのオンザジョブ学習がビルダー向けに提供開始

エージェントを賢くする理想的な方法が誕生しました。ALTK-Evolveでは、作業中に1つずつタスクを実行しながら学習します。

公開日 2026年04月7日

ALTK-Evolveは、エージェントのエクスペリエンスを再利用可能なジャスト・イン・タイムのガイダンスに変える実用的なフレームワークです。このアプローチにより、現実的な複数ステップのタスク（特に困難なタスク）における信頼性が向上し、一般的なエージェント・スタックとスムーズに統合できます。

ほとんどのエージェントは昨日のトランスクリプトを読むことができます。しかし、ドメインの根本的な原則を学習するのは苦労します。この影響は、繰り返しの間違い、インプットが変化した際の不安定な行動、教訓の新しい状況への伝達の不足として現れます。

ALTK-Evolveの導入により、エクスペリエンスから得た洞察を、エージェントがタスク全体に適用できるポータブル・ガイダンスに収集することで、ギャップを埋めます。システムはログを再生するのではなく、ログから学習し、重要なパターンを促進してノイズを排除するため、新しい実行はそれぞれ、前のものよりも少しスマートに始まります。

実行を再利用可能なノウハウに変える

その中核として、このフレームワークは、生の実行トレースを実践的なノウハウに変換します。エージェントがタスクを完了すると、インタラクションのトレース（思考、ツール呼び出し、成果）を分析し、単発的な手順ではなく、汎用性の高いルールを導き出します。これらの候補ルールは、頻度、影響力、信頼性について評価されます。有用なものだけが長期にわたって保管されます。

新しいタスクが開始されると、ランタイムは手元のツールとコンテキストに関連するガイダンスを正確に取得し、アクションが実行される際にそれを適用します。その結果、プロンプトに圧倒されることなく、判断力が洗練された、無駄のないメモリーが得られます。

このシステムは、チームの状況に応じて対応します。軽量構成から始めて、ワークフローを素早く体験することができます。可視性を高めたい場合は、既存のReActスタイルのエージェントにローコードのトレース機能を追加するか、カスタム・ランタイムに深く統合して、完全なオブザーバビリティーと制御を実現できます。どちらの方法を選んでも、重要な点は変わりません。実際の仕事から継続的に学び、その教訓を必要なときに正確に適用することです。

成果：より困難なタスクでは、より信頼できるエージェントを

App Worldでは、エージェントが現実的な多段階APIタスクを完了し、メモリー・システムによるジャスト・イン・タイム・ガイダンスを追加することで、シナリオ目標達成率が全体で+8.9ポイント向上し、最も難しいタスクで最大の増加（+14.2）が見られます。これらの改善は、記憶化ではなく真の一般化を反映したものです。エージェントはシナリオ間でより一貫性があり、制御フローが複雑になっても「不安定性」が軽減されました。

ALTK-Evolveには以下の4つの主要なメリットがあります。

  1. このリリースは、エージェントシステムからの信頼できる成果を必要とする実務者向けに構築されています。開発者は、スタックを再設計することなく、簡単にメモリーを追加できます。
  2. 企業のチームは、本番環境での動作がより安定していることを確認でき、エージェントが成功または失敗する理由について、より明確な洞察を得ることができます。
  3. 継続的学習を研究する研究者たちは、実務知識を抽出・評価・分析するための再現性のある枠組みを得ることができます。
  4. オープンソースの貢献者は、新しい抽出ツール、スコアラー、ストラテジーで拡張できる基盤が得られます。

数分で改善ループを体験

Claude CodeやIBM® Bobなどの既存のエージェントで、改善ループを数分で体験できるよう、軽量なセットアップを試してみてください。

ReActスタイルのエージェントでローコード・トレースを有効にして、思考、行動、成果を視覚化し、トレースを同期して実践的な改善ガイドラインを生成します。

計画、ツール呼び出し、中間状態に対する完全なオブザーバビリティーが必要な場合は、カスタム・ランタイムと深く統合します。

ALTK-Evolveの詳細はこちら

Vatche Isahagian

Senior Research Scientist

Vinod Muthusamy

Principal Research Scientist

その他の著者：Jayaram Radhakrishnan氏（シニア・リサーチ・サイエンティスト）、Punleuk Oun氏（ソフトウェア・エンジニア）、Gaodan Fang氏（ソフトウェア・エンジニア）、Gegi Thomas氏（STSM）