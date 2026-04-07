ALTK-Evolveは、エージェントのエクスペリエンスを再利用可能なジャスト・イン・タイムのガイダンスに変える実用的なフレームワークです。このアプローチにより、現実的な複数ステップのタスク（特に困難なタスク）における信頼性が向上し、一般的なエージェント・スタックとスムーズに統合できます。

ほとんどのエージェントは昨日のトランスクリプトを読むことができます。しかし、ドメインの根本的な原則を学習するのは苦労します。この影響は、繰り返しの間違い、インプットが変化した際の不安定な行動、教訓の新しい状況への伝達の不足として現れます。

ALTK-Evolveの導入により、エクスペリエンスから得た洞察を、エージェントがタスク全体に適用できるポータブル・ガイダンスに収集することで、ギャップを埋めます。システムはログを再生するのではなく、ログから学習し、重要なパターンを促進してノイズを排除するため、新しい実行はそれぞれ、前のものよりも少しスマートに始まります。