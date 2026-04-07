エージェントを賢くする理想的な方法が誕生しました。ALTK-Evolveでは、作業中に1つずつタスクを実行しながら学習します。
ALTK-Evolveは、エージェントのエクスペリエンスを再利用可能なジャスト・イン・タイムのガイダンスに変える実用的なフレームワークです。このアプローチにより、現実的な複数ステップのタスク（特に困難なタスク）における信頼性が向上し、一般的なエージェント・スタックとスムーズに統合できます。
ほとんどのエージェントは昨日のトランスクリプトを読むことができます。しかし、ドメインの根本的な原則を学習するのは苦労します。この影響は、繰り返しの間違い、インプットが変化した際の不安定な行動、教訓の新しい状況への伝達の不足として現れます。
ALTK-Evolveの導入により、エクスペリエンスから得た洞察を、エージェントがタスク全体に適用できるポータブル・ガイダンスに収集することで、ギャップを埋めます。システムはログを再生するのではなく、ログから学習し、重要なパターンを促進してノイズを排除するため、新しい実行はそれぞれ、前のものよりも少しスマートに始まります。
その中核として、このフレームワークは、生の実行トレースを実践的なノウハウに変換します。エージェントがタスクを完了すると、インタラクションのトレース（思考、ツール呼び出し、成果）を分析し、単発的な手順ではなく、汎用性の高いルールを導き出します。これらの候補ルールは、頻度、影響力、信頼性について評価されます。有用なものだけが長期にわたって保管されます。
新しいタスクが開始されると、ランタイムは手元のツールとコンテキストに関連するガイダンスを正確に取得し、アクションが実行される際にそれを適用します。その結果、プロンプトに圧倒されることなく、判断力が洗練された、無駄のないメモリーが得られます。
このシステムは、チームの状況に応じて対応します。軽量構成から始めて、ワークフローを素早く体験することができます。可視性を高めたい場合は、既存のReActスタイルのエージェントにローコードのトレース機能を追加するか、カスタム・ランタイムに深く統合して、完全なオブザーバビリティーと制御を実現できます。どちらの方法を選んでも、重要な点は変わりません。実際の仕事から継続的に学び、その教訓を必要なときに正確に適用することです。
App Worldでは、エージェントが現実的な多段階APIタスクを完了し、メモリー・システムによるジャスト・イン・タイム・ガイダンスを追加することで、シナリオ目標達成率が全体で+8.9ポイント向上し、最も難しいタスクで最大の増加（+14.2）が見られます。これらの改善は、記憶化ではなく真の一般化を反映したものです。エージェントはシナリオ間でより一貫性があり、制御フローが複雑になっても「不安定性」が軽減されました。
ALTK-Evolveには以下の4つの主要なメリットがあります。
Claude CodeやIBM® Bobなどの既存のエージェントで、改善ループを数分で体験できるよう、軽量なセットアップを試してみてください。
ReActスタイルのエージェントでローコード・トレースを有効にして、思考、行動、成果を視覚化し、トレースを同期して実践的な改善ガイドラインを生成します。
計画、ツール呼び出し、中間状態に対する完全なオブザーバビリティーが必要な場合は、カスタム・ランタイムと深く統合します。
その他の著者：Jayaram Radhakrishnan氏（シニア・リサーチ・サイエンティスト）、Punleuk Oun氏（ソフトウェア・エンジニア）、Gaodan Fang氏（ソフトウェア・エンジニア）、Gegi Thomas氏（STSM）