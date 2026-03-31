IBM Z上のAI：エンタープライズ・イノベーションの未来を開拓

ここ数年、AIは急速に進化しており、IBM Zもそれに伴い進化しています。このプラットフォームは、安全なオーケストレーションから専用のオンプラットフォーム・アクセラレーターまで、エージェント型AI対応で、AI支援型の開発者エクスペリエンスを提供します。

これは、生産性を向上させ、効率を高め、リスクを軽減するために、今日から価値を提供できるイノベーションです。クライアントは、デジタル・トランスフォーメーションの加速、保険予測の強化、リアルタイムでのより多くの不正行為の捕捉、ITスキルの活性化などを実現してきました。

今後、IBMではよりシンプルでAIファーストのエクスペリエンスを提供するためにフルスタックを変革し、アプリケーションとデータのさらなる価値を解き放つためにAIのオプションを拡張しています。