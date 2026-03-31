IBM Z上のAI：エンタープライズ・イノベーションの未来を開拓

今日は、IBM Z向けのAIについて新しい視点を持ち、未来が垣間見える情報を共有します。以下のロードマップは、インフラストラクチャーから運用レベル、アプリケーション、データに至るまで、IBMが実現する価値の「フルスタック」ビューを提供しています。
ここ数年、AIは急速に進化しており、IBM Zもそれに伴い進化しています。このプラットフォームは、安全なオーケストレーションから専用のオンプラットフォーム・アクセラレーターまで、エージェント型AI対応で、AI支援型の開発者エクスペリエンスを提供します。
これは、生産性を向上させ、効率を高め、リスクを軽減するために、今日から価値を提供できるイノベーションです。クライアントは、デジタル・トランスフォーメーションの加速、保険予測の強化、リアルタイムでのより多くの不正行為の捕捉、ITスキルの活性化などを実現してきました。
今後、IBMではよりシンプルでAIファーストのエクスペリエンスを提供するためにフルスタックを変革し、アプリケーションとデータのさらなる価値を解き放つためにAIのオプションを拡張しています。
IBM Zは、ミッションクリティカルなワークロードに不可欠な高スループット、低遅延のインフラストラクチャーを提供します。AIが最新の要件へと進化する中、IBM Zは、ハードウェア、運用統合、およびユーザーがデータを最大限に活用できるようにするソフトウェアを含む完全に統合されたアプローチにより、これらのデータ・パイプラインとワークロードをサポートする独自の地位を確立しています。
IBM Zは、高度なハードウェア設計と主要な機能を主要な機能としており、中でも特筆すべきは、オンチップAIアクセラレータを搭載したTelumおよびTelum IIプロセッサです。さらに最近では、マルチモデルやAIオプションの拡張性を強化し、より高度な機能を提供するために、 IBM Spyre™ Acceleratorが導入されました。これらの機能により、プラットフォーム上で直接、リアルタイムの推論とモデルの実行が可能になり、安全で整合性の高いデータ環境と、クライアントが必要とする拡張性と性能を組み合わせることができます。
IBM Zは高速かつ大規模なトランザクション処理で最もよく知られているものの、AIによって、同じトランザクションをリアルタイムで処理できる新しい機能（例：生成AIによる高度な不正アクセス検知や保険金請求管理など）が実現しています。IBM Zは現在、生成AIソリューションを活用して、開発者、オペレーター、プログラマーがプラットフォームを管理する方法を簡素化および最適化しています。
AIを導入したプログラムを開発する機会は現在から利用でき、PoCやプロジェクトだけでなく、戦略的な取り組みをサポートします。
2022年にTelumプロセッサーを発売して以来（機械学習機能はそれ以前から利用可能でした）、IBMはエンタープライズAIの価値を大規模に実現する最前線に立ってきました。
AIの導入は拡大し、データ量は急速に増加していますが、真の差別化価値が得られるのはこれからです。企業は、価値とROIを最大化するために、プロセスと運用モデルを変革する必要があります。Enterpriseトランスフォーメーションは一朝一夕に実現するものではありません。ビジョン、計画、反復的なアプローチ、そしてもちろん適切なプラットフォームが必要です。
インフラストラクチャー、ソフトウェア、ツールの未来を理解することは成功にとってクリティカルです。
AIを導入したエンタープライズ・プログラムは、ビジネス機能、プロセス、システム全体にわたって人工知能を統合し、よりスマートな意思決定、自動化、イノベーションを推進する、組織内の真に戦略的な取り組みです。AIをツールとして扱うのではなく、AI導入プログラムによって、AI機能が企業のオペレーションの中核に組み込まれます。
現在、IBM Zには幅広いAIユースケースが存在し、それぞれがプラットフォーム上のデータにAIを導入するという独自の強みを最大限に活用するように設計されています。IBM Zでイノベーションを選択することで、現在および今後数年間にわたってAIの価値と投資を最大化できます。
このロードマップの進捗に合わせて、最新情報を随時投稿していきます。まずは、AI for Zの新機能についてはこちらをご覧ください。
モダナイズされたメインフレームがどのようにAI対応を実現しているかについて、詳細はこちらをご覧ください。