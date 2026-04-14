他の業界と同様に、スポーツ・リーグ、チーム、トーナメントは、選手の分析、ファン視聴率など、気の遠くなるような量のデータを生成します。しかし最近まで、そのデータの多くは、他のほとんどの成熟した業界と比較して、スポーツ界では十分に活用されていないままでした。AIは今、そのパラダイムを変え、ゲームを完全に変えています。
チーム、リーグ、放送局などにおいて、AI は意思決定を変えつつある主要なプレーヤーになりつつあります。スポーツ業界は、これらのスポーツ団体をフルタイムで年間を通しての大規模なビジネス・チャンスとして扱う、新たに立ち上げられたスタートアップ企業の波から莫大な利益を得る立場にあります。
このトランスフォーメーションを推進しているスタートアップは、段階的な改善を築いているわけではありません。彼らは大規模なトランスフォーメーションに適したセクターの基盤となるアーキテクチャーを定義しており、これまで測定不可能だったものを今度は測定可能なものにしています。
これは何を意味し、スポーツ団体にとってチャンスはどこにあるのでしょうか？
スポーツ・ビジネスのエコシステム全体で多くのイノベーションが起こる中、競争上の優位性は、組織のチームがAIをどれだけ効果的に活用するかにますますかかっています。
IBMは35年以上にわたり、マスターズ、ウィンブルドン、全米オープン、F1、UFCなど、世界で最も象徴的なスポーツ団体にとって信頼できるイノベーションパートナーであり続けています。IBMは、世界がスポーツを観戦し、分析し、スポーツと関わる方法を形作ってきました。そして、私たちはこの業界が世代的な転換点に差し掛かっていると考えています。
スポーツとテクノロジーが交差する領域で活動するスタートアップ企業は、孤立した機能を開発しているわけではありません。彼らは、世界のスポーツ・エコシステムが何十年にもわたってどのように機能するかを定義するデジタル・インフラストラクチャーを構築しています。
IBM Sports Tech Startup Challengeでは、Web Summit Rio、Web Summit Vancouver、Web Summit Lisbonでの展示に加え、ニューヨークやサンフランシスコで開催されるa16z Tech Week 2026などの主要なテック￥イベントでも展示が行われます。これらの展示会は、イノベーションが生まれる場として創業者たちにプラットフォームを提供し、スタートアップ企業が世界中の熱心な聴衆を前に自社のソリューションをアピールする機会となります。
展示会は、メディアや一般の人々だけでなく、IBM VenturesやIBM Sports & Entertainment Partnershipsチームの主要な意思決定者、ベンチャー・キャピタル・ファンド、そして指針や有意義な人脈を提供できるテクノロジー・リーダーたちにもアピールする場となります。
2026年末には、IBMの裁量により、スタートアップ企業がWeb Summit Lisbonで開催されるIBMスポーツ・テック・スタートアップ賞コンペティションに招待され、自社のスポーツ・テック・ソリューションを発表し、賞を競う機会が与えられる可能性があります。プレゼンテーションは、 IBM VenturesおよびIBM Sports & Entertainment Partnershipsチームの幹部、著名なアスリート、VC業界のリーダーによって審査されます。
受賞したスタートアップ企業は、IBM Sports and Entertainment Partnershipsチームと共同で、最高10万米ドル相当の概念実証を受け取ることができます。
IBM Sports Tech Startup Challengeは、単なるプレゼンテーション・コンテストではありません。これは、スポーツにおける次世代AIの出発点です。
IBM Venturesは、スポーツ・ビジネスの強化に特化したスポーツ・テクノロジー分野の成長段階にあるスタートアップ企業（シード段階からシリーズBまで、MVP段階からシード段階までは対象外）に注力しています。IBM Venturesは評価において、戦略的関連性、チーム構成、製品の品質、市場規模、財務状況などの要素を考慮します。
私たちはイノベーションが生まれる場所で創業者たちと会っています。世界中の公式Webサミット・イベントからNYやSFのテック・ウィーク、イギリス・グランプリやウィンブルドンなどの世界的な主要なスポーツ・イベントの補足まで、IBMは展示会を主催し、世界で最もエキサイティングなAI駆動型スポーツ・スタートアップ企業を出現させます。
ぜひ会場でお会いしましょう。以下からお申し込みいただき、当社の展示会イベントにご参加ください。
IBM Venturesでは、スポーツの未来に投資するだけでなく、その未来を築くお手伝いをしています。私たちは、世界中のスポーツ組織に有意義な競争的、運営的、商業的成果をもたらすエンタープライズ対応のAI搭載ソリューションを開発する先見の明のある創設者を求めています。スポーツ・テクノロジーの新時代を形作るグローバルなスタートアップ企業様からのご連絡をお待ちしております。
競技の未来を一緒に築いていきましょう。
ディスカバリー・プログラムの展示会は、スタンドアロンの公開のみのイベントです。展示会への参加、または参加者もしくは受賞者として選出されたことは、招待制のWeb Summit Lisbon Prize Challengeへの参加資格、優先権、ランク、または昇格を保証するものではありません。 招待はIBMの裁量のみに基づいて行われます。
展示会へのご参加または受賞は、Web Summit Lisbon Prize Challengeへの招待、または投資、概念実証、商業的パートナーシップ、またはIBMとの現在または将来のビジネス関係を保証するものではありません。
概念実証に関するあらゆる取り組みは、IBMの社内要件、該当する承認、および相互に合意した作業範囲記述書を含む、別途締結される正式な契約の締結を条件とします。
参加には、適用される現地の法律および公式のプロモーション条件および規則が適用されます。