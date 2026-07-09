watsonx.governanceの新しいAI Asset Discovery機能により、組織は開発環境とデプロイメント環境全体にわたって、管理されていないAIエージェント、ツール、MCPサーバー、および基盤モデルを特定できます。これにより、シャドーAIをガバナンスされたワークフローに組み込み、AIの導入が加速する中でもリスク管理チームが可視性を維持できるよう支援します。
IBM watsonx.governanceの新しいAI Asset Discovery機能により、組織は開発環境とデプロイメント環境全体にわたって、管理されていないAIエージェント、ツール、MCPサーバー、および基盤モデルを特定できます。これにより、シャドーAIをガバナンスされたワークフローに組み込み、AIの導入が加速する中でもリスク管理チームが可視性を維持できるよう支援します。AI エージェントを自動的に検出し、名前、説明、バージョン、デプロイメント環境、接続されたツール、MCPサーバー、基盤モデル、および連携エージェントなどのメタデータを収集します。
AI Asset Discoveryは、ガバナンス・チームがこれらのアセットを手作業で特定して文書化する代わりに、IBM watsonx.governance内で継続的に検出して一覧化します。これにより、組織のAI環境をより正確かつ包括的に把握できるようになるとともに、ガバナンス・プロセスにまだ組み込まれていないAIシステムをガバナンス・チームが特定するのに役立ちます。
シャドーITと同様に、シャドーAIとは、最も広い意味では、従業員が未承認のAIアプリケーションを使用する場合のように、正式なガバナンス・プロセスの外で運用されるシステムの利用を指します。しかし近年では、ガバナンスによる可視性が十分に確保されないまま、社内チームがAIエージェントを構築し、新しい基盤モデルを統合し、MCPサーバーを接続し、自律型ワークフローを展開することも含まれるようになっています。
組織が生成AIやエージェント型AIの取り組みを拡大するにつれて、ガバナンス・チームは可視性に関する課題の増大に直面しています。新しいAIシステムは、従来のガバナンス・プロセスが対応できる速度を上回るペースで、事業単位、開発チーム、イノベーション・プログラム全体で構築されています。
「ほとんどの組織は、従来のインベントリー・カタログを使ってこの課題に対応しようとしてきました。しかし、それでも自社でAIがどこで利用されているのか把握できていない27%の組織に含まれてしまっています。問題は、保有している資産を把握することだけではありません。重要なのは、それらを取り巻くエンタープライズ全体のコンテキストを理解することです」と、IBM Think 2026で、Maryam Ashoori氏（IBM製品・エンジニアリング担当バイス・プレジデント兼IBM Master Inventor）は述べています。
ほとんどのガバナンス・プログラムでは、ユースケースの提出、インベントリー、アンケート、および自己申告に基づいて、組織内にどのようなAIが存在するかを把握しています。これらのアプローチは従来の機械学習システムには有効ですが、エージェント型AIのエコシステムが複雑化するにつれて、維持することがますます難しくなります。
真の可視性は、従来型のカタログでは実現できません。AIエージェントでは、エージェントを取り巻くより広範なシステム、すなわち基盤モデル、ツール、MCPサーバー、および関連するコラボレーター・エージェントを理解することを意味します。
このような広範なコンテキストが重要なのは、エージェントのリスク・プロファイルが、エージェント自体だけでなく、さまざまな要素によって形成されるためです。リスク・プロファイルは、エージェントの意図された用途、構成された依存関係、関連するモデル、および承認された用途で必要となる統制に左右されます。
AI Asset Discoveryは、エージェント・プラットフォームから、チームがエージェントを構築またはデプロイしている環境までの関係性を組織が可視化できるよう支援します。これにより、ガバナンス・チームは、単一のエージェントとその用途だけに限定された見方ではなく、AI システム全体をより包括的に把握できるようになります。
可視性は、ユースケース、リスク、統制、ポリシー、ビジネス成果といった重要なガバナンス・コンテキストと結び付くことで、真価を発揮します。
AIを活用したセマンティック類似性を利用して、watsonx.governance AI Asset Discovery は、検出されたAI資産が既存の記録と一致するか、それとも新しい資産としてオンボーディングすべきかをチームが判断できるよう支援します。リンクまたはオンボーディングが完了すると、関連するワークフローが自動的にトリガーされ、チームによるリスク管理、統制の特定、証拠の収集、およびビジネス価値の評価を支援します。
これにより、資産、ユースケース、リスク、および統制を横断した関連性を維持しながら、検出からガバナンスまでの実行可能なプロセスが実現されます。組織は、AIが適切にガバナンスされているかどうかだけでなく、望ましいビジネス成果に沿っているかどうかも評価できます。
AIシステムは急速に進化します。チームは、機能の反復的な改善に合わせて、エージェントの構成を更新したり、基盤モデルを変更したり、設計時のツール参照を追加したり、MCPサーバーの構成を更新したり、コラボレーター・エージェントとの関係を変更したりする場合があります。
定期的な自己証明情報のみに依存しているガバナンスは、誤った安心感を生み出す可能性があります。継続的な検出がなければ、AIシステムが新たなリスクや未軽減のリスクをもたらすような変更を受けたことに、組織が気付かない可能性があります。
AI Asset Discoveryは、AI資産を継続的にスキャンし、検出された更新内容を watsonx.governanceに自動的に反映することで、このようなガバナンスの乖離を抑制します。何がいつ変更されたかを記録するアクティビティー・ログにより、ガバナンス・チームは監査可能な記録を維持するとともに、ガバナンスのシステム・オブ・レコードを現在のAI資産の状態と整合させることができます。
これにより、組織は変更をより早期に特定し、適用されるリスクと統制を再評価するとともに、進化するAIシステムをより正確に把握し続けることができます。
存在を把握していないAIをガバナンスし、測定し、改善することはできません。効果的なガバナンスには、AIを取り巻く関係性、つまり、エージェントがどのように設計され、何に依存し、ユースケース、リスク、統制、およびビジネス成果とどのようにつながっているかを理解することも必要です。
IBM watsonx.governance AI Asset Discoveryを活用することで、チームはリスクの特定、統制の実現、およびビジネス価値の評価に注力できる一方で、組織はシャドーAIを可視化し、より高い確信、透明性、および制御性をもってAIをガバナンスできるようになります。
次のプラットフォームでAI資産の検出を開始する方法をご覧ください。