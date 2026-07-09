シャドーITと同様に、シャドーAIとは、最も広い意味では、従業員が未承認のAIアプリケーションを使用する場合のように、正式なガバナンス・プロセスの外で運用されるシステムの利用を指します。しかし近年では、ガバナンスによる可視性が十分に確保されないまま、社内チームがAIエージェントを構築し、新しい基盤モデルを統合し、MCPサーバーを接続し、自律型ワークフローを展開することも含まれるようになっています。

組織が生成AIやエージェント型AIの取り組みを拡大するにつれて、ガバナンス・チームは可視性に関する課題の増大に直面しています。新しいAIシステムは、従来のガバナンス・プロセスが対応できる速度を上回るペースで、事業単位、開発チーム、イノベーション・プログラム全体で構築されています。

「ほとんどの組織は、従来のインベントリー・カタログを使ってこの課題に対応しようとしてきました。しかし、それでも自社でAIがどこで利用されているのか把握できていない27%の組織に含まれてしまっています。問題は、保有している資産を把握することだけではありません。重要なのは、それらを取り巻くエンタープライズ全体のコンテキストを理解することです」と、IBM Think 2026で、Maryam Ashoori氏（IBM製品・エンジニアリング担当バイス・プレジデント兼IBM Master Inventor）は述べています。