IBM watsonx.data intelligenceは、セルフマネージド環境において、AIエージェントに信頼できるコンテキストを提供します

エージェント・スキルは、一般的なデータ・タスクを実行するための再利用可能なワークフローをAIエージェントに提供します。AIエージェントは各ステップを個別に判断するのではなく、実際の業務の進め方を反映した事前定義済みのシーケンスに従って処理を実行します。これらのシーケンスは、類似したシナリオにも適用できます。

これらのワークフローには、次のようなタスクが含まれます。

データ・プロダクトの作成

データ・カタログ化とメタデータの拡充

リネージュの分析と影響分析

これらのタスクの多くには、複数のツール、依存関係、および順序立てて実行するステップが含まれます。明確なガイダンスがなければ、実行に一貫性が失われ、ステップが抜け落ちたり、順序どおりに実行されなかったりする可能性があります。

エージェント・スキルは、ステップごとのアクションや、それを支えるベスト・プラクティスを含め、この作業をどのように実行すべきかを定義します。これらのワークフローは再利用できるため、繰り返し適用できます。これにより、一貫性を向上させるとともに、その都度プロセスを設計したり調整したりする必要がなくなります。

通常であれば複数のツール間の調整が必要となるタスクも、単一のガイド付きワークフローで処理できます。これにより、手作業を削減するとともに、より予測可能な成果を実現できます。