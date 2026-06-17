IBM watsonx.data intelligenceは、セルフマネージド環境において、AIエージェントに信頼できるコンテキストを提供します

IBMは、watsonx.data intelligenceにおいてエージェント型データ・インテリジェンスを発表します。これにより、AIエージェントは、エンタープライズ・データを検出、理解、および活用するために必要な、信頼できるコンテキストにアクセスできるようになります。
AIエージェントは、組織の業務に急速に組み込まれ、タスクの自動化、情報の分析、および意思決定の迅速化を担うようになっています。しかし、その有効性は1つの重要な要因に左右されます。それは、信頼でき、十分に理解されたデータにアクセスできることです。
基盤となるデータと、その定義、関連付け、およびガバナンスについて明確に理解できなければ、AIエージェントは不完全な情報に依存せざるを得ず、不正確な結果が生じるリスクが高まります。
この課題に対応するため、IBMはwatsonx.data intelligenceにエージェント型データ・インテリジェンスを導入し、昨年4月に発表したSaaS版に加え、セルフマネージド・デプロイメントにも提供範囲を拡大します。これにより、組織はデータ、ガバナンス、およびセキュリティ要件を完全に管理しながら、自社のインフラストラクチャー上で運用できるようになります。また、信頼できるビジネス・コンテキストと運用コンテキストを、AIエージェントとのやり取りに直接取り込めるようになります。
AIエージェントは、ビジネス定義、データ・リネージュ、ガバナンス・ポリシー、およびデータ品質に関するインサイトにアクセスできるエンタープライズ・ナレッジ・レイヤーに接続されることで、その能力を最大限に発揮します。こうした情報の多くはすでに存在していますが、AIエージェントが動作する環境とは切り離されているため、信頼性の高い解釈が妨げられ、AI駆動型ワークフローに対する信頼も低下しています。
エージェント型データインテリジェンスは、watsonx.data intelligenceの機能をAIエージェントとのやり取りに取り込むことで、この課題に対応できるよう設計されています。AIシステムをエンタープライズ・データやツールに接続するための新たな標準であるModel Context Protocol（MCP）を使用することで、AIエージェントは実行時にwatsonx.data intelligenceから信頼できるメタデータとガバナンス・コンテキストへ動的にアクセスできます。
これにより、AIエージェントは、生データへのアクセスにとどまらず、ビジネス上の意味、関連性、所有権、およびポリシーについての共通の理解に基づいて動作できるようになります。これらの統合は、IBM Bob、watsonx Orchestrate、Claude、GitHub Copilot、エンタープライズ・コパイロット、およびカスタムAIアプリケーションなど、既存のツールやアプリケーション全体で機能します。
このモデルにより、AIエージェントは次の情報にアクセスできます。
これにより、AIエージェントは関連するデータをより迅速に検出し、より正確で、説明可能であり、エンタープライズ標準に準拠したアウトプットを生成できるようになります。
信頼できるコンテキストは不可欠ですが、多くのデータ・インテリジェンスおよびガバナンスのタスクでは、構造化されたプロセスとベスト・プラクティスに従って実行することが求められます。エージェント型データ・インテリジェンスでは、エージェント・スキルによってこの課題に対応します。エージェント・スキルにより、AIエージェントはデータに対して一貫した方法で処理を実行できます。
エージェント・スキルは、一般的なデータ・タスクを実行するための再利用可能なワークフローをAIエージェントに提供します。AIエージェントは各ステップを個別に判断するのではなく、実際の業務の進め方を反映した事前定義済みのシーケンスに従って処理を実行します。これらのシーケンスは、類似したシナリオにも適用できます。
これらのワークフローには、次のようなタスクが含まれます。
これらのタスクの多くには、複数のツール、依存関係、および順序立てて実行するステップが含まれます。明確なガイダンスがなければ、実行に一貫性が失われ、ステップが抜け落ちたり、順序どおりに実行されなかったりする可能性があります。
エージェント・スキルは、ステップごとのアクションや、それを支えるベスト・プラクティスを含め、この作業をどのように実行すべきかを定義します。これらのワークフローは再利用できるため、繰り返し適用できます。これにより、一貫性を向上させるとともに、その都度プロセスを設計したり調整したりする必要がなくなります。
通常であれば複数のツール間の調整が必要となるタスクも、単一のガイド付きワークフローで処理できます。これにより、手作業を削減するとともに、より予測可能な成果を実現できます。
ユーザーが組織内で利用されているAIエージェントとやり取りすると、エージェント型データ・インテリジェンスによって、そのAIエージェントはwatsonx.data intelligenceの運用コンテキストを利用し、要求を解釈して応答できるようになります。
AIエージェントは、関連するデータ資産とビジネス用語を特定し、リネージュとデータ品質シグナルを取得して関連性と信頼性を把握したうえで、所有権とガバナンス・ポリシーを検証し、その後に応答を生成します。一般的な反復タスクでは、エージェント・スキルが、事前定義済みのステップと確立されたベスト・プラクティスを適用しながら、AIエージェントによるワークフローの実行を導きます。
この処理は実行時に行われるため、AIエージェントは静的なデータや複製されたデータではなく、最新の管理対象データを利用して動作します。これにより、データ・ガバナンス、リネージュ、品質、およびデータ・プロダクトが、AIエージェントによる要求の解釈と結果の生成の一部になります。
セマンティックな理解にアクセスできることで、AIエージェントは組織全体にわたる主要なデータおよびガバナンスのワークフローを支援できます。
MCPサーバーを介してAIエージェントがガバナンス対象のメタデータとどのようにやり取りするのかについては、以下のデモをご覧ください。
エージェント型データ・インテリジェンスは、watsonx.data intelligenceのセルフマネージド・デプロイメントで利用できます。これにより、組織はデータ、ガバナンス、およびセキュリティを完全に管理できます。これは、規制の厳しい業界や、セキュリティー要件の厳しい業界で特に有効です。
同時に、すでに利用しているAIエージェントが運用コンテキストを利用できるようにすることで、チームは既存のワークフローの基盤を再設計することなく、その機能を拡張できます。これにより、導入を加速し、統合に伴うオーバーヘッドを削減するとともに、組織はより迅速に価値を実現できます。
エンタープライズAIの次の段階は、より優れたモデルだけでなく、それらのモデルが信頼できる組織のナレッジをいかに効果的に活用できるかにかかっています。
エージェント型データ・インテリジェンスは、ガバナンス、リネージュ、データ品質、およびワークフローに関する専門知識をAIエージェントの動作に組み込み、エンタープライズの実情に根ざしたAI駆動型のワークフローのための、拡張可能な基盤を提供します。信頼できるコンテキストをエージェントとのやり取りに直接組み込み、再利用可能なスキルをAIエージェントに提供することで、組織は制御性、透明性、および信頼を維持しながら、より迅速に取り組みを進められます。
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