IBM watsonx Code Assistant for Zを使用した、よりスマートなメインフレーム・モダナイゼーションのためのエージェント型AI

IBM Zアプリケーションは多くの場合、数十年にわたる開発を経て構築されているため、チームには断片化したり、古くなったり、欠落したりしているドキュメントが残され、オンボーディングが遅れ、チーム間のコラボレーションが複雑になり、希少な専門家への依存度が高まります。新しい文書生成機能は、Z Understandのワークフローと深いメタデータを活用することで、これらの課題に対処します。この機能は、会社全体にわたって、高品質でナビゲート可能なアプリケーションとプログラムの知見を大規模に自動的に生成できるように設計されています。主要な機能は、大規模で複雑な Z プログラム向けに設計されたビジネス・ルール検出であり、幅広いルール適用範囲、ビジネス目的に合わせた正確な説明、一般的なLLMチャンキングの一般的な落とし穴を減らすように設計されたコード認識セグメンテーションを提供します。

すべての企業は独自の意味のある方法で変数を定義するため、Data Dictionaryやビジネス用語集などのクライアント・データ・ソースで強化することで、新しい機能は大幅に強力になります。これらのソースは、LLMに信頼できるコンテキストを提供し、システムが変数や略語の意味を推論したり推測したりするのではなく、組織の実際の意味に合わせてアウトプットを調整するのに役立ちます。

顧客固有の意味をAIワークフローに直接埋め込むことで、Data DictionaryはCOBOL分析をビジネスに認識した、正確で信頼できるエクスペリエンスに変換します。