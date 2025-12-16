IBM watsonx Code Assistant for Zを使用した、よりスマートなメインフレーム・モダナイゼーションのためのエージェント型AI
2.8リリースでは、製品の使い慣れた機能が統合された直感的なワークフローに集約され、エクスペリエンスを通じて企業がモダナイゼーションにおいて新たなレベルの効率性とインテリジェンスを解き放つことができるよう支援します。
AIを活用した効率化への需要の高まりに応えるため、IBMはメインフレームの開発者とアーキテクトにモダナイゼーションと自動化を直接提供するツールセットを強化しています。IBM watsonx Code Assistant for Zは、AIと自動化を活用した、エンドツーエンドのメインフレーム・アプリケーション・モダナイゼーション開発者アシスタントです。
IBM Institute for Business Valueの最近の調査によると、AI対応ワークロードの多くはエージェント型AIを用いて、2024年のわずか3％から2026年までに25％に増加すると予想されています。これは8倍の増加となり、企業がワークフローを簡素化して新たなレベルの俊敏性と効率性を解き放つ方法が変化していることを示しています。
2.8のリリースでは、製品の使い慣れた機能が統合された直感的なワークフローに集約され、エージェント・エクスペリエンスを通じて企業がモダナイゼーションの過程で新たなレベルの効率とインテリジェンスを解き放つことができるようになりました。
新しいエージェント・ワークフローにより、アプリケーション環境の理解から、モノリシック・コードのリファクタリングによる複雑さの軽減まで、開発者がタスクを迅速に完了できるようになります。たとえば、Db2テーブルを更新するには、開発者は以下のプロンプトを入力して、複数ステップのモダナイゼーション・タスクをトリガーすることができます：「車両が電気自動車かどうかを示す列をMotor Policy Tableに追加する必要があります。このフィールドですべてのプログラムを更新してくれますか？」
このプロンプトにより、エージェントのワークフローは、コーディング・ルールが適用されていることを確認しながら依存関係を自動的に識別し、影響分析を実行し、コードを生成し、検証のためにコンパイルしてビルドするように設計されています。このエージェント型アプローチは、品質の向上、生産性の向上、配信の迅速化を実現すると同時に、開発者がリスクを軽減しながらモダナイゼーションの目標をより迅速に達成できるように構築されています。
これを実現するために、IBMでは、AIソリューションが共通のインターフェースを使用してツール、サービス、データ・ソースとシームレスに接続できるように設計されたモデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）を活用しています。watsonx Code Assistant for Zには、これらのエージェント・ワークフローをサポートする、次のようなメインフレーム固有のMCP対応ツール一式が付属しています。
IBM Zアプリケーションは多くの場合、数十年にわたる開発を経て構築されているため、チームには断片化したり、古くなったり、欠落したりしているドキュメントが残され、オンボーディングが遅れ、チーム間のコラボレーションが複雑になり、希少な専門家への依存度が高まります。新しい文書生成機能は、Z Understandのワークフローと深いメタデータを活用することで、これらの課題に対処します。この機能は、会社全体にわたって、高品質でナビゲート可能なアプリケーションとプログラムの知見を大規模に自動的に生成できるように設計されています。主要な機能は、大規模で複雑な Z プログラム向けに設計されたビジネス・ルール検出であり、幅広いルール適用範囲、ビジネス目的に合わせた正確な説明、一般的なLLMチャンキングの一般的な落とし穴を減らすように設計されたコード認識セグメンテーションを提供します。
すべての企業は独自の意味のある方法で変数を定義するため、Data Dictionaryやビジネス用語集などのクライアント・データ・ソースで強化することで、新しい機能は大幅に強力になります。これらのソースは、LLMに信頼できるコンテキストを提供し、システムが変数や略語の意味を推論したり推測したりするのではなく、組織の実際の意味に合わせてアウトプットを調整するのに役立ちます。
顧客固有の意味をAIワークフローに直接埋め込むことで、Data DictionaryはCOBOL分析をビジネスに認識した、正確で信頼できるエクスペリエンスに変換します。
