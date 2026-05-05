組織が生成AIの実験からミッションクリティカルなアプリケーション内のデプロイへと移行するにつれて、これらのシステムが本番環境で実際にどのように動作するかを理解するという、新たな課題が浮上しています。

生成AIはもはや単独で使用されることはありません。エージェントがAPI、データ・パイプライン、エンタープライズ・サービスと連携して実際のビジネス成果を推進するエージェント型ワークフロー内に組み込まれるケースが増えています。問題が発生すると、根本原因分析は従来のシステムとAI駆動型の意思決定層の両方にまたがり、はるかに複雑になります。

これらのシステムは動的で適応性があります。モデル、プロンプト、ワークフローは継続的に進化し、従来の監視アプローチでは対処できるように設計されていなかった、新たなレベルの運用の複雑さ、リスク、不確実性をもたらしています。だからこそ、オブザーバビリティーは進化し続ける必要があるのです。