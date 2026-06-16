IBM Zで生産性とインテリジェントな自動化を実現するエージェント型AIの推進

今日のチームは、高まる生産性への期待に応えながら、人材をより有効に活用することへのプレッシャーに直面しています。IBM watsonx Assistant for Zは、あらゆる経験レベルのユーザーがインテリジェントな対話型AIエージェントを利用できるようにすることで、こうした課題に対応できるよう設計されており、プラットフォームのアクセシビリティー、効率性、および将来への対応力を高めます。
IBM watsonx Assistant for Z v3.3の最新リリースでは、企業の運用の簡素化、生産性の向上、およびミッションクリティカルな環境全体でAIをより効果的に拡張できるよう支援することを目的とした新機能が導入されています。
このリリースには、デプロイメントの柔軟性、オーケストレーション、AIモデルのサポート、推論インフラストラクチャー、およびナレッジ変換に重点を置いた機能強化が含まれています。
新機能および機能強化には、次のものがあります。
以下の機能強化により、組織は、運用を簡素化し、生産性を向上させ、IBM Z環境全体でのAI導入を加速できます。
マルチテナンシー・サポートにより、組織は、高い分離性、ガバナンス、および運用の柔軟性を備えた専用サービス・インスタンスをデプロイできます。この機能により、各インスタンスを個別に構成、管理、およびスケーリングできるため、社内部門向けであっても、開発環境と本番環境を分離する場合であっても、それぞれ固有の要件に対応できます。
例えば、IBMのような企業では、それぞれ異なるユーザー、データ、および構成を備えたIBM watsonx Assistant for Zのインスタンスを複数デプロイできます。これらのインスタンスは、事業部門、地域、事業単位、または開発、テスト、本番などの環境に合わせて配置できます。このアプローチにより、チームは、ワークロード間の分離とガバナンスを維持しながら、それぞれのユースケースに対応できます。デプロイメントの柔軟性を高めることで、マルチテナンシー・サポートは、リスクを軽減し、管理を簡素化しながら、チームがより迅速にイノベーションを実現できるよう支援します。
ユーザーの意図を理解し、関連するコンテキストを収集し、適切なエージェントまたはツールにリクエストを動的にルーティングする統合オーケストレーション・レイヤーにより、組織はAIインタラクションを簡素化し、生産性を向上させ、意思決定を加速できます。
ユーザーは、Z Assistantに「現在のシステム状況と潜在的な問題を教えてください」と問い合わせられるようになりました。セントラル・オーケストレーターは、このリクエストを適切なエージェントにルーティングできます。例えば、IBM Z OMEGAMON Insights Agent、CICS Agent、またはIMS Agentにルーティングして、ユーザーが要求した情報を提供できます。
このリリースでは、Spyreを搭載したGranite 4.1のサポートが導入され、機密性の高いエンタープライズ・データのセキュリティーとデータ所在地を維持しながら、より高速で効率的な推論を実現します。x86上でモデルを実行しているお客様は、引き続きLlama 3.3-70b-Instructを利用できます。これらの機能強化により、組織は、高度なAIモデルを利用できるようになります。これらのモデルは、生産性の向上を支援するとともに、より高度なAI駆動型のエクスペリエンスを実現します。
このリリースでは、Red Hat AI Inference Server（RHAIIS）およびAI Optimizer for Zを通じて提供される、新しいAI推論サーバーが導入されています。この更新されたアーキテクチャーは、インテリジェントなルーティングとIBM Z上での一元的な制御を、高性能なモデル提供機能と組み合わせることで、エンタープライズAIワークロード向けの、より柔軟で拡張性の高い基盤を実現します。このアプローチは、ハイブリッドAI環境全体で一貫したガバナンスを実現しながら、パフォーマンスと効率性を向上させるように設計されています。推論アーキテクチャーを進化させることで、組織は、運用の監視と制御を維持しながら、増大するAI需要により適切に対応できるようになります。
IBM Z Workload Scheduler Insights Agentの機能強化により、このエージェントはIBM Z Workload Scheduler固有のナレッジに関する質問に対応できるようになりました。これにより、運用条件を使用したジョブ関連情報の絞り込みが改善され、応答時間が短縮されます。
ステータス値、ワークステーション名、ジョブ名などのフィルター条件に基づくクエリーがサポートされるようになりました。エラーが発生しているジョブ、OCONで始まるすべてのジョブ、ワークステーションCPU1で実行中のジョブ、ジョブ・ストリームXYZ内のジョブなどを表示できます。取り込まれたIBM Z Workload Schedulerナレッジ・ベースを活用したクエリーでは、「ジョブXYZのジョブ・ステータスの意味は何ですか。」や「パラメーターCPBPLIMの意味は何ですか。」のような質問ができるようになりました。
さらに、このエージェントはメインフレーム固有の用語にも対応しています。例えば、「ジョブ・ストリーム」ではなく「アプリケーション」で検索できます。これらの機能強化により、運用チームは関連するスケジューリング情報にすばやくアクセスできるようになり、ワークロード・アクティビティーの可視性も向上します。
IBM ZRAG Agentには、マルチホップ推論、コンテキストの蓄積、Web検索など、より高度な推論、より深いコンテキスト、およびより広範なリーチを実現する新機能が追加されました。
マルチホップ推論を用いる
複雑な質問は、自動的に、解決可能なより小さなステップに分割されます。エージェントは各ステップに個別に回答し、その後、それらを統合して最終的な推奨事項を生成します。例えば、「クラウド統合に向けた準備を進めながら、COBOLアプリケーションのコストを削減するにはどうすればよいですか。」と質問すると、エージェントは、その質問をコスト要因、モダナイゼーション・オプション、およびクラウド統合に分解し、それらを統合して明確な回答を生成します。
コンテキスト蓄積を用いる
エージェントは、回答を返す前に、適応型推論を使用して内部で複数回検索を実行できます。検索を重ねながら情報を蓄積し、クエリーを洗練させることで、トピックに対するより完全な理解を構築したうえで回答します。例えば、製品がサポートする言語についての質問では、最初の検索で言及された各言語について追加の検索を実行し、サポート・レベルの詳細を提供する場合があります。
Web検索を用いる
ZRAG Agentは、検索範囲を拡張するよう構成できます。これにより、取り込まれたコンテンツに情報が存在しない場合や、最新の情報が必要な場合は、信頼できる外部ソースを使用してIBM Zの内部ドキュメントを補完できます。例えば、「IBM z16に関する最新の発表は何ですか。」と質問すると、エージェントは、最新の外部情報を用いて社内ナレッジを補完できます。
要するにエージェントは、単に情報を取得するだけでなく、検索全体を通じてナレッジを蓄積し、複雑な質問を推論し、必要に応じてRAGコーパスの範囲を超えて情報を拡張することで、より完全な回答を提供します。
組織がAIの機能をより迅速に検証できるようにするため、IBM watsonx Assistant for Z v3.3では、概念実証環境向けの軽量デプロイメント構成が導入されています。このデプロイメント・オプションにより、お客様は、事前構築済みのエージェントと自社のエンタープライズ・ナレッジを活用しながら、自社で管理する環境内で機能を評価できます。組織は、独自の情報を取り込み、顧客データとやり取りし、リアルタイムのコンテキストに基づくインサイトを取得することで、AIユースケースの検証や実証を迅速に進めることができます。
AIエージェントは、高品質で構造化されたナレッジにアクセスできるときに、最も大きな価値を発揮します。しかし、組織のナレッジの大半は、RAGシステムでは処理が難しい形式で存在しています。プレゼンテーション資料、会議の文字起こし、PDF、および動画の録画には重要なインサイトが含まれていることが多いものの、非構造化であるため、検索精度が制限され、AIシステムが関連情報を見つけにくくなります。
Knowledge Transformerは、.vtt、.mp4、.ppt、.pdf、.docx、.txt、.mdなどの非構造化コンテンツを、RAGシステム向けに最適化された、分類済みの構造化マークダウン・ドキュメントへ変換するAI搭載サービスです。ナレッジ密度とコンテキストの精度を高めることで、AIエージェントは大幅に高い精度で回答できるようになります。例えば、スライド付きの90分間の技術セッションを録画した動画には、主要な概念、コード例、およびアーキテクチャー上の判断が含まれている場合があります。Knowledge Transformerは、それらを抽出して整理し、明確なセクションと検索可能な分類体系を備えた構造化マークダウン・ドキュメントへ変換します。
IBM ZRAGに取り込まれると、変換されたコンテンツによって検索精度が大幅に向上し、元の形式では見つけ出すことが困難だった情報に対しても、的確な回答を提供できるようになります。
IBM Project Polarisでは、watsonx Assistant for Zとの緊密な統合を備えた、次世代のシンプルなz/OSユーザー・エクスペリエンスが導入されます。このユーザー・エクスペリエンスは、メインフレームの経験が浅い技術者のニーズに合わせて設計されており、専門家レベルのガイダンスとコンテキストに応じた推奨事項を提供することで、ユーザーがより効率的かつ自信を持って作業できるよう支援します。
IBM watsonx Assistant for Z v3.3は、2026年6月26日に一般提供を開始する予定です。
この最新リリースには、エージェント型AIの機能を次のレベルへ引き上げる新たなイノベーションが数多く盛り込まれています。オーケストレーション、デプロイメントの柔軟性、AIモデル・サポート、およびナレッジ変換の新たな機能強化により、IBM Z環境に求められるセキュリティー、ガバナンス、および信頼性を維持しながら、複雑さを軽減し、生産性を向上させ、成果を迅速に実現できるようになります。
ワークフローを効率化し、タスクを自動化するとともに、運用に関するより深いインサイトを獲得できます。IBM watsonx Assistant for Zで実現できることをご確認ください。IBM watsonx Assistant for Zの詳細については、IBM製品ページをご覧いただくか、IBM担当者までお問い合わせください。
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