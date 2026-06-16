IBM Zで生産性とインテリジェントな自動化を実現するエージェント型AIの推進

IBM ZRAG Agentには、マルチホップ推論、コンテキストの蓄積、Web検索など、より高度な推論、より深いコンテキスト、およびより広範なリーチを実現する新機能が追加されました。

マルチホップ推論を用いる

複雑な質問は、自動的に、解決可能なより小さなステップに分割されます。エージェントは各ステップに個別に回答し、その後、それらを統合して最終的な推奨事項を生成します。例えば、「クラウド統合に向けた準備を進めながら、COBOLアプリケーションのコストを削減するにはどうすればよいですか。」と質問すると、エージェントは、その質問をコスト要因、モダナイゼーション・オプション、およびクラウド統合に分解し、それらを統合して明確な回答を生成します。

コンテキスト蓄積を用いる

エージェントは、回答を返す前に、適応型推論を使用して内部で複数回検索を実行できます。検索を重ねながら情報を蓄積し、クエリーを洗練させることで、トピックに対するより完全な理解を構築したうえで回答します。例えば、製品がサポートする言語についての質問では、最初の検索で言及された各言語について追加の検索を実行し、サポート・レベルの詳細を提供する場合があります。

Web検索を用いる

ZRAG Agentは、検索範囲を拡張するよう構成できます。これにより、取り込まれたコンテンツに情報が存在しない場合や、最新の情報が必要な場合は、信頼できる外部ソースを使用してIBM Zの内部ドキュメントを補完できます。例えば、「IBM z16に関する最新の発表は何ですか。」と質問すると、エージェントは、最新の外部情報を用いて社内ナレッジを補完できます。

要するにエージェントは、単に情報を取得するだけでなく、検索全体を通じてナレッジを蓄積し、複雑な質問を推論し、必要に応じてRAGコーパスの範囲を超えて情報を拡張することで、より完全な回答を提供します。