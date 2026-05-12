IBM CloudとRed Hatで仮想化の未来を切り拓く

本日、IBMはIBM Cloudで利用可能なマネージド型Red Hat OpenShift Virtualization ServiceであるRed Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloudを発表しました。
Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloudは、エンタープライズ・グレードのIBM Cloud VPC Bare Metal Servers上で提供されます。このサービスは、現在運用の一貫性を求めるVMファーストの組織向けに設計された、安全で安定した予測可能な仮想化環境を提供します。また、将来的にはAIに対応した機能を備えたコンテナやクラウドネイティブへの明確で柔軟なパスを提供します。サービスは2026年6月26日に一般提供され、クローズドベータ版は2026年6月1日に利用可能になります。
仮想化のランドスケープは急速に進化しています。ライセンス・コストの上昇、突然のベンダー変更、レガシー・プラットフォームの統合により、多くの企業はミッションクリティカルな仮想マシンを実行するための基盤を再評価しています。仮想化チームは、安定性、コンプライアンス、予測可能なオペレーションを確保しながら、縮小する予算や複雑化する環境に対応するという、これまで以上のプレッシャーに直面しています。
業界を問わず、テクノロジー・リーダーは同様の課題に直面しています。
仮想マシンは、ERP、EHR、コア・バンキング、アナリティクス、分析、基幹業務システムなど、すぐに書き換えることができないアプリケーションには、依然として不可欠です。組織に必要なのは、現在のワークロードを実行しながら、クラウドネイティブ開発、Kubernetesの導入、AIワークロードを使用したDevOps自動化など、将来のオプションを各組織のタイミングで実現できる安定したハイパーバイザー環境です。
Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloudは、まさにこれを実現します。オープン・テクノロジーと将来に向けたオプション機能を中心に構築された長期ロードマップを備えた、安全でエンタープライズ対応のマネージド仮想化プラットフォームです。
このプラットフォームはRed Hat OpenShift Virtualization（KubeVirt + KVM）を搭載しており、仮想化ワークロード専用に最適化された専用のVM専用クラスター・プロファイル上にデプロイされています。このデザインは以下をサポートします。
IBMは環境をマネージド・サービスとしてプロビジョニングするため、お客様は追加構成を行わずに仮想マシンをすぐにデプロイできます。これは第一にVMプラットフォームであり、チームが検討するタイミングに合わせてコンテナの導入やクラウドネイティブ・ツールへのオプション・パスを備えています。
そのため、アプリケーションの完全な再設計に着手することなく、レガシー・ハイパーバイザーに代わる信頼性の高い代替手段を探している組織にとって理想的な選択肢となります。
このサービスには、信頼性、一貫性、予測可能な性能を実現するために連携する複数の技術レイヤーが組み込まれています。
1. 仮想化専用クラスター・プロファイル
このプロファイルにより、コンテナ中心のオーバーヘッドが排除され、VMの密度、CPUスケジューリング、ネットワークの一貫性に合わせて環境が調整されます。Kubernetesオーケストレーションのメリットを享受しながらも、従来のハイパーバイザーの運用動作に近い動作をします。
2. Red Hat OpenShift Virtualization（KubeVirt + KVM）
KubeVirtは、従来のVMをカスタム・リソースとして扱うことでKubernetesに統合します。その結果、Kubernetes RBAC、OpenShiftネットワーキング、およびVMライフサイクル・オペレーション用の標準CRDを通じて、VMとコンテナの両方を一貫して管理できる統合抽象化レイヤーが実現します。これにより、VMチームは確立されたワークフローとの互換性を維持しながら、より細かく制御できるようになります。
3. Red Hat OpenShift Data Foundation（ODF）
Red Hat OpenShift Data Foundationは、可用性の高いブロック・ストレージとファイル・ストレージを提供し、VMの永続的なデータを処理します。ステートフルなワークロード、スナップショット、クローン作成、および影響の少ないアップグレード・サイクルをサポートします。これにより、ライフサイクル全体にわたって一貫したストレージ・エクスペリエンスが保証されます。
4. IBM Cloudサービスとのネイティブ統合
このサービスは、IBM Cloudのガバナンスおよびセキュリティ・システムに直接接続します：アイデンティティとアクセスのためのIAM、暗号化キー管理のためのKey Protect、エンドツーエンドの可視性のためのIBM Cloud Monitoring and Logs、セキュリティー強化のためのVPCネットワーク分離などです。これらの統合は管理されるため、チームがこれらのコンポーネントを自らオーケストレーションする必要はありません。
1. マネージド運用によりDay2オペレーションを簡素化
仮想化プラットフォームの難しい側面の1つは、パッチの適用、アップグレード、修復、コンプライアンスの維持など、Day2オペレーションです。IBMのマネージド・サービス・モデルでは、以下を処理することでこのオーバーヘッドの多くが解消されます。
これにより、企業は安定した予測可能な仮想化レイヤーを得ることができ、インフラストラクチャー・チームを悩ませ続ける運用上の「ノイズ」が軽減されます。IBM Cloudプラットフォームは、99.99％が金銭的に保証されたSLA1によってサポートされており、機密性の高い常時稼働のワークロードにも対応できます。詳細はこちらをご覧ください。
2. 低リスクのVMからVMへの移行パス
多くの組織にとって、新しいプラットフォームを採用する上での最大の障壁は、移行の複雑さへの懸念です。このサービスは、中断を減らし、予測可能な移行をサポートするように設計された、構造化されたVMからVMへのワークフローを提供します。Red Hat移行ツールとIBMおよびRed Hatの専門家の支援を利用することで、組織は次のことが可能になります。
これにより、チームはワークロードの再設計、チームの再構築、オペレーション・プロセスの書き換えを行うことなく、レガシー・ハイパーバイザーから脱却できます。目標とするのは、強制的なトランスフォーメーションではなく、移行中の継続性と安定性です。
3. 自動化とフリート・レベルの一貫性
VM資産が増加するにつれて、一元管理とオートメーションの必要性が重要になります。このサービスは、2つの主要ツールを使用して自動化主導のスケーリングをサポートします。
Ansible Automation Platformは、VMプロビジョニング、ポリシー適用、構成の強制、反復可能な保守ワークフローなどのタスクを自動化することで、ライフサイクル管理を合理化します。チームが既存のプレイブックを再利用できるようにすることで、現在のオートメーションへの投資を維持し、運用の一貫性を高めることができます。これを補完するものとして、Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualizationは、フリート全体のガバナンス、統合された可視性、ポリシーベースのコンプライアンス、複数のクラスターにわたるリソースの最適化を提供します。これらの機能を組み合わせることで、企業はより優れた一貫性、効率性、制御性を備えた大規模なVM環境を管理できるようになります。
4. エンタープライズおよび規制対象ワークロード向けの強力なセキュリティー
セキュリティーとガバナンスはプラットフォームに直接組み込まれており、制限付きのPodセキュリティー基準、root権限なしで稼働するVM、職務の強制的な分離、クラスター全体の通信の暗号化など、プラットフォーム・レベルの強化から始まります。IBM Cloudガバナンス・エコシステムは、IAMによる統一ID、Key Protectによるセキュアなキー管理、監査証跡のための包括的なロギングとオブザーバビリティー、および厳格なネットワーク境界を維持するためのVPC分離を通じて、この基盤をさらに強化します。さらに、IBM Cloudマルチゾーン・リージョンは、高可用性、フォールト・ドメイン分離、冗長インフラストラクチャー・レイヤーを提供し、金融サービス、医療、官公庁・自治体、通信など、厳しいコンプライアンス要件を持つ業界に必要なレジリエンスを提供します。
5. 自社のタイミングに合わせた進化
このサービスはVMワークロードに重点を置いていますが、コンテナ、DevOpsプラクティス、Kubernetesネイティブ・ツール、またはAIワークロードを導入するための柔軟なパスも提供します。組織は今すぐVMを実行し、準備ができればRed Hat OpenShift on IBM Cloudに拡張できます。チームは次のことができるようになります。
強制的なタイミングはなく、企業が望む際に明確かつサポートされたパスが設けられます。
Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloudは、仮想マシン環境のための、安全で予測可能かつマネージドな基盤を組織に提供します。IBMが管理するライフサイクル・オペレーションとサイト信頼性エンジニアリング・サポートによって、低リスクでVMからVMへの移行を可能にし、コストを安定させ、運用負担を軽減することで、レガシー・仮想化プラットフォームから脱却するための実用的な方法を提供します。エンタープライズ・グレードのセキュリティー、コンプライアンス管理、99.99%の金銭的に保証されたSLAを備えたこのプラットフォームは、ミッションクリティカルなワークロードを自信を持って実行できるように設計されています。
同様に重要なことは、チームが時間の経過とともに環境を進化させる柔軟性を提供することです。コンテナの導入、DevOpsプラクティスの採用、AI対応機能の検討のいずれを選択する場合でも、このプラットフォームは、ビジネスの準備が整う前に変更を強制することなく、明確で任意のパスを提供します。
長期的な安定性、オープンなテクノロジーの選択、信頼性のある将来を見据えた仮想化戦略を求める企業のために、Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloudは、今日の優先事項と将来の目標をサポートする強力でレジリエントな基盤を提供します。
組織はパイロットから開始し、相互運用性を検証したり、IBMおよびRed Hatの専門家と協力して移行計画を行ったりできます。