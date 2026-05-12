IBM CloudとRed Hatで仮想化の未来を切り拓く

1. マネージド運用によりDay2オペレーションを簡素化

仮想化プラットフォームの難しい側面の1つは、パッチの適用、アップグレード、修復、コンプライアンスの維持など、Day2オペレーションです。IBMのマネージド・サービス・モデルでは、以下を処理することでこのオーバーヘッドの多くが解消されます。

OpenShift仮想化オペレーターのライフサイクル全体

制御プレーンとワーカー・ノードのアップグレード

継続的なセキュリティ・パッチ適用

自動障害復旧

ワーカー・ノードの修復

24時間365日のサイト信頼性エンジニアリング監視とサポート

これにより、企業は安定した予測可能な仮想化レイヤーを得ることができ、インフラストラクチャー・チームを悩ませ続ける運用上の「ノイズ」が軽減されます。IBM Cloudプラットフォームは、99.99％が金銭的に保証されたSLA1によってサポートされており、機密性の高い常時稼働のワークロードにも対応できます。詳細はこちらをご覧ください。

2. 低リスクのVMからVMへの移行パス

多くの組織にとって、新しいプラットフォームを採用する上での最大の障壁は、移行の複雑さへの懸念です。このサービスは、中断を減らし、予測可能な移行をサポートするように設計された、構造化されたVMからVMへのワークフローを提供します。Red Hat移行ツールとIBMおよびRed Hatの専門家の支援を利用することで、組織は次のことが可能になります。

ワークロードの検出と評価

レガシー・プラットフォームからのVMイメージの変換

VMの段階的移行または一括移行

カットオーバー前のアプリケーションの検証

ネットワークとストレージのパターンの維持

これにより、チームはワークロードの再設計、チームの再構築、オペレーション・プロセスの書き換えを行うことなく、レガシー・ハイパーバイザーから脱却できます。目標とするのは、強制的なトランスフォーメーションではなく、移行中の継続性と安定性です。

3. 自動化とフリート・レベルの一貫性

VM資産が増加するにつれて、一元管理とオートメーションの必要性が重要になります。このサービスは、2つの主要ツールを使用して自動化主導のスケーリングをサポートします。

Ansible Automation Platformは、VMプロビジョニング、ポリシー適用、構成の強制、反復可能な保守ワークフローなどのタスクを自動化することで、ライフサイクル管理を合理化します。チームが既存のプレイブックを再利用できるようにすることで、現在のオートメーションへの投資を維持し、運用の一貫性を高めることができます。これを補完するものとして、Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualizationは、フリート全体のガバナンス、統合された可視性、ポリシーベースのコンプライアンス、複数のクラスターにわたるリソースの最適化を提供します。これらの機能を組み合わせることで、企業はより優れた一貫性、効率性、制御性を備えた大規模なVM環境を管理できるようになります。

4. エンタープライズおよび規制対象ワークロード向けの強力なセキュリティー

セキュリティーとガバナンスはプラットフォームに直接組み込まれており、制限付きのPodセキュリティー基準、root権限なしで稼働するVM、職務の強制的な分離、クラスター全体の通信の暗号化など、プラットフォーム・レベルの強化から始まります。IBM Cloudガバナンス・エコシステムは、IAMによる統一ID、Key Protectによるセキュアなキー管理、監査証跡のための包括的なロギングとオブザーバビリティー、および厳格なネットワーク境界を維持するためのVPC分離を通じて、この基盤をさらに強化します。さらに、IBM Cloudマルチゾーン・リージョンは、高可用性、フォールト・ドメイン分離、冗長インフラストラクチャー・レイヤーを提供し、金融サービス、医療、官公庁・自治体、通信など、厳しいコンプライアンス要件を持つ業界に必要なレジリエンスを提供します。

5. 自社のタイミングに合わせた進化

このサービスはVMワークロードに重点を置いていますが、コンテナ、DevOpsプラクティス、Kubernetesネイティブ・ツール、またはAIワークロードを導入するための柔軟なパスも提供します。組織は今すぐVMを実行し、準備ができればRed Hat OpenShift on IBM Cloudに拡張できます。チームは次のことができるようになります。

VM とコンテナを並行して実行

GitOpsとCI/CDの段階的な導入

AI駆動型インフラストラクチャーの活用

中断のないクラウドネイティブ機能の導入

強制的なタイミングはなく、企業が望む際に明確かつサポートされたパスが設けられます。