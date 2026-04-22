AdobeとIBM：AIを活用したエージェント型顧客体験の提供

Adobe Experience PlatformにIBM watsonxテクノロジーを組み込むことで、IBMとAdobeの共同顧客は、作成したコンテンツの信頼性と透明性を確保しながら、マーケティングの接点を最適化するカスタマー・エクスペリエンス・オーケストレーションを提供できます。同時に、Red Hat OpenShiftにより、クライアントが選択したハイブリッド・インフラストラクチャー上でExperience Platformのコンテンツと資産を管理・配信できるようになり、規制の厳しい複雑なエンタープライズ環境に必要な俊敏性がサポートされます。

Adobe Summitでは、このコラボレーションは業界での評価によってさらに強調されます。IBMは、IBM watsonxで2026 Adobe Customer Experience Orchestration AI Technology Partner of the Year賞を受賞したことを光栄に思います。この賞は、Adobe社との強力なパートナーシップと、AI搭載の革新的な顧客体験を大規模に提供するという共通の取り組みを反映しています。

Adobe Summitでは、IBMはAdobeとの連携をさらに強化し、ガバナンス、透明性、管理を損なうことなく、コンテンツ、コミュニケーション、エクスペリエンスを大規模にパーソナライズして、マーケティングをこれまで以上に消費者にとって重要なものにする方法を紹介しています。