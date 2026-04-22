AdobeとIBM：AIを活用したエージェント型顧客体験の提供

Adobe社とIBMは、お客様がマーケティング、コンテンツ制作、ブランド・ガバナンスにおける生成AIとエージェント型AIの価値を最大限に実現できるよう支援することに取り組んでいます。
Adobe Experience PlatformにIBM watsonxテクノロジーを組み込むことで、IBMとAdobeの共同顧客は、作成したコンテンツの信頼性と透明性を確保しながら、マーケティングの接点を最適化するカスタマー・エクスペリエンス・オーケストレーションを提供できます。同時に、Red Hat OpenShiftにより、クライアントが選択したハイブリッド・インフラストラクチャー上でExperience Platformのコンテンツと資産を管理・配信できるようになり、規制の厳しい複雑なエンタープライズ環境に必要な俊敏性がサポートされます。
Adobe Summitでは、このコラボレーションは業界での評価によってさらに強調されます。IBMは、IBM watsonxで2026 Adobe Customer Experience Orchestration AI Technology Partner of the Year賞を受賞したことを光栄に思います。この賞は、Adobe社との強力なパートナーシップと、AI搭載の革新的な顧客体験を大規模に提供するという共通の取り組みを反映しています。
Adobe Summitでは、IBMはAdobeとの連携をさらに強化し、ガバナンス、透明性、管理を損なうことなく、コンテンツ、コミュニケーション、エクスペリエンスを大規模にパーソナライズして、マーケティングをこれまで以上に消費者にとって重要なものにする方法を紹介しています。
IBMとAdobeは提携して、新たなレベルのインテリジェンス、ガバナンス、運用効率をAdobe Experience Platformにもたらし、企業向けに構築されたエンタープライズグレードのエージェント型ワークフローを解き放つことで活用できるようにします。
IBM watsonxをExperience Platformのアプリケーションに統合することで、マーケティング担当者は予測的な機械学習モデル、LLM、エージェントを企業レベルの透明性で管理・統制できるようになり、ジャーニーの最適化、顧客の意図の把握、支出の意思決定の指針となる洞察の信頼性と説明可能性を維持できるようになります。
信頼を大規模に提供することは、このアプローチの基礎となります。IBM watsonx.governanceは、モデルのライフサイクル全体を追跡する機能を提供し、性能、公平性、コンテンツの評価方法を標準化します。IBMとAdobe社は、企業がIBMとAdobeのソリューションをデプロイし、顧客体験をオーケストレーションするLLM搭載ツールを共同で検討しています。これにより、ガバナンスを犠牲にすることなく、ハイブリッド環境全体で信頼できるAIエクスペリエンスを実現できます。
AIとエージェント型ワークフローは、マーケティング領域を超えた企業にとっても大きな可能性を秘めています。IBMとAdobeは連携して、Adobe Experience Platform Agent OrchestratorとAIエージェントの機能をwatsonx OrchestrateのAgent Catalog内で使用できるようにしました。IBMのお客様は、カタログから直接Adobe Marketing Agentにアクセスして、Adobeの顧客体験インテリジェンスを、任意の他のエンタープライズ・エージェントやツールとともに活用できます。Adobe Marketing Agentのベータ版は、2026年4月30日にAgent Catalogで利用可能になります。
IBMは、Adobeとの提携を継続し、watsonx.dataを使用してファースト・パーティーおよびサード・パーティーのデータ・ソースでAdobeエージェントをスケーラブルかつ管理された方法で強化することで、ネイティブ・エージェント機能の価値を高めます。エージェントは、タスクを実行するために必要なコンテキストがある場合に最大の価値をもたらします。しかし、エンタープライズ・データが適切に管理され、インデックス化された基盤がなければ、そのコンテキストを柔軟かつ効率的に提供するのは困難です。信頼関係を大規模に提供するには、強力なモデルだけでなく、高品質の管理対象データが必要です。
AIはデータによって強化されるため、IBMはAIとエージェント型ワークフローに対応して、既存のエンタープライズ・データの価値を最大限に解き放つことで、データを統合し、正確に、責任を持って使用することで、より良い結果を出せるよう支援します。
IBM Consultingは、データ、システム、意思決定、コンテンツ、ワークフローのエコシステムを一貫性のあるAI対応の運用モデルに結び付けることで、顧客のマーケティング業務のモダナイズを支援します。Adobeのワールド・クラスのテクノロジーと、企業向けで信頼できるAIに関するIBMの専門知識を組み合わせることで、組織はマーケティング、コンテンツ作成、ブランド・ガバナンスにおけるエージェント型AIの価値を最大限に解き放つことができます。
IBM Consultingは、エクスペリエンス設計とエンドツーエンドのAIオーケストレーションによるエクスペリエンスの迅速なデプロイにより、インテリジェントなエージェント、自動化されたワークフロー、部門横断的なプロセスが同期して動作する、孤立したタッチポイントではなく、システムの構築に重点を置いています。私たちのアプローチは、顧客のニーズを予測し、異種のチーム間の行動を調整し、サイロ化された機能によって生じる摩擦を排除します。IBM Consultingは、Adobeプラットフォームの力を活用し、ブランドがより適応性が高く、接続性が高く、状況に応じたエクスペリエンスを実現し、望ましい結果を加速できるようにブランドを支援します。
IBMはこれらと同じ機能を社内で適用し、ワークフローを再設計し、サプライチェーンをモダナイズし、AI対応プロセスを埋め込み大規模に組み込むことで、自社のグローバル・マーケティング組織を変革しています。IBM Marketingの直接的な変革は、AdobeとIBMが、生産性の向上、成果の高速化、運用コストの削減、よりパーソナライズされた顧客体験を実現するAIネイティブのマーケティング運用モデルの構築をどのように支援し、ビジネスの成長を促進するかを示しています。