ABYY社とIBM watsonx.ai Orchestrate が、顧客本人確認（KYC）のオートメーションをエンタープライズ規模で刷新

2025年8月18日
精度、監査可能性、業務における俊敏性が必要となる金融サービスおよび保険機関向けに、コンプライアンスを重視したソリューションを提供するために、現在、ABBYY社と IBM はパートナーシップを拡大しています。ABBYY社の高度なDocument AIとProcess AI をIBM watsonx.ai OrchestrateのAI駆動型エージェントと組み合わせることで、文書の取り込みからコンプライアンスの監視まで、顧客本人確認（KYC）プロセス全体を透明性が高くスケーラブルでインテリジェントなワークフローへと変えています。
これは単なるタスクのオートメーションにとどまるものではありません。リスクに関するリアルタイムインサイトを組み込んだ、エンドツーエンドの動的なオーケストレーションです。
手作業によるKYCは時間がかかり、エラーが発生しやすく、コストもかかります。従来のオートメーション・ツールでは、複数の書類の照合、監査への準備、リアルタイムのプロセス制御という点で、しばしば十分に対応できないことがあります。コンプライアンス・チームは、連携不足のシステム、不明瞭なリスク・シグナル、規制圧力の増大に苦慮しています。
ABYY社とIBM watsonx.ai Orchestrateが、その状況を変えます。この統合により、プロセスと書類の両方を理解するAIを活用して、オンボーディングを合理化し、不正のリスクを抑え、コンプライアンス・ポリシーを自動的に適用できるようになります。
すべてのアクティビティをログに記録。すべてのアクションを説明可能に。すべてのステップを監査可能に。
ABBYYとIBM watsonx Orchestrateの統合によって、金融機関は以下を実現できるようになります。
グローバルな保険会社が新しい保険契約者のオンボーディングを行う場合、ID文書を取得し、情報を検証し、複数の管轄区域にわたるAML/KYCコンプライアンスを確保する必要があります。
ABYY社とIBMの連携が実現するのは、
その結果、継続的なコンプライアンスによる安全かつ迅速なオンボーディングを実現します。
ABYY社とIBMは連携して、信頼、透明性、俊敏性に関する妥協が許されない業界のために構築された、KYCオートメーションの新しいゴールドスタンダードを提供します。最初の文書の取り込みから継続的なリスク・モニタリングまで、システムの煩雑さを増すことなく、この統合は事後対応型から事前対応型のコンプライアンス・チームへの移行を実現します。
プロセスの摩擦からプロセス・インテリジェンスまで、KYCがさらにスマートに。
実際の統合の動作をぜひご覧ください。