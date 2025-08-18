ABYY社とIBM watsonx.ai Orchestrate が、顧客本人確認（KYC）のオートメーションをエンタープライズ規模で刷新

精度、監査可能性、業務における俊敏性が必要となる金融サービスおよび保険機関向けに、コンプライアンスを重視したソリューションを提供するために、現在、ABBYY社と IBM はパートナーシップを拡大しています。ABBYY社の高度なDocument AIProcess AI をIBM watsonx.ai OrchestrateのAI駆動型エージェントと組み合わせることで、文書の取り込みからコンプライアンスの監視まで、顧客本人確認（KYC）プロセス全体を透明性が高くスケーラブルでインテリジェントなワークフローへと変えています。

これは単なるタスクのオートメーションにとどまるものではありません。リスクに関するリアルタイムインサイトを組み込んだ、エンドツーエンドの動的なオーケストレーションです。

ソリューションの概要と統合の価値提案

手作業によるKYCは時間がかかり、エラーが発生しやすく、コストもかかります。従来のオートメーション・ツールでは、複数の書類の照合、監査への準備、リアルタイムのプロセス制御という点で、しばしば十分に対応できないことがあります。コンプライアンス・チームは、連携不足のシステム、不明瞭なリスク・シグナル、規制圧力の増大に苦慮しています。

ABYY社とIBM watsonx.ai Orchestrateが、その状況を変えます。この統合により、プロセスと書類の両方を理解するAIを活用して、オンボーディングを合理化し、不正のリスクを抑え、コンプライアンス・ポリシーを自動的に適用できるようになります。

ABBYY社とIBMの統合による3つの主要な差別化要因

  1. ABBYY Document AIは、光熱費、銀行取引明細書、その他のオンボーディング文書から構造化されたデータを抽出します。スキャン画像が不明瞭でも、また国によって書式が異なる場合でも、問題はありません。
  2. IBM watsonx.ai Orchestrateは、このクリーンなデータをKYCワークフロー全体にルーティングし、入力内容の検証、フォローアップの開始、社内コンプライアンス・プラットフォームとの直接統合を実施します。
  3. ABBYY Process Intelligenceが各ケースを監視し、運用データを取得し、例外をリアルタイムで特定します。書類の不足、不十分なコンプライアンス、疑わしいパターンといった問題が発生すると、システムは適切なチームに警告を発し、エージェントによる是正措置をトリガーします。

すべてのアクティビティをログに記録。すべてのアクションを説明可能に。すべてのステップを監査可能に。

統合の仕組み

ABBYYとIBM watsonx Orchestrateの統合によって、金融機関は以下を実現できるようになります。

  • ABBYY Document AIを使用してオンボーディング書類を大規模に取り込み、構造化
  • Orchestrateエージェントを介したインテリジェントなワークフローステップのトリガー（リスクチェック、再送信リクエスト、エスカレーションなど）
  • ABBYY Process AIでプロセスの適合性を継続的に監視
  • ワークフローの再起動、ルーティング、修正により、コンプライアンス不足に自動的に対応
  • すべてのKYCインタラクションで完全なトレーサビリティと監査対応を確保

ABBYY社とIBMが重要な価値提案を実現

  1. オートメーションを超えて、オーケストレーションによるインテリジェンスへ ：データの取得から意思決定まで、すべてのステップの連携と監視を確実に行い、抜け漏れを防ぎます。
  2. リアルタイムのリスクの可視化 ：ABBYY Process AIは、ボトルネック、コンプライアンスからの逸脱、例外を事前対応型で明らかにし、リスクとなる前に問題に対処するのに役立ちます。
  3. コンプライアンス：KYCのすべてのステップをログに記録し、測定し、社内外の規制要件に適合させ、いつでも監査に対応できるようにします。
  4. エンタープライズ・グレードの拡張性 ：オンボーディング数が増加しても、監視やパフォーマンスを犠牲にすることなくシステムを拡張できます。

ABBYY社とIBMの統合によるビジネス上のメリット

  1. 手動の手順を減らしてオンボーディングを高速化
  2. 自動的な制御とアラートによるコンプライアンス・リスクの軽減
  3. 監査対応準備とガバナンスの透明性の向上
  4. インテリジェントなオーケストレーションによる運用コストの削減
  5. サービスまでの時間の短縮による顧客満足度の向上

実例：金融サービスと保険のユースケース

グローバルな保険会社が新しい保険契約者のオンボーディングを行う場合、ID文書を取得し、情報を検証し、複数の管轄区域にわたるAML/KYCコンプライアンスを確保する必要があります。

ABYY社とIBMの連携が実現するのは、

  • 文書受領時の読み込みと構造化
  • Orchestratorエージェントで詳細を検証し、次のステップ（リスク・プロファイリングなど）を開始
  • ABYY Process AIによるワークフローの逸脱や遅延の監視
  • 文書の欠落やリスクを示す兆候がある場合は、システムが顧客に通知を送信し、問題を解決してからワークフローを再開
  • すべてのアクションを追跡可能。内部ポリシー、規制監査、外部レポートに対応

その結果、継続的なコンプライアンスによる安全かつ迅速なオンボーディングを実現します。

KYC自動化の新たな標準

ABYY社とIBMは連携して、信頼、透明性、俊敏性に関する妥協が許されない業界のために構築された、KYCオートメーションの新しいゴールドスタンダードを提供します。最初の文書の取り込みから継続的なリスク・モニタリングまで、システムの煩雑さを増すことなく、この統合は事後対応型から事前対応型のコンプライアンス・チームへの移行を実現します。

プロセスの摩擦からプロセス・インテリジェンスまで、KYCがさらにスマートに。

実際の統合の動作をぜひご覧ください。

カスタム・デモの申し込み

ABYY社の詳細はこちら

