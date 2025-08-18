ABYY社とIBM watsonx.ai Orchestrate が、顧客本人確認（KYC）のオートメーションをエンタープライズ規模で刷新

手作業によるKYCは時間がかかり、エラーが発生しやすく、コストもかかります。従来のオートメーション・ツールでは、複数の書類の照合、監査への準備、リアルタイムのプロセス制御という点で、しばしば十分に対応できないことがあります。コンプライアンス・チームは、連携不足のシステム、不明瞭なリスク・シグナル、規制圧力の増大に苦慮しています。

ABYY社とIBM watsonx.ai Orchestrateが、その状況を変えます。この統合により、プロセスと書類の両方を理解するAIを活用して、オンボーディングを合理化し、不正のリスクを抑え、コンプライアンス・ポリシーを自動的に適用できるようになります。