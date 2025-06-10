18のIBMソフトウェア製品がTrustRadius 2025 Top Rated Awardsを受賞

2025年6月10日
お客様を第一に考えるIBMの献身的な姿勢は、このような業界での賞を始めとする成功の背後にある原動力となっています。本日、18のIBMソフトウェア製品が、さまざまなカテゴリーでTrustRadius 2025 Top Rated Awardを受賞したことを嬉しく思います。
TrustRadiusは、ビジネス・テクノロジーのためのバイヤー・インテリジェンス・プラットフォームです。包括的な製品情報、顧客に関する深い洞察、同業他社との会話により、バイヤーは自信を持って意思決定を行うことができます。
「最高評価賞の受賞は、ベンダーが顧客満足度に優れ、信頼性が証明されていることを意味します。この賞は、レビューとお客様の評価のみに基づいて決定されます」と、TrustRadius社のマーケティング・プログラム・マネージャーのBecky Susko氏は述べています。
B2Bテクノロジー製品に対する業界全体の評価を表すTop Rated Awardは、以下の製品にのみ授与されます。
お客様からの肯定的なフィードバックやこのような賞は、IBMが世界で最も差し迫った問題を解決するためのソリューション、つまり未来と現在のニーズを満たすために世界中のクライアントに提供されるソリューションを提供していることの証拠です。
当社の製品の使用について、