18のIBMソフトウェア製品がTrustRadius 2025 Top Rated Awardsを受賞

2025年6月10日

Chaitali Pramanik

Program Director, Client Reviews and Advocacy

IBM

お客様を第一に考えるIBMの献身的な姿勢は、このような業界での賞を始めとする成功の背後にある原動力となっています。本日、18のIBMソフトウェア製品が、さまざまなカテゴリーでTrustRadius 2025 Top Rated Awardを受賞したことを嬉しく思います。

B2Bテクノロジー製品に対する業界全体の認識を表す

TrustRadiusは、ビジネス・テクノロジーのためのバイヤー・インテリジェンス・プラットフォームです。包括的な製品情報、顧客に関する深い洞察、同業他社との会話により、バイヤーは自信を持って意思決定を行うことができます。

「最高評価賞の受賞は、ベンダーが顧客満足度に優れ、信頼性が証明されていることを意味します。この賞は、レビューとお客様の評価のみに基づいて決定されます」と、TrustRadius社のマーケティング・プログラム・マネージャーのBecky Susko氏は述べています。

B2Bテクノロジー製品に対する業界全体の評価を表すTop Rated Awardは、以下の製品にのみ授与されます。

  • 過去12ヶ月間で10件以上の新しいレビューを獲得
  • レビューでtrScore 7.5以上を獲得
  • カテゴリ・トラフィック・ボリュームの0.5%を獲得

さまざまなカテゴリーでIBMの18製品が受賞

  1. IBM® API Connect：API管理
  2. IBM® Apptio : テクノロジー・ビジネス・マネジメント
  3. IBM® Aspera on Cloud : クラウド移行、マネージドファイル転送（MFT）
  4. IBM® Blueworks Live：ビジネス・プロセス管理（BPM）、エンタープライズ・アーキテクチャー管理
  5. IBM® Cloudability：クラウド移行、SaaS管理、クラウドコスト管理
  6. IBM Cognos Analytics：フルスタック・ビジネス・インテリジェンス、データ準備、データ検出と可視化、ビジネス・インテリジェンス
  7. IBM Db2 : リレーショナル・データベース、Database-as-a-Service（DBaaS）、データウェアハウス、クラウドデータウェアハウス
  8. IBM® Guardium : データベースセキュリティ、セキュリティ分析
  9. IBM® Instana：アプリケーション・パフォーマンス管理（APM）、ITインフラ監視、オブザーバビリティー、Kubernetes監視
  10. IBM MaaS360：モバイルデバイス管理（MDM）、統合エンドポイント管理（UEM）
  11. IBM® Maximo Application Suite：企業資産管理、ITサービス管理（ITSM）、コンピュータ化保守管理システム（CMMS）
  12. IBM Planning Analytics：労働力分析、企業業績管理、予算編成と予測、ファイナンシャル・プランニングと分析
  13. IBM® SPSS Statistics：予測分析、統計分析
  14. IBM Storage FlashSystems：エンタープライズ・フラッシュ・アレイ・ストレージ
  15. IBM Targetprocess：アジャイル開発、目標と主要な成果（OKR）、製品管理
  16. IBM watsonx.ai：企業向け生成AI、機械学習、MLOps
  17. IBM watsonx.data：データレイクハウス
  18. IBM watsonx Orchestrate：インテリジェントバーチャル・アシスタント、AIチャットボット

未来と現在のニーズに対応

お客様からの肯定的なフィードバックやこのような賞は、IBMが世界で最も差し迫った問題を解決するためのソリューション、つまり未来と現在のニーズを満たすために世界中のクライアントに提供されるソリューションを提供していることの証拠です。

当社の製品の使用について、

